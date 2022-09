La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: la sortie de Ronaldo pourrait donner un coup de pouce au transfert de Man Utd

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, recevra jusqu’à 100 millions de livres sterling à dépenser en transferts si Cristiano Ronaldo part dans la fenêtre de transfert de janvier, selon le soleil.

United a dépensé 225 millions de livres sterling (261 millions d’euros) pour de nouvelles signatures cet été, notamment pour les transferts de Antoine et Lisandro Martinez de l’Ajax Amsterdam, ainsi que Casemiro du Réal Madrid.

Tten Hag recevrait 70 millions de livres sterling pour les transferts de janvier, mais cela pourrait passer à 100 millions de livres sterling si Ronaldo partait.

L’attaquant de 37 ans chercherait à quitter Old Trafford ce mercato hivernal et aurait été lié à de nombreuses équipes cet été. L’international portugais gagnant 450 000 £ par semaine, sa sortie offrirait aux Red Devils 30 millions de £ supplémentaires à investir dans l’équipe.

Ronaldo a marqué son premier but de la saison (le 699e de sa carrière en club) jeudi lors de la victoire 2-0 de United contre le shérif Tiraspol en phase de groupes de la Ligue Europa.

Ten Hag pourrait raviver son intérêt pour Frenkie de Jong après l’échec d’un accord avec Barcelone cet été. L’avenir du milieu de terrain néerlandais de 25 ans reste incertain au Camp Nou, car il n’a commencé que deux matchs sous Xavi Hernandez en Liga cette saison.

Il est rapporté que le Ten Hag recherche au moins trois autres joueurs pour permettre à son équipe de rivaliser avec Liverpool et Manchester City en Premier League.

PAPIER GOSSIP

– Internazionale a fixé un délai pour la prolongation du contrat de Milan Skriniaralors qu’ils espèrent retenir l’intérêt du Paris Saint-Germain, rapporte Calciomercato. Après avoir précédemment accepté un nouvel accord d’une valeur de 5,5 millions d’euros par an à la fin de la saison dernière, le Nerazzurri se préparent maintenant à offrir au défenseur central de 27 ans un contrat plus lucratif pour tenter de le garder à San Siro. Son contrat actuel devant expirer en juin 2023, la formation italienne pourrait être contrainte de transférer l’international slovaque en janvier s’ils ne parviennent pas à un accord d’ici la fin octobre. L’équipe de Serie A reprendra les négociations contractuelles avec le défenseur après la pause internationale, et ils seraient prêts à offrir 6,5 millions d’euros plus des add-ons, ce qui ferait de Skriniar le deuxième joueur le mieux payé derrière le leader Romelu Lukaku.

– Après avoir été lié à Nikola Maksimović, Dan-Axel Zagadou et Jason Denayerl’AS Roma a décidé de ne pas signer d’agent libre comme défenseur central, selon Rudy Galetti. La Giallorossi va maintenant préparer des pourparlers avec Victor Lindeloff, Japhet Tanganga et Trevoh Chalobah avant la fenêtre de transfert de janvier, le patron de la Roma, Jose Mourinho, souhaitant toujours signer un défenseur central.

– Eddie Howe a donné le feu vert à Newcastle United pour rivaliser avec Arsenal pour Mykhaïlo Mudryk en janvier, selon Initié du football. Brentford a vu une offre rejetée par le Shakhtar Donetsk pour le transfert du joueur de 21 ans cet été, et les Magpies feraient maintenant partie d’une multitude d’équipes qui tenteront d’attirer la star ukrainienne, qui a marqué deux buts en autant de matchs dans les Champions. Ligue cette saison.

– Barcelone surveille toujours l’arrière gauche de l’AS Monaco Caio Henriqueselon sport. L’équipe catalane pourrait raviver son intérêt pour le joueur de 25 ans, qui a connu un début fulgurant en Ligue 1 cette saison, avec quatre passes décisives en cinq matchs pour le Monégasquesen dépit Marcos Alonso, Alexandre Baldeet Jordi Alba se bat actuellement pour le poste d’arrière gauche de départ. Cependant, il est rapporté que cela pourrait changer en janvier, avec Alba pressenti pour quitter le Camp Nou dans la fenêtre de transfert d’hiver et Balde, 18 ans, aurait avec plusieurs admirateurs de la Premier League. En plus d’Henrique, l’équipe de Xavi Hernandez surveillerait le capitaine de Valence José Gayale contrat actuel du joueur de 27 ans devant expirer l’été prochain.

– Arsenal a laissé la place à un agent libre après avoir finalisé son équipe pour la Premier League, d’après le Miroir. Il y a une limite de 17 joueurs de plus de 21 ans et non classés comme joueurs locaux qui peuvent être nommés, et avec les Gunners en appelant 14, le rapport spécule qu’il y a une place pour l’ancien milieu de terrain de Lille. Xeka pour rejoindre les Emirats en tant qu’agent libre. Mikel Arteta cherche à ajouter un milieu de terrain central à ses côtés, avec plusieurs tentatives de signature Douglas Louis repoussé par Aston Villa cet été et suite à la récente blessure de Thomas Partey.