La Sophomore Edition d’ART SG met en lumière la dynamique du marché de l’art à Singapour

Marché de l’art

Payal Uttam

Même s’il y a eu une baisse de 29 % du nombre d’exposants présents à l’édition inaugurale de la foire (des galeries de premier ordre telles que Pace Gallery, Perrotin et David Zwirner faisaient partie de celles qui ne sont pas revenues), beaucoup restent optimistes quant à la foire et à l’avenir. ville.

ART SG, qui a ouvert ses portes le jeudi 18 janvier dans l’emblématique centre d’exposition et de congrès Marina Bay Sands de la ville, a accueilli un grand nombre de visiteurs et des ventes stables tout au long du week-end. La foire, qui vise à faire de Singapour un pôle artistique clé en Asie du Sud-Est, a rassemblé 114 exposants, dont plus de la moitié venaient de la région Asie-Pacifique.

Cette édition de la Singapore Art Week, qui en est à sa 12e édition, a présenté plus de 150 événements à travers la ville. À l’approche de la foire, plusieurs collectionneurs locaux ont ouvert des expositions impressionnantes, notamment Lorinet et le collectionneur malaisien Andreas Toh, qui ont tous deux investi des espaces dans le quartier des galeries de Gillman Barracks, au sud de l’île.

«Même s’il y a [fewer] Dans les galeries exposées, je sens qu’il y a plus d’énergie », a déclaré Pierre Lorinet, collectionneur basé à Singapour. “L’année dernière [the city] était un peu discret. Il ne se passait pas grand-chose autour de la foire. Cette fois, toutes les organisations artistiques comme le Singapore Art Museum, la National Art Gallery et le National Arts Council ont vraiment fait le show. Tout le monde essayait de faire sa part pour en faire une semaine spéciale.

Plusieurs galeristes locaux se sont particulièrement bien comportés lors de l’avant-première VIP et du vernissage du salon. « La réponse a été massive », a déclaré Can Yavuz, fondateur de la Yavuz Gallery, basée à Singapour. “Le nombre de visiteurs reflète vraiment l’importance de l’Asie du Sud-Est.” La galerie a vendu environ 80 % de son stand, qui présentait des œuvres des artistes thaïlandais Pinaree Sanpitak et Manit Sriwanichpoom dans une fourchette de 5 000 à 50 000 dollars. La galerie Sundaram Tagore, basée à Londres et à New York, qui possède également un espace dans la caserne Gillman, a vendu la plupart de son stand, y compris la vibrante peinture représentant une cascade de l’artiste japonais Hiroshi Senju pour 410 000 $, ainsi que deux autres œuvres de l’artiste pour 410 000 $. 320 000 $ et 240 000 $, et une œuvre de l’artiste locale Jane Lee pour 76 000 $, entre autres œuvres.

De nombreux négociants internationaux ont noté que les collectionneurs de Singapour adoptent généralement une approche plus patiente lors des transactions. Le revendeur Pearl Lam, qui possède des espaces à Hong Kong et Shanghai, a déclaré qu’en matière d’achat, les pressions inflationnistes et les taux d’intérêt élevés ont créé une « atmosphère plus réservée » parmi les collectionneurs par rapport à l’année dernière, mais les ventes sont restées saines. “Singapour a une économie florissante qui a attiré un nombre important de particuliers fortunés”, a déclaré Lam, qui a décrit le salon comme une plate-forme précieuse pour exploiter la concentration de richesses de la ville, qui a connu une ascension remarquable ces dernières années. .