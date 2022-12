La sortie dans l’espace des cosmonautes annulée à la station spatiale en raison d’une fuite

La NASA et l’agence spatiale russe ont annulé une sortie dans l’espace de deux cosmonautes russes alors qu’ils se préparaient à quitter la Station spatiale internationale mercredi soir en raison d’une fuite apparente de liquide de refroidissement d’une capsule spatiale attachée.

Le Johnson Space Center de la NASA a déclaré que Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin n’étaient pas en danger, pas plus que les autres astronautes de la station spatiale. Les cosmonautes avaient enfilé des combinaisons spatiales et dépressurisé un sas lorsque la fuite est apparue sur un flux vidéo en direct.

C’était la deuxième fois que les cosmonautes russes devaient annuler la sortie dans l’espace. Comme lors de la première tentative le 25 novembre, le duo avait prévu de déplacer un radiateur d’un module attaché à la station spatiale à un autre. Lors de cette première tentative, un problème est survenu avec les pompes de refroidissement des combinaisons spatiales Orlan de fabrication russe des cosmonautes.

Lors de l’incident de mercredi, des spécialistes au sol ont vu un flux de fluides et de particules sur une vidéo en direct depuis l’espace, ainsi qu’une chute de pression sur les instruments, émanant de la capsule Soyouz MS-22 qui avait transporté Prokopyev et Petelin, ainsi que l’astronaute de la NASA Frank Rubio. , vers la Station spatiale internationale en septembre. La fuite se poursuivait depuis la capsule Soyouz, amarrée à l’un des modules de la station spatiale, quelques heures après sa découverte.

Les cosmonautes ont rétabli la pression dans le sas, retiré leurs combinaisons spatiales et sont rentrés dans la station spatiale, a rapporté la NASA.

L’agence spatiale russe et la NASA prévoyaient d’enquêter sur la fuite de Soyouz pour déterminer comment la capsule aurait pu être affectée. Il n’était pas immédiatement clair quel effet la fuite aurait sur la mission de l’équipage.

Quatre autres astronautes et un autre cosmonaute sont à bord de la station spatiale.

The Associated Press