ROCHE — Dylan Edwards fonctionne comme une carte Google sur votre téléphone configuré pour « éviter les péages ». Vous finirez par y arriver, mais non sans quelques sauts fantaisistes, un tissage intelligent et peut-être quelques routes secondaires dont vous ignoriez l’existence.

Isaïe Augustave et Michée Welchen revanche, préfèrent l’approche directe. A à B. Quoi qu’il en coûte.

« Il est un peu différent » Vincent Dancy, analyste du contrôle qualité défensif de CU dit d’Edwards, le ancien chamois qui amène le n°18 Kansas State, son nouveau programme, pour une confrontation massive du Big 12 aux heures de grande écoute samedi soir au Folsom Field. « Mais je pense qu’ils l’utilisent de la même manière que nous l’avons utilisé l’année dernière. »

Ah, oui. L’année dernière. Saviez-vous qu’Augustave a plus de verges au sol sur deux matchs du Big 12 (80) qu’Edwards n’en a produit au cours de ses cinq derniers matchs combinés (71) contre le Pac-12 en 2023 ?

Ou que Welch a trois fois plus de touchés précipités en conférence (trois) cette saison, en seulement deux matchs de championnat, qu’Edwards en a réalisé (un) sur l’ensemble de la liste de conférence de l’automne dernier ?

Quand Edwards, ultra-rapide, le joyau offensif de la promotion de recrutement 2023 de Deion Sanders et fils d’un ami de la famille Coach Prime, a frappé le portail de transfert en avril, les fidèles de Buffs ont été choqués.

Six mois plus tard, savez-vous ce qui pourrait être le plus choquant ?

Combien CU ne lui a pas vraiment manqué.

Ce n’est pas un coup dur pour Edwards de 5 pieds 9 pouces, un Scatback quatre étoiles qui possède des quicks de la NFL et change de direction comme un F-16.

Ses débuts à la TCU en étaient un pour les âges. Bien qu’il ait heurté un mur de recrues, il est devenu le premier véritable étudiant de première année de l’histoire des Buffs à accumuler au moins 250 verges au sol et 250 verges sur réception au cours de la même campagne. Edwards a également été un véritable diable pour les Wildcats, avec des touchés déjà au sol, dans les airs et via des retours de botté de dégagement, tout en réalisant en moyenne neuf verges polyvalentes à chaque fois qu’il touche le ballon.

« C’est probablement celui qu’il veut beaucoup », a déclaré lundi le quart-arrière de K-State Avery Johnson, « parce que chaque fois que vous jouez contre une vieille école, vous voulez absolument faire votre meilleur match et pouvoir contribuer à la victoire. »

Écoutez, si Edwards reste dans les parages, il ne pourra pas améliorer les ’24 Buffs (4-1, 2-0 Big 12). Mais voici le problème : le combo d’Augustave et Welch rend CU… différent. Dans le bon sens.

En termes de baseball, Edwards est un frappeur de home run qui peut marquer n’importe où sur le terrain. Mais lorsqu’il a retiré des prises ou que les blocs devant lui n’ont pas réussi, l’offensive de CU s’est retrouvée face à un deuxième essai et un éternel assez disgracieux.

Welch et Augustave sont des doubles frappeurs. Déménageurs à chaîne. Broyeurs. Livreurs.

Sanders a une pléthore d’options à l’arrière, mais ses trois meilleurs sont tous des coureurs physiques – Welch s’enregistre à 205 livres ; Augustave a 210 ans ; Dallan Hayden a 205 ans – et finit généralement par donner le meilleur de lui-même.

Les Buffs ont toujours des talents à emporter partout dans la liste. Le quart-arrière Shedeur Sanders et Travis « Heisman » Hunter ont prouvé depuis longtemps qu’ils pouvaient gagner des matchs à eux seuls.

Mais vous savez ce qui a poussé certains de ces faucheurs de Shedeur dans les airs contre Baylor et à l’UCF ? Un jab-jab-jab régulier d’Augustave et Welch, adoucissant méthodiquement la défense. Faire pencher en avant ces secondeurs et sécurités déjà méfiants et épuisés. Juste un peu.

Cela ne fait pas de mal non plus d’avoir de gros dos aux côtés du n°2 en matière de protection contre les passes. Non pas qu’Edwards ne semblait pas disposé à le faire, mais 5-9, 167 livres, c’est toujours 5-9, 167 livres.

Les Buffs ont parcouru presque autant de yards au cours de leurs trois derniers matchs (328, bon pour 109,3 par inclinaison), toutes victoires, qu’ils l’ont fait lors de leurs six derniers matchs de 2023 (355, 59,2 par inclinaison), toutes défaites.

Une ligne offensive complètement remaniée et gelée en un temps record y est pour beaucoup. Mais avoir un groupe de marteaux-piqueurs Nord-Sud dans le champ arrière aide certainement. Surtout si on le compare à certaines des excursions Est-Ouest les plus créatives d’Edwards avec le rocher l’automne dernier.

« Ils veulent l’amener jusqu’au périmètre, bien sûr, pour qu’il puisse vous distancer avec sa vitesse », a déclaré Dancy. « Ils veulent le mettre dans la fente. Ils veulent le mettre en jeu (défenseurs plus lents), lui faire un décalage avec les secondeurs pour gagner sur le parcours des roues. Il faut donc savoir à tout moment où il se trouve.

« Et cette semaine, nous avons fait un excellent travail de planification de match contre lui. Tout le monde sait ce qu’il peut faire l’année dernière. Donc oui, c’est un gars dont nous devons nous assurer de comprendre où il en est et où il se situe sur le terrain.

Si CU parvient à comprendre cela, les Buffs pourraient se retrouver soudainement sur la voie express pour une place pour les éliminatoires du football universitaire. Sans circulation en vue.

