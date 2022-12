La sortie anticipée de l’Allemagne en Coupe du monde piquera, mais tout ira bien

DOHA, Qatar – Lorsque vous êtes quadruple vainqueur de la Coupe du monde, deux sorties consécutives au premier tour ne manqueront pas d’apporter des grincements de dents, des cheveux tirés et le genre d’autocritique qui aurait fait la fierté du président Mao. C’est ce qui attend l’Allemagne alors qu’elle rentre chez elle.

La saison des fêtes va être décevante, mais dans ces situations, cela vaut également la peine de clarifier les choses. Identifier les domaines de préoccupation qui sont légitimes et ceux qui relèvent de la chance et du hasard.

Premièrement, aussi tentant que cela puisse être de regrouper les deux cauchemars de la Coupe du monde, ils ne sont pas les mêmes. Il y a quatre ans, l’Allemagne était tête de série et faisait face à une opposition plus faible (Mexique, Suède et Corée du Sud) dans son groupe. Ils ont perdu deux matchs et battu la Suède grâce seulement à un improbable coup franc de Toni Kroos à la cinquième minute du temps additionnel.

Cette fois, ils ont payé le prix fort pour ne pas avoir clôturé le premier match après avoir pris la tête contre le Japon (perte 2-1), se sont battus contre l’Espagne, tête de série, pour un match nul 1-1 et ont battu le Costa Rica lors du dernier match de groupe. Pas génial, mais s’il n’y avait pas eu l’Espagne en quelque sorte réussissant à perdre contre le Japon, ils auraient été traversés. (En effet, puisque de minuscules marges séparent l’agonie et l’extase dans une Coupe du monde : les millimètres par lesquels le ballon est resté en jeu lorsque Kaoru Mitoma a traversé pour Ao Tanaka pour le but gagnant du Japon sont ce qui les a renvoyés à la maison.)

Comme en 2018, l’Allemagne a en fait remporté la bataille de buts attendue dans chacun de ses trois matches de groupe, sauf que cette fois, elle l’a fait avec une marge énorme (plus-4,92, contre plus-2,61 en Russie). Alors soyons clairs : l’Allemagne n’était pas terrible ; ils ont fait assez pour avancer dans des circonstances normales (le Japon battant l’Espagne est ne pas circonstances normales); et ils n’ont pas eu les pauses.

Cela dit, Hansi Flick et les joueurs ne sont pas sans reproche. Loin de là. Manuel Neuer est peut-être encore l’un des meilleurs gardiens de but du monde, mais il n’a certainement pas joué comme ça au Qatar. Au minimum, il mérite de partager le blâme avec Nico Schlotterbeck pour ce but encaissé contre le Japon, tandis que moins on en dit sur sa performance contre le Costa Rica, mieux c’est. À l’avant, les chiffres xG voyants ne vous servent à rien si vous ne terminez pas correctement, et il doit y avoir un élément de blâme collectif à cela.

Quant à Flick, tel que je le vois, il y a des critiques valables et d’autres moins valables. Commençons par ce dernier.

La sortie de l’Allemagne de la Coupe du monde en phase de groupes pour le deuxième tournoi consécutif va piquer pendant un certain temps, mais il y a des points positifs alors qu’ils se tournent maintenant vers l’Euro 2024. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Flick est critiqué pour avoir tenté d’importer le modèle de jeu du Bayern Munich dans l’équipe nationale, ce qui laisse son équipe trop ouverte à l’arrière. L’idée que le football offensif fonctionne dans le jeu de club, mais que la Coupe du monde appelle en quelque sorte des blocs bas et des prouesses défensives est largement exagérée. Bien sûr, la France a gagné en jouant de cette façon et l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020 en faisant exactement cela, mais ce n’est pas une taille d’échantillon significative. Il se peut que Didier Deschamps et Gareth Southgate aient été plus à l’aise de jouer de cette façon. Et, franchement, la France avait tellement de talent que la façon dont elle abordait la Coupe du monde 2018 n’avait probablement pas d’importance. Quant à l’Angleterre, vous pouvez faire valoir très clairement que la défensive de Southgate leur a en fait coûté la finale car ils ont confié l’initiative à l’Italie.

