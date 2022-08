La sortie dans l’espace de l’ISS se termine tôt pour le cosmonaute après un problème de combinaison spatiale

Les cosmonautes Oleg Artemyev et Denis Matveev ont quitté mercredi la Station spatiale internationale pour une sortie dans l’espace de routine afin de travailler sur le bras robotique européen de la station. Mais un problème technique avec la combinaison spatiale d’Artemyev qui aurait pu devenir mortel l’a renvoyé tôt.

La combinaison spatiale russe Orlan d’Artemyev a connu une fluctuation de tension inattendue dans sa batterie un peu plus de deux heures après ce qui était censé être une sortie dans l’espace de près de sept heures.

NASA TV a diffusé en direct la sortie dans l’espace. À un moment de l’émission, on peut entendre un contrôleur de Roscosmos dire à Artemyev de tout laisser tomber et de retourner au sas dès que possible pour se connecter à l’alimentation de la station. Cela signalait l’urgence de la situation.

La Compte Twitter de l’ISS signalé le retour sain et sauf du cosmonaute.

Après avoir signalé une fluctuation de tension dans la batterie de sa combinaison spatiale Orlan, le commandant de l’Exp 67, Oleg Artemyev, est retourné en toute sécurité au sas Poisk jusqu’à ce que les contrôleurs de vol puissent évaluer davantage. pic.twitter.com/LoQi2u6yUz — Station spatiale internationale (@Space_Station) 17 août 2022

Selon une mise à jour de la NASA, “Le duo n’a jamais été en danger pendant les opérations.” Mais tout problème de combinaison spatiale lors d’une sortie dans l’espace est une source de préoccupation. Les combinaisons protègent les marcheurs de l’espace et assurent leur survie lorsqu’ils sont exposés à l’environnement dangereux à l’extérieur de la station. Il y a eu des appels rapprochés auparavant, comme lorsqu’un casque d’astronaute rempli d’eau en 2013.

Matveev a effectué certaines tâches sur le bras robotique avant de retourner également tôt au sas.