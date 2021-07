La sortie de Bezos est l’un des nombreux parmi les meilleurs classements d’Amazon

SEATTLE – Lorsque Andy Jassy sera élevé au poste de directeur général d’Amazon lundi, prenant les rênes de son fondateur, Jeff Bezos, ce sera l’un des transferts de direction les plus surveillés depuis des années. Mais un changement beaucoup moins annoncé – bien que toujours profondément significatif – est déjà en cours dans l’entreprise. Des dizaines de cadres supérieurs d’Amazon sont partis au cours des 18 derniers mois, beaucoup après y avoir travaillé pendant plus d’une décennie. Il s’agit d’un niveau inhabituel de perturbation au sein de l’entreprise. Les cadres sortants ne représentent pas une énorme tranche des premiers rangs, avec des centaines de vice-présidents maintenant. Mais pendant des années, les dirigeants d’Amazon ont été considérés comme des condamnés à perpétuité. Beaucoup étaient là depuis les premiers jours de l’entreprise. Ils étaient fidèles à Amazon, dont la hausse du cours de l’action les rendait souvent riches. M. Bezos a incarné cette relation. Il en va de même pour Jeff Wilke, qui dirigeait l’activité grand public mondiale, et Steve Kessel, qui dirigeait ses magasins physiques, et d’autres qui ont introduit et géré des programmes clés, notamment Alexa, la livraison gratuite et une grande partie de son activité cloud. Maintenant, ces dirigeants sont partis.

Le départ de M. Wilke et de M. Bezos si près l’un de l’autre équivaut à des « changements tectoniques épiques », a déclaré David Glick, ancien vice-président d’Amazon qui est maintenant directeur de la technologie chez Flexe, une start-up logistique. M. Wilke et M. Kessel ont tous deux pris leur retraite, mais de nombreux vice-présidents partent pour des postes de haut niveau dans des entreprises publiques ou des start-ups à forte croissance. Teresa Carlson, qui a construit pendant une décennie l’activité cloud d’Amazon pour le gouvernement, est devenue en avril la directrice de la croissance de Splunk, qui fournit des logiciels de données, et Greg Hart, qui a déjà suivi M. Bezos pendant un an puis lancé Alexa et Echo, chef de produit de la société immobilière Compass. Maria Renz, une autre ancienne ombre de Bezos qui a commencé chez Amazon en 1999, est maintenant cadre supérieur chez SoFi, la société de finances personnelles. « Amazon a fait un meilleur travail que quiconque dans l’histoire du monde en restant plus longtemps au jour 1 », a déclaré M. Glick, se référant à une phrase que M. Bezos utilisait régulièrement pour encourager les employés à agir comme s’ils étaient dans une start-up. . «Mais vous arrivez à un point où vous êtes si grand, il peut être difficile de faire avancer les choses. Les gens veulent s’amuser un peu plus près du métal. Il parle « tous les jours », a-t-il déclaré, tandis que les dirigeants d’Amazon se demandent s’ils doivent faire un saut. « Vous avez ce groupe de personnes qui sont devenues VP et c’est comme » OK, que dois-je faire maintenant? « », a-t-il déclaré. Amazon est confronté à un changement que les générations précédentes d’entreprises technologiques ont connu au fur et à mesure de leur croissance et de leurs puissants fondateurs, a déclaré David Yoffie, professeur à la Harvard Business School qui a siégé au conseil d’administration d’Intel pendant 29 ans. L’effectif global d’Amazon a doublé au cours de la dernière année, pour atteindre plus de 1,3 million.

