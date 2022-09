La sortie “coquine” de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid à New York attire l’attention ; des sources disent que la star du Titanic est “très attirée” par le mannequin

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid seraient les nouveaux tourtereaux d’Hollywood. Le couple se voit beaucoup ces derniers temps. Après sa rupture avec Camila Morrone, Leonardo DiCaprio passe du temps avec ses amis et sa famille. Il semblerait que Gigi Hadid et lui se connaissent depuis un moment et se soient rapprochés ces derniers jours. Le père du mannequin, Mohammad Hadid, a déclaré au Daily Mail qu’il pensait que sa fille Gigi et Leonardo étaient de bons amis et ne sortaient pas ensemble au sens romantique du terme. Il a dit qu’il avait rencontré Leonardo DiCaprio il y a quatre ou cinq ans à St Tropez et qu’il avait trouvé qu’il était un homme très bon.

Mais les initiés et les sources affirment qu’ils dégagent les nouvelles vibrations du couple. Un initié a déclaré à Entertainment Tonight que Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid étaient la “vraie affaire”. Il semble qu’ils traînent beaucoup et beaucoup l’un dans l’autre en ce moment. Les deux célébrités ont l’air heureuses car la relation présumée se déroule plutôt bien. Plus tôt, il a été dit que Leonardo DiCaprio poursuivait définitivement Gigi Hadid mais qu’elle n’était pas intéressée par les fréquentations et voulait ralentir les choses.

Entertainment Tonight a également cité quelqu’un disant que Leonardo DiCaprio et Lady Hadid avaient été vus dans un hôtel de New York où ils avaient l’air séduisants. Il semble qu’ils étaient assis dans la salle à manger en train de passer une bonne soirée. L’initié a affirmé que les deux se blottissaient comme des amants, “canoodling” pour être précis. Il ou elle aurait déclaré: “Ils passent du bon temps ensemble et Leo est très attiré par Gigi.”

Les deux se connaissent depuis des années maintenant compte tenu de leurs amis communs. Il l’admire beaucoup. Pendant ce temps, Gigi Hadid a rendu hommage à Zayn Malik à l’occasion du deuxième anniversaire de leur fille Khai.