La sortie de Barcelone en Ligue des champions scellée avant la défaite du Bayern

Le Bayern Munich a battu Barcelone 3-0 au Camp Nou mercredi soir pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur de groupe.

L’équipe de Xavi Hernandez est entrée dans le match en sachant qu’elle n’avait déjà aucune chance d’atteindre les huitièmes de finale pour la deuxième année consécutive après que l’Internazionale a battu le Viktoria Plzen 4-0 dans la première fenêtre lundi.

Les buts en première mi-temps de Sadio Mane et Eric Maxim Choupo-Moting et la tête dans les arrêts de jeu de Benjamin Pavard ont permis au Bayern de décrocher la première place du groupe C avec 15 points avec un match à jouer, tandis que l’Inter Milan a terminé deuxième. Barcelone, qui terminera troisième quels que soient les résultats de la dernière journée, se dirige vers la Ligue Europa.

Les résultats de mercredi sont un autre revers pour le club catalan et pourraient s’avérer plus coûteux que la saison dernière alors que l’équipe a fait une frénésie de dépenses cet été pour renforcer son équipe dans l’espoir de récupérer une partie de cet argent avec une course profonde dans la compétition européenne.

Réaction rapide

1. Barcelone joue à plat après la sortie de la Ligue des champions scellée

Avec la victoire de l’Inter Milan sur Viktoria Plzen plus tôt mercredi, Barcelone savait que ses espoirs en Ligue des champions étaient terminés pour une autre saison et ils ont parfois joué comme une équipe en deuil contre le Bayern. Malgré l’insistance de Xavi Hernandez avant le match sur le fait que c’était une chance de montrer que le Barça pouvait concourir sur la plus grande scène, ils n’ont une fois de plus pas réussi à affronter l’un des meilleurs d’Europe, comme ce fut le cas récemment. Classique défaite face au Real Madrid.

2 Connexe

Le Barça déplorera et a déjà déploré les occasions manquées à Munich, les décisions d’arbitrage à Milan et les erreurs individuelles lors du match nul 3-3 contre l’Inter, mais le fait est qu’ils n’ont pas été assez bons au cours de leurs cinq matches de la saison de la Ligue des champions. Qu’ils n’aient que quatre points en est le reflet.

Vous ne pouvez pas défendre comme ils l’ont fait contre le Bayern. La facilité avec laquelle Sadio Mane et Eric Maxim Choupo-Moting ont trouvé le chemin des filets aura irrité Xavi. C’était comme si le Bayern aurait également pu passer quelques vitesses supplémentaires. Seuls un ultime contre d’Hector Bellerin et un bel arrêt de Marc-André ter Stegen en ont empêché un tiers avant la pause. Serge Gnabry, le créateur des trois buts, en avait un autre exclu pour hors-jeu avant qu’un Benjamin Pavard non marqué n’ajoute le troisième sur un jeu arrêté.

Le Barça, quant à lui, malgré toutes ses passes, soufflant et soufflant, n’a jamais vraiment testé le gardien de but remplaçant du Bayern, Sven Ulreich. Le plus proche d’un but a été un penalty annulé pour un défi Matthijs de Ligt contre Robert Lewandowski, qui a de nouveau été contraint de subir une nuit douloureuse contre l’équipe qu’il a quittée pour 45 millions d’euros cet été.

Barcelone était déjà conscient qu’il n’avait aucune chance d’évoluer en Ligue des champions. Aitor Alcade/Getty Images

2. Concentrez-vous pour gagner la Ligue Europa, LaLiga pour Barcelone

Le Barça a investi plus de 150 millions d’euros dans l’équipe cet été après avoir vendu les actifs du club dans le but d’atteindre les dernières étapes de la Ligue des champions. Maintenant que cela n’est plus possible, comment se regroupent-ils à partir d’ici ?

L’objectif principal devient désormais LaLiga. Ils ont bien commencé, malgré cette défaite contre Madrid, et ne sont qu’à trois points du sommet après 11 matchs et une seule défaite. Avec une équipe bien améliorée, le meilleur buteur de la ligue à Lewandowski et une nouvelle génération de jeunes talents, dirigée par Pedri et Gavi, ils devraient se rapprocher de l’équipe de Carlo Ancelotti.

