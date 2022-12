La sortie de Brittney Griner met en lumière Paul Whelan

M. Whelan, un ancien Marine devenu responsable de la sécurité d’entreprise, a été arrêté dans un hôtel de Moscou en décembre 2018 et accusé d’espionnage. Il a été condamné en juin 2020 pour des accusations d’espionnage qui, selon le gouvernement américain, ont été fabriquées.

Des responsables consulaires de l’ambassade américaine à Moscou se sont entretenus avec M. Whelan la semaine dernière, selon le porte-parole du département d’État, Ned Price. M. Price a déclaré que la sécurisation de la libération des deux Américains était “quelque chose sur lequel nous avons constamment travaillé par tous les canaux disponibles”.

M. Price a déclaré que M. Whelan avait déclaré aux responsables consulaires de l’ambassade américaine à Moscou qu’il avait été transféré dans un hôpital pénitentiaire le jour de Thanksgiving, le 24 novembre, mais qu’il avait été renvoyé vendredi à la colonie pénitentiaire où il purge sa peine. .

“Il n’y a pas de plus grand succès que pour un détenu injustifié d’être libéré et de rentrer chez lui”, a écrit le frère de M. Whelan, David, dans un e-mail au New York Times. “L’administration Biden a pris la bonne décision de ramener Mme Griner à la maison et de conclure l’accord qui était possible, plutôt que d’en attendre un qui n’allait pas se produire.”

Les tensions entre Washington et Moscou au sujet de la guerre en Ukraine ont compliqué les efforts pour obtenir sa libération.