La sortie de Microsoft Windows 11 lance le Meme Fest sur Twitter, les fans d’Apple comparent la conception à MacOS

Le jeudi 24 juin, Microsoft a lancé son dernier système d’exploitation Windows 11, une grosse mise à jour de sa série de systèmes d’exploitation Windows. Le dernier système d’exploitation a un nouveau design avec des coins arrondis partout et des icônes de la barre des tâches centrées, y compris le menu Démarrer. En plus de cela, Windows 11 propose un nouveau magasin Windows prenant en charge les applications Android de manière native. La sortie ainsi que la prise en charge des applications Android de toutes les fonctionnalités ont attiré l’attention des gens sur les réseaux sociaux et une série de mèmes et de blagues avec le hashtag #Windows11 inondant Twitter.

Les internautes ont trouvé amusant que les icônes Windows asymétriques soient devenues plates.

De nombreux utilisateurs ont souligné que le nouveau design ressemblait à macOS.

Les gens utilisent encore divers émulateurs Android tels que Bluestack pour exécuter des applications Android sur des PC Windows. La nouvelle mise à jour va rendre les émulateurs Android obsolètes. Alors, devinez qui figure le plus dans les mèmes #Windows11 ? Oui, Bluestacks !

Bien sûr, les utilisateurs d’Android ont taquiné les utilisateurs d’iOS pour l’ajout important d’applications Android.

Certains utilisateurs ont tweeté pour demander si Windows11 résoudrait certains problèmes qui les frustraient dans les versions précédentes.

Les internautes n’ont pas manqué de creuser chez Microsoft pour l’auto-appréciation et les problèmes avec la diffusion en direct de l’événement de lancement en ligne.

Le nouveau Windows 11 sera disponible en téléchargement en novembre de cette année. Les utilisateurs de Windows 10 avec une copie authentique du système d’exploitation seront disponibles pour télécharger Windows 11 à partir de leur menu de mises à jour lui-même. Les nouvelles fonctionnalités de Windows11 incluent également des widgets, une utilisation sans tracas de plusieurs écrans, des fenêtres instantanées pour le multitâche, des optimisations pour les appareils à écran tactile, ainsi que de meilleurs graphismes et un meilleur chargement pour une expérience de jeu améliorée. Cependant, la nouvelle mise à jour de Windows peut ne pas être prise en charge par une gamme de PC plus anciens qui ne prennent pas en charge Trusted Platform Module 2.0, un cryptoprocesseur standard connecté au processeur.