« Intel, Microsoft, Oracle – vous voyez ce schéma », a-t-il déclaré. Avant même le départ d’un fondateur, les dirigeants sentent qu’une entreprise approche d’une nouvelle ère, a-t-il déclaré. « Les gens ont l’idée que Jeff va être en transition, et cela amène les gens à commencer à penser à d’autres options », a-t-il déclaré, ajoutant qu’à mesure que les entreprises grandissent, les dirigeants peuvent souvent trouver moins de bureaucratie et plus d’avantages financiers s’ils partent. « Nous avons eu et continuons d’avoir une rétention et une continuité remarquables du leadership dans l’entreprise », a déclaré Chris Oster, un porte-parole d’Amazon. La durée moyenne du mandat est de 10 ans pour les vice-présidents et de plus de 17 ans pour les vice-présidents seniors, a-t-il ajouté. M. Bezos a longtemps joué sur la longévité des députés. Lors d’un forum en 2017, un employé l’a interrogé sur le manque de diversité au sein de son équipe de direction, connue sous le nom de S-Team, qui était presque exclusivement blanche et masculine, et M. Bezos mentionné c’était un avantage que ses principaux députés étaient à ses côtés depuis des années. Toute transition au sein de l’équipe, a-t-il déclaré, « se produirait de manière très progressive sur une longue période de temps ». Ces dernières années, M. Bezos a pris du recul par rapport à une grande partie des activités quotidiennes d’Amazon, se concentrant plutôt sur des projets stratégiques et des entreprises extérieures, comme sa start-up spatiale, Blue Origin, donnant à ses adjoints encore plus d’autonomie. M. Bezos, 57 ans, s’est réengagé dans les affaires courantes au début de la pandémie. Mais en février, il a annoncé qu’il prévoyait de se retirer de la direction d’Amazon et de devenir président exécutif du conseil d’administration de la société. Le 20 juillet, il devrait voler à bord du premier vol spatial habité de sa compagnie de fusées. Le transfert de M. Bezos est intervenu peu de temps après que M. Wilke, longtemps considéré comme un successeur potentiel, a annoncé son départ.

« Alors pourquoi partir ? » M. Wilke a écrit dans un courriel au personnel en août pour annoncer son intention de prendre sa retraite. « C’est juste l’heure. » Son dernier jour était le 1er mars. M. Bezos a nommé M. Jassy, ​​53 ans, un adjoint de longue date qui a construit et dirigé la division cloud computing, pour prendre la direction de l’entreprise. M. Jassy a travaillé si étroitement avec M. Bezos qu’il a été considéré comme un « double cerveau », aidant à concevoir et à diffuser de nombreux mécanismes et culture interne de l’entreprise.

Les changements au sommet se sont fait sentir. Avec l’ascension de M. Jassy, ​​Amazon Web Services avait besoin d’un nouveau directeur général. Elle a embauché Adam Selipsky, qui dirigeait Tableau, une société de visualisation de données que Salesforce a acquise en 2019. M. Selipsky avait travaillé chez AWS jusqu’en 2016, lorsque l’activité cloud représentait moins d’un tiers de sa taille actuelle. Dave Clark, qui avait dirigé les opérations de logistique et d’entreposage d’Amazon, a été promu à l’ancien poste de M. Wilke, gérant l’ensemble des activités grand public de l’entreprise. Il avait déjà pris la responsabilité des magasins physiques d’Amazon après que M. Kessel, un membre de l’équipe S qui a commencé chez Amazon en 1999, a pris sa retraite au début de l’année dernière. Bon nombre des hauts dirigeants qu’elle a recrutés de l’extérieur ont dirigé de grandes entreprises matures. Alicia Boler Davis, ancienne dirigeante de General Motors et protégée de la directrice générale de GM, Mary Barra, a rejoint Amazon en 2019 pour gérer ses vastes opérations de distribution. L’année dernière, elle est devenue le premier membre noir de l’équipe de direction de l’entreprise. Un ancien cadre de Boeing, David Carbon, dirige désormais l’équipe de livraison de drones d’Amazon, et son activité vidéo et studio est dirigée par Mike Hopkins, l’ancien président de Sony Pictures Television. De nombreux autres emplois s’ouvrent également. En avril, le site d’actualités économiques en ligne Insider compté au moins 45 vice-présidents et autres cadres qui avaient quitté Amazon depuis le début de 2020, et depuis lors, au moins une demi-douzaine d’autres sont partis.