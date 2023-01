La sortie de la version hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo d’Allu Arjun enlèvera-t-elle le charme de Shehzada de Kartik Aaryan?

Le film le plus attendu de Kartik Aaryan intitulé Shehzada devrait sortir le 17 février. Le film est un remake officiel du film Telugu d’Allu Arjun Ala Vaikunthapurramuloo. Le film est l’un des meilleurs films de la carrière d’All Arjun et la version doublée en hindi sortira avant la sortie en salles de Shehzada. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si la version hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo sera un inconvénient pour le prochain film de Bollywood.

Shehzada devait initialement sortir le 10 février, mais pour éviter un affrontement avec Pathaan, les créateurs ont opté pour une sortie retardée. Maintenant, selon les derniers développements, la comédie d’aventure sortira une semaine plus tard le 17 février. Les vedettes de Kartik Aaryan et Kriti Sanon avaient déjà créé beaucoup de buzz. Bien que la sortie du film ait été reportée, il peut toujours y avoir un problème car la version doublée en hindi du film original est sur le point de sortir.

Récemment, les producteurs de la version hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo ont dévoilé la bande-annonce. Il a reçu une réponse positive et les fans d’Allu Arjun attendent le film. La version doublée en hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo sortira le 2 février. Goldmines Telefilms a annoncé qu’elle diffusera le film sur sa chaîne YouTube.

Cela signifie que huit jours avant la sortie en salles de Shehzada, la version doublée en hindi du film Telugu sera disponible et gratuite. Ala Vaikuntapuramloo met en vedette Allu Arjun et Pooja Hegde dans des rôles clés. Shehzada est présenté comme un drame musical familial bourré d’action mettant en vedette Kartik Aaryan et Kriti Sanon. Il met également en vedette Paresh Rawal et Ronit Roy dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Rohit Dhawan et produit par Bhushan Kumar sous les bannières de T-Series Films. Shehzada sortira en salles le 17 février 2023.