La sortie de la saison électorale de « The Apprentice » est « effrayante »

À ce stade de l’histoire américaine, chaque citoyen de ce pays sait probablement quelque chose sur l’ancien président Donald Trump et probablement quelque chose d’assez désagréable. Mais comment a commencé son histoire ? Comment est-il devenu l’agitateur moralement et éthiquement compromis que nous connaissons aujourd’hui ? Le réalisateur Ali Abbasi vise à répondre à ces questions avec son histoire controversée sur les origines de Trump, « The Apprentice ».

Le film met en vedette Sebastian Stan dans le rôle d’un jeune Trump luttant pour se faire un nom dans les années 70 et 80 à New York et Jeremy Strong dans le rôle de Roy Cohn, le séduisant procureur rendu tristement célèbre pour avoir aidé le sénateur Joseph McCarthy lors de la deuxième peur rouge. Abbasi, dans son premier long métrage en anglais après « Holy Spider » et « Border », retrace les racines toxiques à partir desquelles Trump a grandi et l’influence dont il a réussi à hériter.

Le film a reçu des éloges après sa première à Cannes, même si un bailleur de fonds du film, favorable à Trump, s’est retiré avant sa sortie aux États-Unis, obligeant la production à trouver un autre distributeur. Heureusement, Briarcliff Entertainment est intervenu pour que le film soit vu par un large public, mais, comme le rapporte Salon de la vanitélors de la première à New York la semaine dernière, Strong a admis qu’il ressentait toujours la pression de l’appareil Trump, notamment en dévoilant le film dans la même ville qui l’a réalisé.

« Honnêtement, c’est plutôt effrayant », a-t-il déclaré. « J’ai dépassé la Trump Tower en chemin. »

Ce n’est pas la première fois que l’acteur lauréat d’un Emmy raconte une histoire vraie basée sur une partie intégrante de l’histoire américaine. Il a été vu dans « Lincoln », « Selma », « The Big Short » et « The Trial of the Chicago 7 ». En les comparant à la rapidité avec laquelle « The Apprentice » est publié au plus fort d’une saison électorale qui pourrait voir Trump reprendre la Maison Blanche, Strong a déclaré : « Aucun d’entre eux n’a autant de résonance et de ramifications dans le monde réel que cela. .»

« Le monde est en feu et les enjeux sont si élevés. Ils n’ont peut-être jamais été aussi élevés en ce moment dans notre démocratie », a déclaré Strong à Vanity Fair. Citant Sydney Harris, journaliste au Chicago Sun-Times, il a ajouté : « ‘L’histoire se répète, mais sous un déguisement si astucieux que nous ne détectons jamais la ressemblance tant que le mal n’est pas fait.’ Il s’agit d’une tentative de retirer un peu le déguisement, de vous montrer le manuel de jeu et de vous montrer le genre de marionnettiste derrière ce type.

En tant que conseiller principal du sénateur McCarthy pendant la période anticommuniste des années 1950, Cohn a été détesté au début de sa carrière, mais il a néanmoins réussi à conserver un haut degré de pouvoir tout au long de sa vie. Strong pense que cela est lié à sa volonté de battre les autres par tous les moyens nécessaires. Si Cohn semble avoir beaucoup de points communs avec Trump, comme le détaille « The Apprentice », ce n’est pas une coïncidence.

« L’héritage de Roy est un héritage d’impudeur, de mensonges, de mensonges, de dissimulation, de brutalité et de victoire comme seule mesure morale », a déclaré Strong à Vanity Fair. «Mais il avait aussi une chambre pleine de figurines de grenouilles en peluche et une pancarte Mickey Mouse sur sa porte qui disait ‘Roy’. Il avait une sorte d’innocence et de charme naïfs en même temps qu’il était une personne mortelle, brutale, impitoyable, sauvage et impitoyable. Je n’ai donc jamais vraiment vu cette polarité chez une seule personne auparavant.

Malgré la colère que Strong peut susciter envers Cohn sur le plan personnel, il estime que nous ne devrions pas simplement le « rejeter » comme un « monstre », de la même manière que nous ne devrions pas rejeter Trump et ce dont il est capable. Stan ressent la même chose en essayant de comprendre ce qui se cache derrière toutes les fanfaronnades de Trump et pense qu’il est important que d’autres soient prêts à en tenir compte, quelle que soit votre affiliation politique.

« Je vois quelqu’un qui va sans relâche tenir la distance, quel qu’en soit le prix, et c’est pour moi la personne la plus seule au monde », a déclaré Stan lors de la première à New York, ajoutant plus tard: « Si vous ne l’aimez pas , sortir, ou peut-être s’amuser, rire, se mettre en colère, je ne sais pas, peu importe. Sentir. Ressentez quelque chose. Soyez un être humain !

« L’Apprenti » est désormais en salles.