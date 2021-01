Boris Johnson risque de perdre la plupart des sièges du « mur rouge » qui ont remporté sa victoire électorale historique il y a un an, selon un sondage massif.

La propre circonscription du Premier ministre semble également être en jeu alors que les travaillistes font un retour, le gouvernement luttant pour contenir la crise des coronavirus.

La recherche, menée par Focaldata, sonnera l’alarme à Downing Street après une première année tumultueuse au pouvoir – bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir jusqu’à la prochaine confrontation à Westminster.

La société a interrogé plus de 22000 personnes au cours du mois de décembre, lorsque les « bulles » de Noël ont été considérablement réduites en raison de la variante mutante de Covid et que les ministres se battaient pour conclure un accord avec l’UE.

Il a utilisé une méthode MRP, qui fait correspondre les caractéristiques de vie des personnes interrogées aux profils des circonscriptions individuelles afin de produire des résultats détaillés dans une élection théorique.

Le grand sondage MRP réalisé par Focaldata va sonner l’alarme à Downing Street après une première année tumultueuse au pouvoir

La technique est considérée comme plus précise que les enquêtes traditionnelles, qui ne peuvent pas tenir compte des variations locales.

Le résultat, publié dans le Sunday Times, a indiqué que ni les conservateurs ni les travaillistes ne sont en mesure de remporter une majorité absolue.

Les conservateurs perdraient 81 sièges, anéantissant la majorité de 80 personnes que M. Johnson avait obtenue en décembre 2019 et leur laissant 284 sièges.

Les travaillistes gagneraient 282, soit une augmentation de 82. Cela inclurait 41 sièges dans le nord de l’Angleterre, les Midlands et le Pays de Galles qui ont voté les travaillistes en 2017 avant de devenir bleu en 2019.

On prévoit également que les travaillistes remporteront cinq sièges à Londres aux mains des conservateurs – Chingford et Wood Green, Chipping Barnet, Finchley et Golders Green, Hendon et Kensington.

Les conservateurs se sont accrochés à seulement huit des 43 sièges du « mur rouge » qu’ils ont remportés aux élections générales de l’année dernière – Bassetlaw, Bishop Auckland, Colne Valley, Dudley North, Great Grimsby, Penistone et Stocksbridge, Scunthorpe et Sedgefield.

Le sondage a suggéré que M. Johnson perdrait sa propre circonscription d’Uxbridge et de Ruislip South, où il défend une majorité de 7200.

Le SNP de Nicola Sturgeon était en bonne voie pour remporter 57 des 59 sièges en Écosse, mettant potentiellement une alliance travailliste-SNP sur les cartes.

Cependant, les libéraux démocrates semblent prêts au désastre, les résultats montrant qu’ils n’obtiendraient que deux sièges – contre 11. Le parti a remporté 62 sièges en 2005, avant que Nick Clegg n’accepte d’entrer en coalition avec les conservateurs et que le Brexit se produise.

Les résultats suggèrent que Sir Keir Starmer (photographié la semaine dernière) gagnerait 282 sièges, soit une augmentation de 82, et serait en mesure de former une alliance avec le SNP pour gouverner

Justin Ibbett, fondateur de Focaldata, a déclaré: « Un an après leur superbe triomphe aux élections générales, il est clair que les conservateurs ont déjà beaucoup de travail à faire s’ils veulent reproduire leur succès de 2019 lors des futures élections.

«Le SNP semble être les vrais gagnants. Non seulement ils gagnent toutes, mais deux circonscriptions écossaises, mais le résultat le plus probable est un gouvernement de coalition travailliste-SNP, qui aurait une majorité globale d’un peu plus de 20 sièges.

Focaldata a réalisé un sondage MRP pour les conservateurs lors des élections générales de l’année dernière. Le nouveau sondage auprès de 22 186 électeurs a été réalisé entre le 4 et le 29 décembre.