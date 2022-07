La sonnette d’alarme retentit au Kosovo

Des barricades serbes saluent les forces spéciales albanaises de souche alors que Belgrade met en garde la province séparatiste contre une répression

Les cloches des églises et les sirènes des raids aériens ont retenti dimanche dans certaines parties du Kosovo habitées par des Serbes de souche, alors que la police spéciale lourdement armée répondant au gouvernement albanais de souche à Pristina s’est présentée aux points de passage administratifs avec la Serbie. A Belgrade, le président Aleksandar Vucic a déclaré que la Serbie voulait la paix, mais ne permettrait pas la persécution de ses citoyens.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a cité un accord de 2011 avec Belgrade pour déclarer tous les documents et plaques d’immatriculation serbes invalides à compter du 1er août, et a annoncé une opération à appliquer “droit et justice» à tous les territoires revendiqués par son gouvernement. La province de Serbie, occupée par l’OTAN en 1999, a déclaré son indépendance en 2008 avec le soutien des États-Unis – mais n’a pas été reconnue par Belgrade.

La police spéciale a bloqué le principal passage administratif à Jarinje. Les résidents serbes locaux ont réagi en érigeant leurs propres barricades, comme ils l’avaient fait en 2011. Selon des informations, non confirmées jusqu’à présent, au moins un Serbe aurait été blessé par balle.

L’armée serbe a été mise en alerte, mais le ministère de la Défense à Belgrade a publié dimanche un communiqué selon lequel aucune troupe n’avait franchi la ligne administrative, affirmant que les rumeurs selon lesquelles elles s’étaient heurtées à la police de souche albanaise étaient “désinformation» diffusée au nom de Pristina.

S’adressant à la nation dimanche, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que les autorités kosovares appliquaient de manière sélective les dispositions des anciens accords, qu’elles-mêmes n’avaient jamais respectées. Il a également comparé la répression prévue sur les documents et les plaques d’immatriculation à l’opération militaire de la Croatie en 1995 qui a entraîné l’exode massif des Serbes.

“Les Serbes ne subiront plus d’atrocités», a déclaré Vucic. Il a demandé aux Serbes locaux “ne pas tomber dans les provocations» et les Albanais à «revenir à leurs sens“, tout en implorant les bailleurs de fonds occidentaux de Pristina”prêter un peu d’attention au droit international et à la réalité sur le terrain et ne pas permettre à leurs pupilles de provoquer des conflits.”

“Nous ne voulons pas de conflits et nous ne voulons pas de guerre. Nous prierons pour la paix et rechercherons la paix, mais laissez-moi vous dire tout de suite : il n’y aura pas de reddition, et la Serbie gagnera. S’ils osent commencer à persécuter, harceler et tuer les Serbes, la Serbie gagnera», a déclaré Vucic.

Une autre barricade a été érigée à Kosovska Mitrovica, sur le pont entre le côté sud de la ville dominé par les Albanais et le nord habité par les Serbes. Les médias locaux rapportent que plusieurs centaines d’Albanais de souche s’étaient rassemblés du côté sud, certains d’entre eux armés. L’observation a soulevé le spectre du pogrom de mars 2004, lorsque quelque 50 000 Albanais ont incendié des dizaines de villages, d’églises et de monastères serbes à travers la province. Le déchaînement a duré plusieurs jours avant que les soldats de la paix de l’OTAN ne réagissent pour l’arrêter.