La sortie de Harry Kane pourrait « coûter plus de 20 points à Tottenham la saison prochaine », les Spurs étant invités à tenir le coup pour le record britannique

Tottenham pourrait avoir plus de 20 points de moins sans Harry Kane cette saison, selon Stuart Pearce.

L’attaquant est l’un des principaux sujets de discussion de la fenêtre de transfert estivale après avoir entamé les 12 derniers mois de son contrat avec les Spurs et refusé de signer un nouveau contrat.

3 Kane continue d’être lié à un départ du club Crédit : Getty

3 Levy doit tenir bon pour la vraie valeur de Kane si les Spurs doivent sanctionner un accord Crédit : AFP

Le Bayern Munich est le favori pour conclure un accord pour le joueur de 29 ans, mais le club du nord de Londres est clairement réticent à vendre son homme vedette à tout prix.

Pearce était invité sur talkSPORT Drive avec Andy Goldstein et pense que Tottenham doit tenir le coup pour un montant record britannique de plus de 105 millions de livres sterling s’il veut vendre la star.

Lorsqu’on lui a demandé si la saison de Tottenham dépendait de l’avenir de Harry Kane, Pearce a répondu : « Ça ira loin.

« Au début de n’importe quelle saison, vous regardez votre équipe, la parcourez et voyez combien de buts vous avez dans votre équipe et chaque but équivaut à un point, assez près.

« Si vous regardez le tableau de la ligue à la fin de la saison et qu’une équipe a marqué 70 buts, il y a de fortes chances qu’elle soit dans et autour de 70 points.

« En perdant Harry Kane, vous enlevez beaucoup de buts à votre équipe. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il partirait, Pearce a répondu: «Je n’en ai littéralement aucune idée. Si j’étais quelqu’un comme Man United, je viendrais l’acheter.

« Chaque fois que vous achetez un joueur, il n’y a pas de valeur de revente en raison de la liberté de contrat, donc cela n’a pas vraiment d’importance.

3 Il reste à voir si Kane sera un joueur de Tottenham lorsque la fenêtre de transfert d’été se fermera Crédit : Getty

« Tous les clubs achètent pour l’ici et maintenant – la saison à venir et quoi qu’il arrive après cela, qu’il en soit ainsi.

« Nous avons mentionné 80 millions de livres sterling, je pense que c’est un bon prix pour quelqu’un qui peut garantir plus de 20 buts par saison.

« Avec Declan Rice pour 105 millions de livres sterling, je pense qu’ils rechercheront plus de 105 millions de livres sterling. »