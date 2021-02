La sonde solaire Parker de la NASA prend un superbe plan rapproché de Vénus, les scientifiques disent que de nouvelles opportunités sont à venir

La sonde solaire Parker de la NASA, lancée en 2018, a récemment capturé une image étonnante de Vénus lors de son survol rapproché de la planète. Selon l’agence spatiale américaine, l’image a été capturée en juillet 2020 et une inspection approfondie révèle qu’il pourrait y avoir des «opportunités scientifiques intéressantes» à venir. Bien que l’objectif principal de Parker Solar Probe soit le Soleil, Vénus joue un rôle essentiel dans la mission car le vaisseau spatial utilise sa gravité pour plier l’orbite de la sonde et la rapprocher du soleil. La NASA affirme que les orbites autour de Vénus offrent des vues uniques et même inattendues du système solaire interne.

Dans un article de blog, la NASA a déclaré que lors de la troisième assistance gravimétrique de Vénus de la mission le 11 juillet 2020, l’imageur à champ large embarqué pour Parker Solar Probe (WISPR) a capturé une image saisissante du côté nocturne de la planète à 7693 miles de distance. Sur la photo, nous pouvons remarquer un bord brillant autour du bord de Vénus qui peut être une lueur nocturne – une lumière émise par des atomes d’oxygène haut dans l’atmosphère qui se recombinent en molécules dans la nuit. La principale caractéristique sombre au centre de la planète est Aphrodite Terra, la plus grande région montagneuse de la surface vénusienne.

Voici comment la NASA décompose l’image: «Les stries lumineuses dans WISPR, comme celles vues ici, sont généralement causées par une combinaison de particules chargées – appelées rayons cosmiques – la lumière du soleil réfléchie par des grains de poussière spatiale et des particules de matériau expulsées du structures du vaisseau spatial après l’impact avec ces grains de poussière. Le nombre de stries varie le long de l’orbite ou lorsque le vaisseau spatial se déplace à des vitesses différentes, et les scientifiques sont toujours en discussion sur les origines spécifiques des stries ici. La tache sombre apparaissant sur la partie inférieure de Vénus est un artefact de l’instrument WISPR. »

De plus, l’Aphrodite Terra de Vénus apparaît sombre sur l’image en raison de sa température plus basse, environ 30 degrés Celsius plus froide que son environnement. Après avoir reçu l’image de la sonde solaire Parker, Angelos Vourlidas, le scientifique du projet WISPR du Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) dans le Maryland, aux États-Unis, a coordonné la découverte avec la mission japonaise Akatsuki en orbite autour de Vénus. «WISPR est conçu et testé pour les observations en lumière visible. Nous nous attendions à voir des nuages, mais la caméra a regardé jusqu’à la surface », a déclaré.

Dans l’ensemble, cela signifie qu’en raison de la sensibilité supposée de WISPR à la lumière infrarouge, le vaisseau spatial peut capter des longueurs d’onde de lumière proche infrarouge, et la capacité imprévue fournirait de nouvelles opportunités pour étudier la poussière autour du Soleil et dans le système solaire interne. «S’il ne peut pas capter des longueurs d’onde infrarouges supplémentaires, alors ces images – montrant des signatures de caractéristiques sur la surface de Vénus – peuvent avoir révélé une ‘fenêtre’ auparavant inconnue à travers l’atmosphère vénusienne», lit-on dans le message.

Pour plus d’informations sur les images de juillet 2020, l’équipe WISPR a planifié une série d’observations similaires du côté nocturne vénusien lors du dernier survol de Vénus de Parker Solar Probe le 20 février 2021. Les scientifiques de l’équipe de mission s’attendent à recevoir et à traiter ces données pour analyse d’ici la fin D’avril. Parker Solar Probe fait partie du programme Living with a Star de la NASA pour explorer les aspects du système Soleil-Terre qui affectent directement la vie et la société. Le programme Vivre avec une étoile est géré par le Goddard Space Flight Center de l’agence à Greenbelt, Maryland, pour la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington.