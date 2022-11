La sortie de blessure de Benzema pour la France braque les projecteurs sur Mbappe

DOHA, Qatar – Karim Benzema a quitté l’hôtel Al Messila, la luxueuse résidence où séjourne l’équipe de France, avant 7h00 dimanche matin. Il a pris le vol QR149 de Qatar Airways à 8 h 08 pour Madrid et était de retour chez lui dans la capitale espagnole à 14 heures, heure locale. C’est ainsi que s’est terminée sa Coupe du monde 2022 : terminée avant même le début de la compétition.

Tous ses coéquipiers n’ont pas pu dire au revoir non plus : Benzema n’est pas rentré dans sa chambre avant samedi soir, suite à ses scanners à l’hôpital Aspetar de Doha, après que tout le monde se soit endormi, et il était parti quand le l’équipe s’est réveillée dimanche matin. Eduardo Camavinga, son coéquipier au Real Madrid, a déclaré aux médias qu’il avait échangé des SMS avec Benzema et que l’attaquant était absolument dévasté. Ne ressentiriez-vous pas la même chose ?

– Quotidien de la Coupe du monde: les États-Unis donnent le coup d’envoi contre le Pays de Galles, le Qatar perd son match d’ouverture, plus

Lundi, quand ESPN a eu une conversation avec le vainqueur du Ballon d’Or 2022 à Paris, il avait un grand sourire sur son visage, disant qu’il se sentait bien et avait hâte de jouer ce tournoi dans le but d’aider Les Bleus défendre le titre de Coupe du monde remporté en Russie il y a quatre ans. Avance rapide moins d’une semaine et il est hors de tout sans jouer une seule minute. Il avait attendu huit ans pour disputer une autre Coupe du monde, après avoir fait partie de l’équipe de 2014 qui s’était qualifiée pour les quarts de finale et avait raté la Russie. Benzema aura 35 ans le mois prochain, donc c’était probablement son dernier coup. Après sa déception à Doha, il espère que ce ne sera pas le cas.

2 Connexe

L’équipe s’est sentie un peu KO et presque étourdie par la nouvelle. Après que tant de joueurs principaux se soient retirés avant l’annonce de l’équipe, il était difficile d’accepter qu’ils perdaient un autre joueur clé.

Le gardien Mike Maignan et les milieux de terrain Paul Pogba et N’Golo Kante ont été exclus ces dernières semaines, seuls le défenseur Presnel Kimpembe, le milieu de terrain Christopher Nkunku et maintenant Benzema ont été écartés au cours de la seule semaine dernière. Il s’agit de quatre titulaires (Pogba, Kante, Kimpembe, Benzema), d’un gardien suppléant (Maignan) et d’un attaquant polyvalent qui serait votre premier remplaçant (Nkunku) s’il poursuivait ou contrôlait le match. L’entraîneur Dider Deschamps a décidé de ne pas remplacer Benzema et de s’en tenir à 25 joueurs. Le raisonnement est que chaque joueur est en vacances avec sa famille en ce moment, la plupart d’entre eux profitant de destinations exotiques comme Miami ou Dubaï et manquant de temps pour se préparer physiquement aux rigueurs d’une Coupe du monde.

– Coupe du monde 2022 : calendrier, fonctionnalités et plus | Agencements

Avec l’impact psychologique de ces blessures, les pertes de l’équipe et les préparatifs de Deschamps pour le tournoi, ils ont complètement changé la dynamique. Jouer avec Olivier Giroud en attaque est très différent de jouer avec Benzema en n°9 : ce dernier aime la liberté du rôle, jouant autant le rôle de créateur que de finisseur, alors que Giroud est plutôt un avant-centre traditionnel, excellent avec son arrière. au but et comme pivot. Les Bleus sait certainement comment jouer avec Giroud – qui était une grande partie de leur équipe gagnante en 2018, même s’il n’a pas marqué en Russie – et des gens comme Mbappe et Griezmann s’intègrent bien autour de lui.

Kylian Mbappe doit intensifier avec Karim Benzema exclu de la Coupe du monde. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Quant à l’attaquant de l’AC Milan, la blessure de Benzema marque un autre tournant remarquable dans son incroyable carrière. Il y a quelques semaines, Deschamps hésitait à convoquer Giroud pour la Coupe du monde. Maintenant, il va commencer et devrait avoir toutes les chances de réaliser son rêve ultime, qui est d’attraper et de dépasser Thierry Henry en tant que meilleur buteur masculin de l’histoire de l’équipe de France. Giroud est sur 49 (en 114 sélections, soit 0,43 buts par match) tandis qu’Henry en a 51 (123 matchs, soit 0,41 but par match), donc l’histoire pourrait être écrite à Doha cet hiver.

Indépendamment des performances de Giroud, l’absence de Benzema signifie que Mbappe doit également intensifier encore plus. Si la France veut bien faire, il doit prendre le relais, être leader et livrer. C’est l’étape qu’il veut et qu’il a toujours voulue. Et donc, c’est sa chance de montrer au monde entier que l’enfant prodigieux de 2018, le seul adolescent (à part Pelé) à avoir marqué en finale de Coupe du monde, est désormais une superstar établie et de classe mondiale qui fera la différence dans un tournoi. comme celui-ci. Les grandes scènes appartiennent aux grands joueurs, alors voyons ça, Kylian.

Mardi, la France obtient un match avec l’Australie pour commencer la compétition, tout comme elle l’a fait en 2018. Cela pourrait être de bon augure, mais également, ce serait un piège. Ils seront agressifs et physiques, cherchant à tirer le meilleur parti des coups de pied arrêtés et à ne laisser aucune place à la France. C’est un défi pour commencer, surtout après le drame de Benzema.

Le message de Deschamps aux joueurs a été d’utiliser la déception de ces absents pour devenir plus forts en tant que groupe, être plus unis et puiser dans leur mentalité de combat. Ils le doivent aux stars qui les ont aidés à se rendre à cette Coupe du monde, pour ensuite les regarder de chez eux.