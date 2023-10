À mesure que de plus en plus de membres de la « génération Z » rejoignent le personnel des soins palliatifs, les employeurs devront s’adapter à leurs perspectives, besoins et priorités uniques afin de maximiser le recrutement et la rétention.

La génération Z comprend les individus nés entre 1997 et 2025, selon le Pew Research Center. Cette génération arrive à maturité dans un environnement très différent de celui de ses prédécesseurs, les baby-boomers, la génération X et les millennials, ce qui a façonné leurs attitudes et leurs comportements sur le lieu de travail.

L’une des différences les plus significatives entre la génération Z et les générations plus âgées est leur relation à la technologie, selon David Stillman, chercheur et co-auteur de deux livres, « When Generations Collide » et « The M-Factor : How the Millennial Generation Is Rocking ». le lieu de travail. »

Stillman et son fils et collaborateur Jonah Stillman ont pris la parole lors de la conférence annuelle sur le leadership de la National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) à Little Rock, Arkansas.

« La plus grande différence que nous avons est que si je regarde les baby-boomers, les « Xers » et les Millennials, nous pouvons véritablement être classés comme ce que nous appelons des pionniers du numérique, car chaque génération est réellement une pionnière d’un certain changement technologique », David. » a déclaré Stillman dans un discours d’ouverture. « La génération Z n’a jamais eu à être pionnière. Ce sont ce que nous appelons des natifs du numérique. Ils connaissent seulement mon monde où, si vous avez besoin de quelque chose, il existe une solution technologique.

Bien que cela représente un changement par rapport aux générations précédentes dans la main-d’œuvre, cela peut être de bon augure pour les hospices, car ils continuent d’adopter une multitude de nouvelles technologies pour gagner en efficacité, identifier les patients plus tôt, se connecter virtuellement avec les patients et collecter et analyser des données sur leurs performances et leurs performances. les gens qu’ils servent.

Ces données sont devenues cruciales pour les négociations avec les payeurs et les partenaires de référence et deviendront encore plus importantes à mesure que les hospices progressent vers un remboursement basé sur la valeur.

Les cliniciens se rendent régulièrement sur le terrain armés de tablettes, d’ordinateurs portables et d’appareils mobiles conçus pour la documentation clinique, la planification et d’autres aspects clés de leur travail. Même si cela a créé une courbe d’apprentissage pour les travailleurs nés avant 1997, les employés de la génération Z entrent sur le marché du travail non seulement avec un niveau de confort avec la technologie, mais avec l’espoir qu’elle fera partie intégrante de leur travail.

Cela signifie que les managers, dans une certaine mesure, devront peut-être personnaliser leur façon de communiquer avec les employés de différentes générations.

«Mes générations plus âgées aiment beaucoup les rencontres en personne [communication]. Ils aiment les appels téléphoniques, ce qui me rend fou en tant que millénaire. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup les SMS rapides », a déclaré Lynsey Danat, responsable des services bénévoles pour Hospice & Palliative Care Buffalo, lors de la conférence NHPCO. « Je pense que cela nous ramène à la connaissance de la ou des personnes avec lesquelles vous travaillez et de la nature du contenu que vous essayez de partager. »

À mesure que les pénuries de main-d’œuvre se multiplient dans l’ensemble du système de santé, la concurrence sur le marché du travail s’est intensifiée. Les hospices sont de plus en plus en concurrence avec d’autres prestataires de soins de santé pour le personnel clinique, car un plus grand nombre d’entre eux atteignent l’âge de la retraite sans qu’un nombre suffisant de jeunes travailleurs interviennent pour combler le vide. Certains quittent également le domaine en raison d’un épuisement professionnel ou parce qu’ils ont trouvé une rémunération plus élevée ou un meilleur cheminement de carrière ailleurs.

Les recherches des Stillman ont indiqué que jusqu’à 91 % des travailleurs de la génération Z prennent en considération le niveau de sophistication technologique d’un employeur potentiel lorsqu’ils choisissent d’accepter ou non un emploi, ont-ils déclaré lors de la conférence.

« Pour ma génération, la frontière entre le monde physique et le monde numérique n’est pas seulement floue, elle a été complètement éliminée », a déclaré Jonah Stillman. « Tout au long de ma vie, chaque élément physique a également eu un équivalent numérique… La génération Z va toujours regarder la technologie avec l’idée de savoir comment nous pouvons l’améliorer. »