La soprano Angel Blue se retire de l’opéra italien après une utilisation “humiliante” du blackface

La soprano Angel Blue a annoncé qu’elle ne se produirait pas dans un opéra en Italie après que le théâtre ait utilisé le blackface lors d’une précédente production.

Dans un post sur Instagram, la chanteuse américaine a déclaré qu’elle se retirait de “La Traviata” aux arènes de Vérone après que l’opéra de Verdi “Aida” ait utilisé le blackface, qu’elle a décrit comme une pratique théâtrale “archaïque” qui est “offensante, humiliante et carrément raciste.”

“Chers amis, famille et amateurs d’opéra, j’en suis arrivé à la conclusion malheureuse que je ne chanterai pas La Traviata à l’Arena di Verona cet été comme prévu”, a déclaré Blue.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’Arena di Verona a récemment pris la décision d’utiliser le maquillage blackface dans une production récente d’Aida”, a-t-elle ajouté. “Soyons parfaitement clairs : l’utilisation du blackface en toutes circonstances, artistiques ou autres, est une pratique profondément erronée basée sur des traditions théâtrales archaïques qui n’ont pas leur place dans la société moderne.”

“C’est offensant, humiliant et carrément raciste”, a-t-elle déclaré.

“La Traviata” est prévue les 22 et 30 juillet, où la chanteuse américaine devait interpréter le rôle de Violetta.

Blue a ajouté: “J’avais tellement hâte de faire mes débuts à l’Arena di Verona en chantant l’un de mes opéras préférés, mais je ne peux pas en toute conscience m’associer à une institution qui perpétue cette pratique. Merci de votre compréhension et à tous qui m’ont montré leur soutien et leur sensibilité, ainsi qu’à mes collègues artistes de couleur.”

Le théâtre a publié une déclaration disant que l’utilisation du blackface par l’opéra lors de la production de 2002 était “bien connue” avant que Blue ne “s’engage à chanter à l’Arena”.

“Chaque pays a des racines différentes et leurs structures culturelles et sociales se sont développées selon des voies historiques et culturelles différentes”, déclare la Fondation des arènes de Vérone. “Des convictions communes n’ont souvent été atteintes qu’après des années de dialogue et de compréhension mutuelle”.

La déclaration encourage les artistes et les spectateurs à continuer à dialoguer « en [an] effort pour comprendre le point de vue d’autrui, dans le respect d’obligations artistiques consciemment assumées.”

“Contraposition, jugements, étiquetage, manque de dialogue ne font qu’alimenter la culture des contrastes, que nous rejetons totalement”, ajoute le communiqué.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.