UN sonnette vidéo est une mesure de sécurité simple qui peut vous apporter une certaine tranquillité d’esprit. Mais avec de nombreuses marques et modèles différents sur le marché, il peut être difficile de savoir lequel convient le mieux à votre maison. Une chose que vous voudrez considérer est de savoir s’il sera compatible avec d’autres appareils de sécurité ou intelligents dans votre maison. La plupart des sonnettes vidéo sont compatibles avec Google Assistant ou Amazon Alexa (ou les deux), mais vos options sont plus limitées si vous utilisez HomeKit d’Apple — ce qui fait de cette sonnette vidéo Logitech Circle View une vedette. Il est conçu pour être utilisé exclusivement avec Apple HomeKit, et maintenant vous pouvez qui est de 26 $ de moins que son prix habituel et un nouveau plus bas historique.

Le Logitech Circle View est plus cher que certains de ses concurrents de sonnette vidéo, mais il est également doté de fonctionnalités haut de gamme. Il offre un champ de vision de 160 degrés et un cadrage vertical 3:4 pour une vidéo HD de la tête aux pieds et une vue claire de votre porte de jour comme de nuit. L’audio bidirectionnel facilite la communication avec quiconque se trouve à la porte et un historique d’enregistrement basé sur le mouvement de 10 jours est stocké en toute sécurité dans votre compte iCloud.

Grâce à la prise en charge de HomeKit Secure Video, vous bénéficierez également de fonctionnalités intelligentes telles que la reconnaissance faciale, la détection de colis, les zones d’activité personnalisées et le cryptage de bout en bout. La sonnette Logitech Circle View peut être contrôlée via votre iPhone ou iPad, Apple TV ou à l’aide d’Apple Haut-parleur intelligent HomePod et tu peux découvrez ici si votre système électrique est compatible.

Il n’y a pas d’expiration claire sur cette remise, vous voudrez peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez en obtenir une à ce prix.