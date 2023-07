La sortie de l’accord sur les céréales de la mer Noire avec la Russie est un « blocus de facto », selon le Canada – National

Un jour après que le gouvernement russe se soit retiré d’un accord qui autorisait l’utilisation des ports ukrainiens pour les expéditions de céréales, le Canada a appelé Moscou à reprendre sa participation à l’accord sur les céréales de la mer Noire afin d’éviter « de nouveaux chocs pour les systèmes alimentaires mondiaux ».

La ministre des Affaires étrangères Melanie Joly et le ministre du Développement international Harjit Sajjan ont publié mardi une déclaration conjointe, affirmant que le retrait de la Russie de l’accord était un « blocus de facto ».

« Le Canada condamne fermement la décision de la Fédération de Russie de retirer sa participation à la Black Sea Grain Initiative (BSGI) négociée par les Nations Unies et la Turquie dans le cadre des accords d’Istanbul en juillet 2022 », ont déclaré les deux ministres dans leur déclaration conjointe.

« Cela réimpose un blocus de facto des ports ukrainiens de la mer Noire, affectant de manière significative les exportations alimentaires mondiales ainsi que la sécurité dans la mer Noire.

« Le Canada demande à la Fédération de Russie de renouveler immédiatement sa participation à l’accord afin d’éviter tout autre choc aux systèmes alimentaires mondiaux déjà mis à rude épreuve par sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

Le gouvernement canadien a déclaré que l’accord sur la mer Noire avait réussi à empêcher 100 millions de personnes dans le monde de tomber dans l’extrême pauvreté.

« (Le retrait de la Russie) entrave également les efforts du Programme alimentaire mondial, qui s’est approvisionné en Ukraine pour plus de la moitié de son approvisionnement total en blé en 2022, soulageant la faim dans des régions durement touchées comme l’Afghanistan, la Corne de l’Afrique et le Yémen ». dit le gouvernement.





Impacts du retrait de la Russie de l’accord sur les céréales de la mer Noire



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie suspendrait l’Initiative céréalière de la mer Noire jusqu’à ce que ses demandes d’acheminer sa propre nourriture et ses engrais au monde soient satisfaites.

Alors que la Russie s’est plainte que les restrictions sur le transport maritime et les assurances ont entravé ses exportations agricoles, elle a expédié des quantités record de blé.

« Lorsque la partie de l’accord sur la mer Noire liée à la Russie sera mise en œuvre, la Russie reviendra immédiatement à la mise en œuvre de l’accord », a déclaré Peskov.

L’accord de l’année dernière a été une percée cruciale qui a permis à l’Ukraine d’expédier 32,8 millions de tonnes métriques de céréales. Plus de la moitié de ces exportations étaient destinées aux pays en développement du monde entier et avaient été interrompues lors de l’invasion russe.

« (Dans le cadre de l’accord de la mer Noire), le Programme alimentaire mondial a expédié plus de 725 000 tonnes (de céréales alimentaires) pour soutenir les opérations humanitaires, soulageant la faim dans certains des coins les plus durement touchés du monde, notamment l’Afghanistan, la Corne de l’Afrique et le Yémen. », a déclaré lundi le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

L’initiative est reconnue pour avoir contribué à réduire la flambée des prix du blé, de l’huile végétale et d’autres denrées alimentaires.

Une demande clé de Moscou est la reconnexion de la banque agricole russe Rosselkhozbank au réseau de paiement international SWIFT. Il a été coupé par l’Union européenne en juin 2022 suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Guterres a déclaré avoir envoyé une lettre au président russe Vladimir Poutine la semaine dernière, décrivant une proposition. Parmi ses offres, il permettait à la banque américaine JPMorgan Chase de traiter les paiements de céréales alimentaires russes.

Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré jeudi qu’il n’avait pas entendu parler d’une telle proposition. Guterres a exprimé sa déception.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi soir que l’accord devait se poursuivre et pourrait fonctionner sans la participation russe.

Si l’on s’attend à ce que l’impact se fasse sentir dans plusieurs pays en développement d’Afrique et d’Asie occidentale, Données du Centre conjoint de coordination de l’Initiative de la mer Noire des Nations Unies montre que les expéditions de nourriture de la mer Noire étaient destinées à des destinations à travers le monde.

La Chine (huit millions de tonnes métriques), l’Espagne (six millions de tonnes métriques), la Turquie (3,2 millions de tonnes) et l’Italie (2,1 millions de tonnes) ont été les principaux destinataires de fret en provenance des ports de la mer Noire depuis la conclusion de l’accord.

Les implications se feront sentir partout dans le monde, et un porte-parole d’Oxfam Canada a déclaré à Global News qu’il s’inquiétait des effets d’entraînement que la suspension de l’accord pourrait avoir sur les prix des aliments, les campagnes de dons alimentaires et les inégalités au Canada.

La semaine dernière, l’ONU a publié son rapport annuel Rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le mondequi a déclaré qu’environ 725 millions de personnes étaient confrontées à la faim chronique en 2022. Ce chiffre est en hausse par rapport à 613 millions en 2019.





L’accord sur les céréales de la mer Noire expire alors que l’Ukraine et la Russie menacent d’utiliser des bombes à fragmentation



La guerre en Ukraine a amené l’ONU à mettre à jour ses projections sur la faim dans le monde.

« Des projections actualisées montrent que près de 600 millions de personnes seront chroniquement sous-alimentées en 2030… c’est environ 119 millions de personnes sous-alimentées de plus que dans un scénario dans lequel ni la pandémie ni la guerre en Ukraine n’avaient eu lieu, et environ 23 millions de plus que dans un scénario où la guerre n’avait pas eu lieu », indique le rapport.