La sortie d’Arsenal de Vivianne Miedema est la fin d’une époque pour le joueur et le club

« Elle était le symbole pendant mon mandat de la façon dont Arsenal voulait jouer », a déclaré l’ancien entraîneur-chef d’Arsenal, Joe Montemurro. L’Athlétisme.

Après sept ans, Vivianne Miedema, meilleure buteuse de tous les temps de la Super League féminine (WSL), quittera le club du nord de Londres à la fin de la saison, après avoir été informée de la nouvelle selon laquelle le club a décidé de ne pas renouveler son contrat. Les chiffres parlent d’eux-mêmes – 172 apparitions, 125 buts, 50 passes décisives, deux Souliers d’Or, un titre de champion et trois titres de Coupe Continentale – mais ils ne racontent pas toute l’histoire.

Vous pouvez débiter statistique après statistique, mais Miedema n’est pas du genre à recevoir des distinctions personnelles. Et c’est sur Miedema que Montemurro, qui l’a entraînée de 2017 à 2021, se concentre pour décrire leur temps ensemble.

«J’ai vraiment adoré travailler avec elle parce que nous nous mettions au défi», déclare Montemurro. «Je dirais: ‘Non, ce n’est pas bien’. Elle disait : « Oui, c’est vrai, c’est vrai ».

« Tactiquement, de la façon dont nous voulions aborder les choses, nous aurions de grandes discussions sur la façon dont nous pourrions nous améliorer. J’ai vraiment adoré ces discussions. Elle est vraiment une penseuse intelligente dans sa façon de voir le jeu. »

Miedema a débuté en tant que n°9 sous Montemurro avant de dériver vers des zones traditionnellement occupées par un n°10, mais l’entraîneur-chef a toujours joué avec une attaque fluide.

«J’ai compris qu’elle avait besoin d’être libre», dit-il. « Elle avait besoin d’être dans les bons domaines où elle aurait un impact massif et lui permettrait d’être créative. Elle voit juste les choses beaucoup plus tôt. Si vous lui donnez cette pièce, elle peut être très efficace. Elle a les armes pour jouer dans tous ces domaines, que ce soit dos au but, venant de l’extérieur vers l’intérieur, en partant d’une position plus basse. Quand vous avez une joueuse de ce calibre, laissez-la prendre la décision sur le moment.

L’ancienne attaquante du Bayern Munich a exigé des normes élevées d’elle-même et des autres. « C’était l’une des choses synonymes d’Arsenal », explique Montemurro. « Elle a joué un rôle très important dans les normes de haut niveau que nous voulions atteindre, dans la façon dont nous voulions jouer et représenter le club. » Au milieu de l’intensité et de l’environnement difficile, Montemurro note : « Nous avons beaucoup plaisanté, c’était toujours très amusant. Elle était une auditrice extraordinaire et une personne extraordinaire désireuse de faire passer le jeu à un niveau supérieur. Elle a eu un impact énorme. J’ai définitivement grandi en tant qu’entraîneur.

Le contrat de Miedema devait expirer il y a deux ans. Montemurro était alors parti et elle avait joué pendant une saison sous la direction de son successeur, Jonas Eidevall. L’international néerlandais était fortement lié à un départ et était en pourparlers avec deux des plus grands clubs européens – Barcelone et Lyon – ainsi qu’avec les équipes de la WSL et de la National Women’s Soccer League (NWSL). Le joueur de 25 ans a cependant décliné ces offres et a accepté de signer une prolongation de contrat de deux ans avec Arsenal jusqu’à l’été 2024.

À l’époque, Eidevall avait déclaré que Miedema était un « talent remarquable » et « une joueuse extrêmement importante », tandis que la responsable du football féminin, Clare Wheatley, décrivait Miedema comme l’une des « meilleures joueuses de la planète » et déclarait que son renouvellement était un « jour important ». pour le club.

Cependant, une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) en décembre 2022 a fait rater à Miedema le reste de la saison 2022-23, ainsi que la Coupe du monde féminine, et sa guérison a été un processus difficile, avec des problèmes récurrents l’empêchant de gagner un temps de jeu constant.

Deux ans plus tard, les temps ont changé. Arsenal est bien conscient des qualités de Miedema mais c’est le club qui a choisi de ne pas lui proposer de nouveau contrat. Même si son service pendant sept ans suscite un immense respect, les dirigeants du football ont estimé qu’il s’agissait de la fin naturelle d’un cycle. L’argent n’était pas le facteur le plus important, mais le club a dû prendre en compte le budget de l’équipe, les attaquants existants tels que Stina Blackstenius et Alessia Russo, et l’accent plus large mis sur le recrutement de jeunes talents. Du point de vue de Miedema, en tant que joueuse qui a entretenu un lien fort avec ses supporters, cela fait mal de quitter un club où elle a construit tant de souvenirs.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une surprise qu’Arsenal n’ait pas prolongé son contrat, Montemurro a répondu : « Oui. C’est une joueuse unique, non seulement pour Arsenal mais sur la scène mondiale. C’est une discussion vraiment intéressante sur les raisons pour lesquelles ils ne renouvelleraient pas un contrat. Parfois les clubs vont dans des directions différentes et parfois les joueurs ont simplement besoin d’un changement. Ce sera très, très difficile de ne pas mettre Viv et Arsenal dans la même phrase. »



Vivianne Miedema et Beth Mead ont subi des blessures au LCA à quelques semaines d’intervalle (Naomi Baker – The FA/The FA via Getty Images)

Quoi ensuite? Miedema a le dernier match de la WSL à jouer sous le maillot d’Arsenal contre Brighton & Hove Albion samedi à Meadow Park, où aura lieu une cérémonie en l’honneur de son service. Manchester City est le premier favori pour recruter l’attaquant, mais rien n’a encore été signé. L’avenir de sa coéquipière et partenaire, Beth Mead, ne devrait pas être affecté par le départ de Miedema.

« Pour l’instant, il est temps de passer à autre chose », a écrit Miedema. « Mon séjour à Arsenal sera pour toujours avec moi et je suis reconnaissant pour tous les souvenirs spéciaux. »

