Un vaisseau spatial chinois envoyé pour renvoyer des roches lunaires sur Terre a recueilli ses premiers échantillons mercredi après son atterrissage sur la Lune, a annoncé le gouvernement, ajoutant à une série de succès pour le programme spatial de plus en plus ambitieux de Pékin.

La sonde Chang’e 5 a atterri peu après 16 heures (heure de Paris) mardi après être descendue d’un orbiteur, a annoncé l’Administration spatiale nationale chinoise. Il a publié des images de la scène stérile sur le site d’atterrissage montrant l’ombre de l’atterrisseur.

« Chang’e a collecté des échantillons de lune », a déclaré l’agence dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle Xinhua. Il a déclaré que la sonde avait également déplié avec succès des panneaux solaires qui l’alimenteraient.

La sonde, lancée le 24 novembre à partir de l’île tropicale méridionale de Hainan, est la dernière entreprise d’un programme spatial chinois qui a envoyé son premier astronaute en orbite en 2003, a un vaisseau spatial en route vers Mars et vise finalement à atterrir un humain sur la lune.

Les plans prévoient que l’atterrisseur passe environ deux jours à forer la surface lunaire et à collecter 2 kilogrammes (4,4 livres) de roches et de débris. L’étage supérieur de la sonde sera remis en orbite lunaire pour transférer les échantillons dans une capsule pour retour sur Terre, où il doit atterrir dans les prairies du nord de la Chine à la mi-décembre.

Si cela réussit, ce sera la première fois que des scientifiques obtiendront de nouveaux échantillons de roches lunaires depuis une sonde soviétique dans les années 1970. Ces échantillons devraient être mis à la disposition des scientifiques d’autres pays, bien que l’on ne sache pas combien d’accès la NASA aura, compte tenu des restrictions strictes du gouvernement américain sur la coopération spatiale avec la Chine.

À partir des roches et des débris, les scientifiques espèrent en savoir plus sur la lune, y compris son âge précis, ainsi que des connaissances accrues sur les autres corps de notre système solaire. La collecte d’échantillons, y compris à partir d’astéroïdes, est une priorité croissante de nombreux programmes spatiaux et la maîtrise de la technologie par la Chine la place une fois de plus parmi les principaux pays opérant dans l’espace.

Les responsables spatiaux américains et russes ont félicité le programme chinois.

«Félicitations à la Chine pour le débarquement réussi de Chang’e 5. Ce n’est pas une tâche facile», a écrit le chef de la mission scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, sur Twitter.

«Lorsque les échantillons collectés sur la Lune seront renvoyés sur Terre, nous espérons que tout le monde bénéficiera de la possibilité d’étudier cette précieuse cargaison qui pourrait faire progresser la communauté scientifique internationale.

Le retour le plus récent des roches lunaires sur Terre a été effectué en 1976 par Luna 24, une sonde robotique soviétique.

Les astronautes américains ont rapporté 842 livres (382 kilogrammes) d’échantillons lunaires de 1969 à 1972, dont certains sont encore en cours d’analyse et d’expérimentation.

Le vol Chang’e 5 est le troisième atterrissage lunaire réussi de la Chine. Son prédécesseur, Chang’e 4, a été la première sonde à atterrir sur le côté éloigné peu exploré de la lune.

Les responsables du programme spatial chinois ont déclaré qu’ils envisageaient de futures missions avec équipage ainsi que des missions robotiques, y compris éventuellement une base de recherche permanente. Aucun calendrier ou autre détail n’a été annoncé.

Le dernier vol comprend une collaboration avec l’Agence spatiale européenne, qui aide à surveiller la mission.

Le programme spatial chinois s’est déroulé avec plus de prudence que la course spatiale américano-soviétique des années 1960, qui a été marquée par des morts et des échecs de lancement.

En 2003, la Chine est devenue le troisième pays à envoyer seul un astronaute en orbite après l’Union soviétique et les États-Unis. Il a également lancé une station spatiale avec équipage.

La Chine, avec ses voisins le Japon et l’Inde, a également rejoint la course croissante pour explorer Mars. La sonde Tianwen 1 lancée en juillet est en route vers la planète rouge avec un atterrisseur et un rover pour chercher de l’eau.