Cependant, ils ne sont certainement pas favoris pour le moment et Xavi a même déclaré que s’il ne remportait pas de trophée cette saison, il savait qu’il pourrait être remplacé. Cela laisse la Ligue Europa, où ils seront les favoris, bien qu’ils connaissent les périls de la compétition secondaire européenne après avoir chuté de manière inattendue face à l’Eintracht Francfort en quart de finale la saison dernière. Ensuite, il y a la Copa del Rey et la Supercopa espagnole. Ce n’est pas ce dont ils rêvaient cet été lorsqu’ils ont dévoilé Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde, mais il y a encore beaucoup de place à l’amélioration par rapport à la campagne sans trophée de la saison dernière.

Il semble y avoir une certaine patience de la part des supporters. Avoir la légende du club Xavi comme figure de proue du projet aide et une fréquentation moyenne de plus de 80 000 personnes au Camp Nou cette saison montre qu’il existe un lien. Il y en avait 84 016 pour la défaite du Bayern et ceux qui sont restés jusqu’au bout n’ont pas arrêté de signer.

Dans un groupe de Ligue des champions avec l’Inter Milan et Barcelone, le Bayern Munich pourrait rester invaincu avec un match à jouer. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

3. Le Bayern Munich montre pourquoi il est une référence

Le Bayern est l’une des références où Xavi veut emmener son équipe au Barça. C’est aussi l’équipe que le Barça doit en avoir le plus envie d’affronter. Il s’agissait de leur sixième victoire consécutive contre les Catalans, une série qui remonte à 2015 et comprend un 8-2 et trois 3-0, et leur 11e en 15 rencontres officielles.

Leur performance au Camp Nou était aussi professionnelle que possible. Avec leur place dans les 16 derniers déjà assurée, ils ont toujours joué comme s’il y avait quelque chose dans le jeu alors qu’ils terminaient la première place avant leur dernier match à domicile contre l’Inter, où ils chercheront à faire six victoires sur six. de ce que certains ont décrit comme le groupe le plus difficile de la compétition.

Cette victoire était d’autant plus impressionnante qu’ils étaient sans Manuel Neuer, Lucas Hernandez et Leroy Sane sur blessure, tandis que Thomas Muller n’était jugé apte qu’à un caméo en seconde période. Pourtant, avec des talents comme Mane, Gnabry et Jamal Musiala, ils restent l’une des équipes à craindre en Europe, même si l’Union Berlin les maintient toujours en dehors du sommet de la Bundesliga pour l’instant.

Notes des joueurs

Barcelone: Ter Stegen 6; Bellerin 4, Koundé 5, Alonso 5, Baldé 6 ; Busquets 6, De Jong 6, Kessie 5, Pedri 6 ; Dembélé 6, Lewandowski 6

Sous-titres : Raphinha 5, Torres 5, Garcia 5, Ansu 5, Torre 5

Bayern Munich: Ulrich 6 ; Mazraoui 7, Upamecano 6, de Ligt 7, Davies 6 ; Kimmich 7, Goretza 6 ; Gnabry 9, Musiala 8, Mane 8 ; Choupo-Moting 7

Sous-titres : Sabitzer 6, Muller 6, Pavard 6, Gravenberch 6, Stanisic 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Serge Gnabry, Bayern Munich.

A créé les deux premiers buts du Bayern avec brio et seul un hors-jeu minime l’a empêché d’en ajouter un troisième en seconde période. Complétez un tour du chapeau de passes décisives tard.

PIRE : Hector Bellerin, Barcelone.

Compte tenu de la tâche difficile de marquer Mane lors de son premier départ depuis le 10 septembre après son retour de blessure. Je l’ai perdu pour le premier but, puis j’ai joué Choupo-Moting pour le second. A fait un grand bloc plus tard dans la première mi-temps et n’a jamais abandonné, mais ce fut une nuit difficile pour l’ancien homme d’Arsenal.

Faits saillants et moments marquants

Oh Mané, Mané. A pris le vent d’une foule déjà modérée du Camp Nou avec son premier but.