Un mantra plus simple et plus rationnel pourrait être de jouer sur vos forces et sur ce que vos joueurs ont l’habitude de faire. L’essentiel de l’équipe allemande vient du Bayern, qui attaque et presse haut, tout comme Manchester City, où joue Ilkay Gundogan. S’en tenir à ce script a du sens, sans compter que si vous vous préparez à jouer en contre-attaque et à marquer un but, il est beaucoup plus difficile de faire un 180 et de passer à l’attaque.

L’autre argument fallacieux ici est que l’Allemagne a payé cher l’absence d’un « avant-centre éprouvé ». La preuve en est, soi-disant, le fait qu’ils ont fait mieux avec Niclas Fullkrug – un col bleu moyen avec zéro plafond jusqu’à il y a un mois – qu’avec Kai Havertz ou Thomas Muller en tête, aucun des deux n’est considéré un “véritable” avant-centre.

Ignorons un instant que ni Liverpool ni Manchester City, les équipes les plus dominantes de la meilleure ligue au cours des cinq dernières saisons, n’ont un tel chiffre (nous parlons d’avant Erling Haaland dans le cas de City). C’est le football de club – je sais, c’est censé être un sport entièrement différent (voir ci-dessus). Mais le Brésil et l’Argentine sont, avec la France, les favoris de la plupart des gens, et ils n’ont pas d’avant-centre traditionnel.

Alors qu’est-ce qui donne ? Mueller et Havertz ont été choisis devant Fullkrug parce qu’ils sont tout simplement meilleurs. Parfois, nous compliquons le jeu à l’excès : il s’agit toujours de 10 joueurs de champ qui bougent et passent, dribblent et tirent, il est donc logique d’avoir vos meilleurs joueurs sur le terrain. (Il se trouve que, dans ce tournoi, Fullkrug a été plus efficace.)

Alors quel reproche boîte nous couchons sur Flick?

Pour commencer, ce n’est pas une équipe où les pièces s’emboîtent bien, notamment dans le dernier tiers. Il n’a pas été en mesure de trouver une solution à cela, peut-être parce que, comme la plupart des entraîneurs, il avait très peu de temps de préparation, peut-être parce qu’il n’était pas à l’aise pour prendre des décisions difficiles, comme remettre les clés de l’équipe au milieu de terrain Jamal Musiala, l’actuel joueur allemand et futur à cette époque. Et peut-être qu’il a mal interprété la forme de certains de ses vétérans (Neuer, Muller et Leon Goretzka viennent à l’esprit), optant pour la loyauté plutôt que pour la productivité cette saison.

La gestion du jeu de Flick a également laissé beaucoup à désirer, en seconde période contre le Japon et lors du match contre l’Espagne. Il n’a pas fait les bons ajustements lorsque le Japon a fait des changements après la pause, et l’ambiance dans cette seconde mi-temps était bien trop lâche et négligente. Contre l’Espagne, c’était comme si l’Allemagne accordait un peu trop de respect à l’adversaire, comme si les bénéfices d’une victoire étaient compensés par les dégâts d’une défaite. C’était probablement le calcul qu’un match nul était très bien, puisque l’Allemagne battrait le Costa Rica lors du dernier match et qu’il n’y avait aucun moyen que le Japon batte l’Espagne… un calcul qui, comme nous l’avons vu, s’est avéré totalement incorrect.

La réaction de l’Allemagne après avoir perdu un but contre l’Espagne les a vus jouer sans doute leur meilleur football à la Coupe du monde. Avec le recul – qui est toujours 20-20, bien sûr – cela aurait dû être le plan.

Alors, quelle est la prochaine étape ? Flick pourrait rester ou non, et ce n’est peut-être pas son choix de toute façon. Les goûts de Gundogan, Antonio Rudiger et Muller ne se rendront probablement pas au prochain cycle, mais d’autres émergeront. Et il y a encore beaucoup à venir de Joshua Kimmich, Leroy Sane, Serge Gnabry et, bien sûr, Musiala. S’ils peuvent débloquer l’énigme hyper talentueuse qu’est Havertz – ils auront besoin de l’aide de Chelsea pour celle-là – alors la fondation sera là pour une autre course dès les prochains Euros en 2024, où ils seront le pays hôte .

Il y a quatre ans, c’était un point bas. Cette fois, il s’agit plutôt de peaufiner et d’apprendre de ses erreurs, notamment en termes de gestion de jeu et de savoir quand être confiant et quand être humble. L’Allemagne ira très bien.