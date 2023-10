La sonnette d’alarme retentit : quels sont les marchés qui tentent de nous avertir de l’économie

Les marchés financiers ne sont pas l’économie et l’économie n’est pas les marchés financiers. Mais on dit souvent qu’ils ont tous deux peur des mêmes choses. Dans ce cas, le problème est que l’économie se dirige vers une récession.

« Les sonnettes d’alarme nous disent que quelque chose va se briser quelque part dans le système financier », a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay, un service de change à Toronto.

Les marchés boursiers ont connu des ventes massives au cours des trois derniers mois. Depuis le début du mois de juillet, le TSX a effacé tous les gains qu’il avait réalisés au cours de la première moitié de l’année.

Les indices boursiers américains, tels que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, sont restés en territoire positif, mais pas de beaucoup.

Ces marchés reflètent un pronostic pessimiste qui n’est pas nécessairement étayé par les données économiques.

Les chiffres du PIB et de l’emploi ont fait preuve d’une résilience surprenante. Les chiffres les plus récents indiquent que l’économie était stable en juillet, tandis qu’une estimation préliminaire montre qu’elle a de nouveau progressé en août.

Les employeurs canadiens ont créé 64 000 emplois en septembre.

C’est bien loin des prévisions d’une récession au troisième trimestre de cette année.

Mais Schamotta affirme que cette résilience surprenante n’annule pas le fait que les ménages et les entreprises canadiennes sont au milieu du cycle de hausses de taux d’intérêt le plus agressif que le pays ait jamais connu.

« Historiquement, nous savons que lorsque les coûts d’emprunt ont augmenté à ce point, cela met à rude épreuve une partie du système financier – et comme Warren Buffett aime le dire, lorsque la marée se retire, nous voyons soudainement qui nage nu », a-t-il déclaré à CBC News.

Pourquoi le marché obligataire est important

Les marchés boursiers sont un moyen notoirement volatil et inconstant de deviner la direction que prend l’économie. Le marché obligataire est bien plus vaste et bien moins fantaisiste.

Et cette semaine, le marché obligataire a commencé à clignoter en rouge.

Les marchés boursiers, où les investisseurs achètent des parts de sociétés, attirent toute l’attention, mais le marché obligataire – où les entreprises et les gouvernements empruntent des milliards de dollars chaque jour – est un indicateur beaucoup plus fascinant pour les pronostiqueurs intelligents comme Schamotta.

Les investisseurs vendent des obligations plus anciennes en échange de nouvelles obligations plus rémunératrices. Cette vente d’obligations a fait baisser le prix de ces obligations, mais le rendement – ​​le pourcentage de rendement que vous obtiendriez en les détenant – a fortement augmenté.

Vendredi, les rendements des bons du Trésor à 10 ans aux États-Unis ont bondi de plus de 15 points de base pour atteindre 4,89 pour cent. L’obligation du gouvernement canadien à cinq ans a vu son rendement bondir de 20 points de base pour atteindre 4,42 pour cent.

David Rosenberg, fondateur et président de Rosenberg Research, basé à Toronto, affirme que la valeur des bons du Trésor américain d’une échéance de 10 ans ou plus a plongé de 46 % depuis 2020 – tandis que les revenus disponibles (ajustés à l’inflation) sont tombés en territoire négatif.

REGARDER | Les taux d’intérêt ont prolongé son prêt hypothécaire à taux variable de 25 à 47 ans : Les taux d’intérêt ont fait passer son prêt hypothécaire de 25 à 47 ans Vidéo en vedetteEnviron un détenteur de prêt hypothécaire à taux variable sur cinq dans trois grandes banques est désormais en « amortissement négatif », c’est-à-dire que le temps nécessaire pour rembourser le prêt immobilier s’allonge. Cela inquiète les régulateurs qui envisagent de contrôler le type de prêt qui le permet. Un homme a vu sa durée de remboursement passer de 25 à 47 ans.

« C’est une époque folle, mes amis », a écrit Rosenberg dans une note adressée à ses clients. « Les revenus disponibles réels sont en baisse depuis trois mois consécutifs. » Et ils sont en passe de diminuer de 1,7 pour cent cette année.

« La seule raison pour laquelle les dépenses n’ont pas encore emboîté le pas est la fin des mesures de relance budgétaire antérieures et l’essor de l’utilisation des cartes de crédit. »

Le marché obligataire est important dans tout cela car il fixe le prix de l’argent. Et comme tout le monde le sait, les Canadiens se sont lourdement endettés au cours de la dernière décennie.

Schamotta affirme que si l’on combine la dette des ménages, des entreprises et du gouvernement au Canada, elle représente désormais plus de quatre fois la taille de l’ensemble de notre économie.

« C’est bien au-delà de tout ce que nous avions atteint auparavant », a-t-il déclaré. « Mais c’est aussi l’un des niveaux d’endettement les plus élevés au monde. Nous ne sommes pas les Canadiens prudents que le monde pense que nous sommes. »

Le problème, bien entendu, est qu’une grande partie de cette dette a été contractée à des niveaux d’intérêt record.

L’économie envoie des « signaux mitigés »

La hausse des rendements obligataires signifie que les investisseurs commencent à penser que les taux d’intérêt élevés vont persister beaucoup plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant, et ils exigent d’être payés davantage pour le risque lié au prêt de leur argent.

Certains économistes estiment néanmoins qu’il est important de faire la différence entre les marchés financiers et les données économiques réelles.

Les données économiques sont meilleures que prévu, mais les investisseurs ne semblent pas partager l’optimisme selon lequel l’économie peut éviter une récession. Les ménages et les entreprises canadiennes sont au milieu du cycle de hausses de taux d’intérêt le plus agressif que le pays ait jamais connu. (Jasper Juinen/Bloomberg)

« Il semble que l’économie ait encore beaucoup de dynamisme pour nous permettre de traverser cette période sans tomber du précipice et entrer dans une récession », a déclaré Tu Nguyen, économiste à Toronto au sein du cabinet de comptabilité et de conseil RSM Canada.

Elle prévoit maintenant que l’économie canadienne connaîtra une sorte d’« atterrissage en douceur ».

Un atterrissage en douceur est un scénario dans lequel la croissance du produit intérieur brut et de l’emploi ralentit suffisamment pour maîtriser l’inflation sans forcer l’économie à sombrer dans une récession. Ce serait une aiguille remarquable à enfiler après des années de catastrophe économique liée au COVID-19, de flambée de l’inflation et de hausse des taux d’intérêt.

Nguyen admet que l’économie est pleine de contradictions.

Tu Nguyen, économiste à Toronto au sein du cabinet de comptabilité et de conseil RSM Canada, prévoit que l’économie canadienne connaîtra une sorte d’« atterrissage en douceur » qui évitera une récession. (Alison Northcott/CBC)

«C’est un peu déroutant parce qu’il semble que nous voyons des signaux mitigés, et je pense que nous continuerons à voir cela», a-t-elle déclaré à CBC News.

Mais elle maintient que « l’économie réelle » (PIB, emplois et chiffres de l’inflation) dresse un tableau de plus en plus sain que prévu, et elle dit que cela reflète mieux ce qui se passe dans l’économie que les marchés qui parient qu’ils savent ce qui va se passer ensuite. .

Mais si l’économie a eu une caractéristique ces dernières années, c’est bien sa capacité à surprendre tout le monde.