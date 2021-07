La sortie de la comédie de bien-être Off The Rails n’aurait pas pu mieux tomber

EN DEHORS DES RAILS

(15) 94 minutes

★★★ ☆☆

LA sortie de cette comédie britannique de bien-être n’aurait pas pu mieux tomber.

Avec Freedom Day, un pétard humide, des restrictions sur les vacances à l’étranger qui s’étendent et la vague de chaleur qui doit prendre fin, nous pourrions tous nous évader.

3 Off The Rails est un film joyeux qui offre à son public une explosion d’évasion

Et ce film, tourné avant la pandémie, offre exactement cela, emmenant son public dans des aventures bien manquées alors que ses personnages clés partent pour un voyage en train en Europe.

Des coups de feu sont abattus dans un bar espagnol tumultueux, un karaoké est chanté, des montagnes de cartes postales défilent et une nuit est passée avec des inconnus.

Mais ce joyeux voyage a été déclenché par une tragédie.

Trois vieilles amies, Cassie (feu Kelly Preston), Liz (Sally Phillips) et Kate (Jenny Seagrove) assistent aux funérailles de leur amie Anna.

Querelle de longue date

Après le service, sa mère (un camée de Dame Judi Dench) leur remet une lettre d’Anna avec quatre billets Interrail.

Le dernier souhait d’Anna était que le trio emmène sa fille Maddie (Elizabeth Dormer-Phillips) voir le Festival de la lumière à la cathédrale de Palma de Majorque.

Mais tout ne se passe pas comme prévu, principalement à cause du bagage émotionnel des trois amis – assez pour faire s’effondrer un carrousel d’aéroport.

Il y a une querelle de longue date entre l’actrice de soap Cassie et Kate ainsi que des problèmes de garde, des problèmes de mariage, des problèmes d’argent et la ménopause. La plupart de ces intrigues secondaires sont plus jetables qu’un masque facial à usage unique et certaines des blagues remontent à l’ère de la vapeur.

Encore plus démodée est la représentation d’une famille italienne amicale qui invite les quatre femmes chez elles.

Ils semblent avoir emprunté des costumes à la scène du Parrain où Al Pacino est exilé en Sicile, avec des gardes armés de fusils et des femmes en robes rustiques.

Rafraîchissant de voir une adolescente dépeinte comme la tête sage et non comme un flocon de neige pleurnichard. Grant Rollings

Mais la chimie générée par Preston, Phillips et Seagrove maintient le drame sur la bonne voie.

Preston, décédée d’un cancer du sein il y a un an, a visiblement apprécié de rebondir sur le burlesque Phillips et le pensif Seagrove dans son dernier film.

Il est également rafraîchissant de voir une adolescente dépeinte comme la tête sage et non comme un flocon de neige pleurnichard.

De plus, la bande-son de Blondie se synchronise avec les moments clés de l’intrigue.

Si seulement ça s’était terminé par une grosse scène de danse de jukebox comme Mamma Mia ! les bonnes vibrations auraient persisté au-delà des crédits.

Par Grant Rollings

CAVALIERS DE JUSTICE

(15) 116 minutes

★★★★★

CERTAINS ingrédients sont généralement les signes d’un bon film – humour noir, personnages décalés, vengeance. . . et l’acteur Mads Mikkelsen.

Ce film danois les a tous.

3 Le réalisateur du film danois Riders of Justice a le contrôle total des rênes pour créer un film brillant Crédit : Alamy

Il incarne le type silencieux mais mortel, Markus, qui revient d’une action militaire après la mort de sa femme dans une explosion dans un train.

La police pense qu’il s’agit d’un accident, mais Otto, obsédé par les statistiques, dit à Markus qu’il pense qu’un gang criminel appelé les Riders of Justice est à l’origine de sa mort.

Le partage de cette théorie conduit les choses à devenir rapidement incontrôlables, car Markus préfère communiquer avec ses poings plutôt qu’une belle conversation.

Otto enchaîne ses deux copains, tous deux excentriques. L’un est obsédé par la résolution d’écran, l’autre par sa connaissance des techniques psychiatriques radicales.

Aucun d’entre eux ne correspond au monde de Markus et regarder son fusible microscopique brûler court est une source constante de rires. Entre la comédie, les geeks armés et l’action sanglante, il y a des réflexions divertissantes sur la nature du hasard.

Mais l’excellence de ce film n’a rien de fortuit. Le réalisateur Anders Thomas Jensen a le contrôle total des rênes et Mikkelsen juge parfaitement chaque scène.

LE MONDE A VENIR

(15) 105 minutes

★★★ ☆☆

CE drame d’époque nous rappelle que l’isolement est loin d’être splendide. . . comme si nous ne le savions pas déjà.

Situé dans l’Amérique rurale dans les années 1850, il voit Abigail (Katherine Waterston) et son mari Dyer (Casey Affleck) diriger une ferme.

3 Situé dans l’Amérique rurale des années 1850, The World to Come montre que la star de Mission: Impossible, Vanessa Kirby, a encore un grand avenir Crédit : Alamy

Il n’y a personne à qui parler – et certainement pas les uns avec les autres. Le couple est totalement introverti et a peu d’intérêt à parler de sa misère.

Des blizzards intenses, le travail acharné et la perte de leur unique enfant, leur fille Nellie, dominent tranquillement leur vie.

De manière frustrante, nous apprenons la plupart de cela par Waterston en racontant le journal d’Abigail plutôt que de le révéler à travers des actes dramatiques. Mais l’ambiance sombre monte soudainement lorsqu’une voisine pleine d’entrain et son mari arrivent au printemps.

L’attirance d’Abigail pour Tallie (Vanessa Kirby) est immédiatement évidente, mais il faut un certain temps aux deux femmes pour admettre que leurs sentiments sont plus que simplement platoniques.

Lorsque le déchirement du corsage commence, il ne semble pas à sa place avec le reste du film, le sexe lesbien éclatant se heurtant au grand art.

Néanmoins, ce film montre, une fois de plus, que la star de Mission: Impossible, Kirby, a un grand avenir. Chaque fois qu’elle est à l’écran, elle brille.