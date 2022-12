La sortie de Brittney Griner célébrée par le monde du basket

Les proches de Brittney Griner et sa famille élargie de basketteurs étaient ravis lorsque la nouvelle a annoncé jeudi sa libération d’une prison russe et qu’elle était sur le chemin du retour aux États-Unis.

Cela fait près de 300 jours que la star de la WNBA a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en février, lorsque les douaniers ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages. Elle a été reconnue coupable et condamnée à neuf ans de prison en août. Quatre mois plus tard, elle rentre chez elle après que les États-Unis et la Russie ont eu un échange de prisonniers de haut niveau jeudi. L’échange n’incluait pas le retour d’un autre Américain, Paul Whelan, emprisonné depuis près de quatre ans.

“Aujourd’hui, ma famille est entière, mais comme vous le savez tous, il y a tellement d’autres familles qui ne sont pas entières”, a déclaré l’épouse de Brittney, Cherelle Griner, lors d’une Briefing de la Maison Blanche. “BG et moi resterons déterminés à faire en sorte que chaque Américain revienne chez lui, y compris Paul, dont la famille est dans nos cœurs aujourd’hui alors que nous célébrons le retour de BG à la maison.”

Griner, qui a eu 32 ans en octobre, retournait en Russie en février pour jouer pour son équipe étrangère, UMKC Ekaterinburg. Elle est allée en Russie pour compléter son salaire WNBA, gagnant plus d’un million de dollars pour jouer en Russie.

“Il n’y a pas eu un jour au cours des 10 derniers mois où nous n’avons pas tous eu Brittney Griner dans nos esprits et dans nos cœurs, et cela s’est maintenant transformé en une vague collective de joie et de soulagement sachant qu’elle sera bientôt réunie avec sa famille, la communauté des joueuses de la WNBA et ses amis », a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, qui a admis être très émue lorsqu’elle a appris la nouvelle ce matin. “BG a fait preuve d’un courage et d’une dignité extraordinaires face à une énorme adversité.”

Bien qu’il ne soit pas clair pour le moment si Griner veut jouer à nouveau au basket, elle serait accueillie à bras ouverts par la WNBA et USA Basketball. La saison WNBA commence le 19 mai. Engelbert a déclaré qu’elle donnerait à Griner et à sa famille un peu d’espace et de temps avant toute discussion sur son retour dans la ligue.

“Cela a été une longue et horrible épreuve et nous avons vraiment hâte qu’elle revienne et qu’elle entende sa voix”, a déclaré Engelbert.

L’entraîneur de Caroline du Sud, Dawn Staley, a été un ardent défenseur du retour de Griner. Staley, qui a entraîné Griner dans l’équipe olympique de 2020, estime que jouer à nouveau pourrait être utile au centre dominant.

“C’est un endroit où nous pouvons bloquer tout le reste, joindre les bras à nos coéquipiers. Écoutez les foules incroyables qui soutiennent notre jeu. Il y a tellement d’amour que la communauté du basket-ball a pour Brittney qu’ils veulent lui montrer », a déclaré Staley. «Nous voulons qu’elle revienne dans son endroit heureux. J’espère donc que Brittney les lacera. Mais si elle ne le fait pas, je comprendrais vraiment pourquoi. Nous allons toujours le soutenir. Nous allons toujours la soulever.

Staley a déclaré qu’elle avait fondu en larmes de joie lorsqu’elle a appris la nouvelle jeudi matin. Comme Staley, les joueurs de la WNBA ont fait de leur mieux pour garder le nom de Griner sous les projecteurs nationaux au cours des huit derniers mois en parlant d’elle dans des interviews et en publiant à son sujet sur les réseaux sociaux.

Jeudi, ils ont inondé les réseaux sociaux de leur joie.

“Mon cœur chante vraiment de joie en ce moment. Notre sœur est enfin libre », a déclaré le joueur de la WNBA Chiney Ogwumike. “C’est un moment monumental pour tous ceux qui ont fait preuve de compassion pour notre sœur WNBA au cours des 294 derniers jours depuis que BG a été détenu à tort.”

Griner est sous contrat avec le Phoenix Mercury, qui a été autorisé par la ligue à payer son plein salaire de près de 228 000 $ la saison dernière sans que cela compte dans leur plafond salarial.

L’équipe était ravie que leur huit fois All-Star rentre à la maison.

“Miraculeusement, heureusement, le décompte des jours de détention s’est terminé à 294, et notre amie, notre sœur rentre chez elle, là où elle appartient”, a déclaré le Mercury dans un communiqué. «Les émotions pour notre organisation, tout comme pour nos fans et tant d’autres à travers le monde, sont celles d’une célébration joyeuse, d’une profonde gratitude, du chagrin pour le temps perdu et d’un espoir sincère pour toutes les familles qui attendent toujours le retour d’un être cher. La force de BG dans ce processus, sa conviction inébranlable que la résolution viendrait et l’espoir qu’elle affichait chaque jour sont ce qui nous a tous fait croire que ce jour viendrait.

L’agent de Griner, Lindsay Colas, a promis que « BG et notre coalition d’athlètes militants » prêteraient leur voix pour aider à libérer d’autres Américains détenus à l’étranger, dont Whelan.

« Tout au long de cette épreuve, BG s’est comportée avec courage, grâce et courage ; et le président Biden nous a fait une promesse, puis a tenu parole et a fait le nécessaire pour la ramener à la maison », a déclaré Colas dans un communiqué. “Nous sommes éternellement reconnaissants pour son suivi de cet engagement.”

Doug Feinberg, Associated Press