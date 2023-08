La soprano russe Anna Netrebko, qui a refusé de condamner Vladimir Poutine, poursuit l’opéra américain après son abandon | Nouvelles du monde

Une chanteuse russe, qui a été renvoyée d’un opéra américain parce qu’elle refusait de renoncer à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, poursuit son ancien employeur.

Un procès intenté par la soprano Anna Netrebko demande environ 360 000 $ (281 000 £), affirmant qu’elle a été diffamée par le Metropolitan Opera et que son contrat a été rompu.

Elle a été abandonnée par la société basée à New York peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier, après avoir échoué à répudier M. Poutine, malgré la demande du directeur de l’opéra.

Née dans la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, Mme Netrebko est une soprano distinguée, avec une carrière couvrant des œuvres de Mozart, Puccini, Verdi et Tchaïkovski.

Elle a été la première artiste de musique classique à figurer sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine Time.

Mais son refus de dénoncer la guerre a suscité la polémique. En mai, des centaines de personnes ont manifesté pour protester contre sa performance lors d’un festival dans la ville allemande de Wiesbaden.

Elle affirme que le Met a causé « une grave angoisse mentale et une détresse émotionnelle » qui comprenait « la dépression, l’humiliation, la gêne, le stress et l’anxiété, ainsi que la douleur et la souffrance émotionnelles ».

Une déclaration de sa direction a déclaré: « Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Met et Peter Gelb [the general manager] ont utilisé Anna Netrebko comme bouc émissaire dans leur campagne pour se distancer de la Russie et soutenir l’Ukraine. »

Le Met a déclaré dans un communiqué: « Le procès de Mme Netrebko n’a aucun fondement. »

En février, l’American Guild of Music a déposé une plainte au nom de Mme Netrebko, un arbitre déclarant que le Met avait violé la convention collective du syndicat lorsqu’il l’avait renvoyée pour jouer dans Don Carlos et La Forza Del Destino de Verdi, et Andrea Chenier de Giordano.

Elle a reçu environ 200 000 $ (156 000 £) pour des performances perdues.