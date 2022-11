La sortie de la Coupe du monde de la Tunisie a été une course folle. Celui du Danemark était frustrant.

La sortie de la Tunisie a été confirmée lorsque le match de l’Australie est devenu définitif, et sa déception a été doublée quelques minutes plus tard lorsqu’un but d’Antoine Griezmann a semblé lui enlever même le prix de consolation d’une victoire finale.

Mais après une pause et un examen vidéo, le but de Griezmann a été refusé car il avait été hors-jeu dans la préparation. Du coup, l’avance des Tunisiens était rétablie. Leurs fans, écrasés quelques instants plus tôt par la nouvelle de la sortie de la Coupe du monde de leur équipe, ont éclaté de joie en apprenant qu’ils sortiraient au moins vainqueurs.

Ce n’était pas ce qu’aucun d’entre eux aurait voulu. Mais après un voyage émotionnel de cinq minutes au cours duquel ils avaient été éliminés, privés d’une victoire puis rendus, ce prix ressemblait à une victoire morale.