SADIO MANE TRANQUILLE LE CAMP NOU ! 🤫 pic.twitter.com/tca0VMMI7A – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 26 octobre 2022

Avant le coup d’envoi, un tweet de l’Inter Milan n’inclura certainement pas Barcelone.

RETWEET SI VOTRE CLUB S’EST QUALIFIÉ POUR LE #UCL 16E DEMI 😁 — Inter (@Inter_en) 26 octobre 2022

Mais au moins, les Catalans reçoivent un accueil chaleureux en Europe.

Content de te revoir @FC Barcelona 🤗 — UEFA Europa League 🕙 (@Differential_PL) 26 octobre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Xavi Hernandez de Barcelone après le match : “Nous n’étions pas au niveau du Bayern aujourd’hui. Ils étaient meilleurs. À Munich, nous étions nous-mêmes, mais aujourd’hui, ils étaient meilleurs, intenses. L’élimination avant le match nous a touchés psychologiquement. Maintenant, nous nous entraînons à nouveau demain et pensons à la Liga. Il y avait beaucoup d’attentes mais nous avons eu un groupe difficile. Toutes sortes de choses nous sont arrivées en phase de groupes. Cela a été cruel avec nous, mais nous n’avons pas bien concouru aujourd’hui.

Marc-Andre ter Stegen de Barcelone sur le résultat: “Déception. On ne l’a pas perdu aujourd’hui mais le moment en général en ce moment est douloureux. L’un des objectifs était de rester en Ligue des champions. Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce qui nous attend en Liga.

De toute évidence, le fait de savoir que nous étions déjà sortis a eu une influence. C’était une sensation étrange. C’était plus une question d’orgueil, mais nous n’avons pas pu égaler le Bayern ce soir. Ils ont marqué des buts à des moments clés et nous n’avons pas pu rivaliser.”

Pedri de Barcelone sur la connaissance du destin à l’avance : “Vous n’entrez pas dans le jeu avec la même motivation [after the Inter win]. Nous voulions donner une victoire aux fans, mais ce n’était pas le cas. Nous devons beaucoup à ces supporters. Ils ont toujours été avec nous. On leur doit des victoires et des trophées. J’espère que nous pourrons les leur donner à partir de maintenant.

Nous sommes une jeune équipe avec beaucoup de marge de progression. Nous devons beaucoup nous améliorer. Nous ne sommes pas encore là pour disputer la Ligue des champions. C’est vraiment décevant ce qui s’est passé aujourd’hui. En voyant ce que nous avons vu, il est clair que nous ne sommes pas encore prêts à concourir [at the top level].”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Après 17 saisons consécutives d’atteinte des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Barcelone devrait rater des saisons consécutives pour la première fois depuis les campagnes 1997-98 et 1998-99.

– Prenez garde, cules. Barcelone est déjà le favori pour remporter l’UEFA Europa League avec 27% de chances, selon SPI de FivethirtyEight.

– Le Bayern a remporté six matches consécutifs contre Barcelone, les égalant avec la séquence de l’Espanyol de 1940-42. La plus longue séquence de victoires contre Barcelone a été la séquence de sept matchs du Real Madrid de 1962 à 1965.

– Dans l’ensemble, une Ligue des champions décevante des clubs de LaLiga. Alors que le Real Madrid avance mais que Séville et l’Atletico Madrid échouent également à atteindre les huitièmes de finale, ce sera la première fois depuis 1998-99 que l’Espagne n’aura pas plusieurs équipes en phase à élimination directe. Cette année-là, seules huit équipes se sont qualifiées pour la phase à élimination directe, le Real étant également le seul représentant.

Suivant

Barcelone: Retour à l’action en Liga contre une équipe montante de Valence samedi. Après cela, un voyage mardi au Viktoria Plzen dans l’espoir de terminer sur une note positive une campagne décevante en Ligue des champions.

Bayern Munich: La prochaine étape sera un match de Bundesliga samedi avec Mayence. Ensuite, ils viseront à conserver leur record en phase de groupes de la Ligue des champions avec le dernier match de la ronde contre l’Inter Milan mardi.