La sortie de Carl Nassib ne fait pas que marquer l’histoire; il pourrait sauver des vies

Pour bien comprendre à quel point le joueur de ligne défensive des Raiders Carl Nassib est courageux, époustouflant et historique de se révéler gay, étant le premier joueur actif de la NFL à le faire, vous devez remonter dans l’histoire. Vous devez commencer par le contraire de maintenant. Il faut commencer par la peur. Avec colère. Avec haine.

Toutes ces choses ont probablement forcé une légion de joueurs de la NFL à rester masqués et à cacher qui ils étaient vraiment. Ils ne pouvaient pas dire publiquement qu’ils étaient gays car ils risquaient d’être agressés physiquement dans les vestiaires. Ou coupé par l’équipe. Ou un certain nombre d’autres choses qui auraient pu les détruire ou détruire leur carrière.

Alors ils sont restés silencieux. Ils ont emporté leurs secrets avec eux hors de la ligue et dans certains cas, probablement jusqu’à la mort. Qui sait combien de joueurs sont restés dans le placard tout au long de l’histoire de la NFL ? Douzaines? Des centaines ? Suite?

Des décennies avant Nassib, il y avait Dave Kopay, qui a gardé son orientation secrète, sortant trois ans après la fin de sa carrière de footballeur. Sports illustrés a écrit à propos de Kopay : « Pendant une grande partie de son temps avec les 49ers, les Lions, les Washington, les Saints et les Packers, Kopay n’est même pas sorti de lui-même. Il a essayé plusieurs des contre-mesures classiques : il est entré dans un petit séminaire pendant un certain temps (avant transféré dans un lycée catholique ordinaire) et a épousé une hôtesse de l’air. Il ne voulait pas être gay. «

Michael Sam est devenu le premier joueur drafté de la NFL ouvertement homosexuel. Il n’avait pas discuté publiquement de son orientation pendant ses études.

Suite:Qui est Carl Nassib, le premier joueur actif ouvertement gay de la NFL ?

Suite:L’ancien joueur de ligne Ryan O’Callaghan, qui a révélé son homosexualité, se souvient du soutien de Robert Kraft

L’ancien joueur de la NFL Ryan O’Callaghan a envisagé de se suicider. L’ancien joueur de Washington Jerry Smith n’a jamais révélé son homosexualité, même après avoir quitté le football en 1977.

L’ancien joueur de la NFL Roy Simmons est devenu gay après sa carrière dans la NFL. Lorsqu’il a publié un mémoire en 2006, la NFL a rejeté sa demande d’accréditation pour le Super Bowl à la radio.

C’était la route que la plupart des joueurs de la NFL ont empruntée. Ils étaient courageux à leur manière, et aussi tourmentés, parce que la NFL et la société leur ont dit de se taire. Alors ils l’ont fait.

Ce que Nassib a fait, c’est aider à rendre le fait d’être gay dans la NFL moins à craindre. Mais c’est encore plus grand que ça. Son annonce a peut-être sauvé des vies. Peut-être qu’un adolescent LGBTQ en difficulté, dont certains envisagent le suicide, selon les sondages, verra les paroles de Nassib et sentira qu’il n’y a pas besoin de se cacher ou d’avoir honte. Cette personne peut juste… être.

C’est quelque chose dont Sam a parlé à plusieurs reprises. Il a dit dans des interviews que la première fois qu’il avait vraiment compris le pouvoir de faire son coming-out, c’était après qu’une fille lui ait dit que son annonce lui avait sauvé la vie. Elle avait été victime d’intimidation et était auparavant sous surveillance suicidaire.

« J’ai décidé d’être le bouclier et l’épée », a déclaré Sam, « d’être ce que les gens avaient besoin que je sois. »

Même pas plus tard qu’en 2016, être homosexuel dans la NFL était considéré comme potentiellement problématique. Un assistant des Falcons a été contraint de s’excuser après qu’il est devenu public qu’il ait demandé au demi de coin de l’Ohio State Eli Apple s’il était gay.

Nassib obtient tout le mérite ici pour sa bravoure, mais il ne fait aucun doute qu’il a été aidé par des pionniers avant lui, ainsi que par une jeune génération qui, pendant des décennies, s’est battue pour les droits des LGBTQ et a contribué à normaliser qu’être gay est, eh bien, normal .

Pour les plus jeunes, se concentrer sur l’orientation sexuelle est pour les drageons et les personnes âgées. Il n’y a aucune raison pour que quiconque soit marginalisé. Tu vis ta vie. Vous existez. Tu aimes. Vous faites ce que vous faites.

Vous vous occupez de vos affaires. Vous ne jugez ou ne détestez certainement pas.

Nassib est entré dans l’histoire, et on s’en souviendra comme il se doit. Sa bravoure ne doit jamais être oubliée.

Ce que Nassib essaie de faire, cependant, est plus grand. Il essaie de faire en sorte qu’un jour, personne ne se suicide parce qu’il est gay ou parce qu’il se sent exclu.

Un jour, espère Nassib, être gay est une chose aussi normale que de marcher dans la rue.

Cela va arriver.