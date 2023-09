La sonde solaire indienne commence à étudier les particules entourant la Terre

Un peu plus de deux semaines après son lancement, la mission indienne Aditya-L1 a commencé à collecter des données pour aider à analyser le comportement des particules qui entourent la Terre.

L’instrument STEPS (Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer) du vaisseau spatial a été allumé le 10 septembre alors que le vaisseau spatial se trouvait à environ 31 068 milles. (50 000 kilomètres) loin de la Terrel’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) annoncé le lundi.

STEPS dispose de six capteurs, chacun observant dans des directions différentes pour mesurer les ions et électrons super thermiques et énergétiques à l’aide de spectromètres de particules à basse et haute énergie, selon l’ISRO.

Le Lancement de la mission Aditya-L1 le 2 septembre et se dirige vers le point 1 Terre-Soleil de Lagrange, un point gravitationnellement stable situé à environ 1 million de miles (1,5 million de km). Les premières mesures du vaisseau spatial à l’aide de STEPS se poursuivront jusqu’à ce qu’Aditya-L1 atteigne son perchoir orbital éloigné, à partir duquel le vaisseau spatial continuera d’observer les particules entourant notre planète. Les données aideront les scientifiques à comprendre l’origine, l’accélération et l’anisotropie du vent solaire et des phénomènes météorologiques spatiaux. (c’est-à-dire comment leur intensité et leurs caractéristiques varient en fonction de la direction)a écrit l’ISRO dans sa déclaration.

Aditya-L1 embarque sept instruments scientifiques, dont quatre seront dirigés directement vers le Soleil tandis que les trois autres seront utilisés pour mesurer des particules au point de Lagrange 1 afin d’étudier les effets de la dynamique solaire dans le milieu interplanétaire (ou l’espace). entre les planètes et le Soleil).

Cette mission marque la première tentative de l’Inde d’étudier notre étoile hôte. Aditya (qui fait référence au dieu solaire hindou) est conçu pour observer les activités solaires afin de mieux comprendre la météo spatiale et ses effets sur la Terre.

L’Inde a lancé sa première mission solaire alors qu’elle était encore en pleine forme après avoir atteint son objectif premier atterrissage sur la surface lunaire avec la mission Chandrayaan-3 le 23 août. La mission est actuellement en mode veille pour survivre à la froide nuit lunaire, mais l’ISRO tentera de réveiller son atterrisseur et son rover lorsque le Soleil se lèvera sur la surface du cratère de la Lune.

