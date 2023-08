La sonde russe Luna-25 s’écrase sur la Lune

La sonde Luna-25, la première mission lunaire russe en près de 50 ans, s’est écrasée sur la Lune après un incident lors de manœuvres de pré-atterrissage, a annoncé dimanche l’agence spatiale russe Roscosmos.

La communication avec Luna-25 a été perdue à 14h57 (11h57 GMT) samedi, a indiqué Roscosmos.

Selon des découvertes préliminaires, l’atterrisseur « a cessé d’exister suite à une collision avec la surface de la Lune », a déclaré Roscosmos.

« Les mesures prises les 19 et 20 août pour localiser l’engin et entrer en contact avec lui ont été infructueuses. »

L’agence spatiale a déclaré qu’une enquête serait lancée sur les causes de l’accident, sans donner aucune indication sur les problèmes techniques qui auraient pu survenir.

Avec Luna-25, Moscou avait espéré s’appuyer sur l’héritage de son programme Luna de l’ère soviétique, marquant un retour à l’exploration lunaire indépendante face à un isolement croissant de l’Occident.

La sonde Luna-25 de 800 kilogrammes devait effectuer un atterrissage en douceur sur le pôle sud lunaire, le premier de l’histoire.

La Russie n’a pas tenté d’atterrir sur un corps céleste depuis 1989, lorsque la malheureuse sonde Phobos 2 de l’Union soviétique pour explorer les lunes de Mars a échoué en raison d’un dysfonctionnement de l’ordinateur de bord.

Le patron de Roscosmos, Yuri Borisov, avait déclaré que l’entreprise serait « risquée », déclarant face à face au président Vladimir Poutine en juin que la probabilité de réussite était « d’environ 70% ».

Luna-25 avait été placé avec succès sur l’orbite de la Lune mercredi après avoir été lancé depuis le cosmodrome de Vostochny dans l’Extrême-Orient russe.

Course spaciale

Mais samedi, Roscosmos a indiqué qu’une « urgence » avait été détectée lors d’une manœuvre de la sonde avant son atterrissage sur la Lune, empêchant la réalisation de l’opération.

Luna-25 devait rester sur la Lune pendant un an, prélever des échantillons de sol et chercher de l’eau – un ingrédient que les passionnés espèrent pouvoir utiliser pour fabriquer du carburant de fusée pour les lancements futurs et soutenir les colonies potentielles qui y vivent.

Des caméras installées sur l’atterrisseur ont déjà pris des clichés de la surface lunaire.

Des doutes ont éclipsé la coopération spatiale de longue date de la Russie avec l’Occident concernant sa campagne militaire en Ukraine.

Alors que la Russie a annoncé son intention d’utiliser la Station spatiale internationale jusqu’en 2028, l’Agence spatiale européenne (ESA) a abandonné son intention de coopérer avec Moscou sur les missions Lune et Mars.

Moscou a posé pour la dernière fois une sonde – Luna-24 – sur la Lune en 1976, puis s’est éloignée de l’exploration lunaire au profit de missions vers Vénus et de la construction de la station spatiale Mir.

Atterrir avec succès Luna-25 aurait ouvert la voie à de nouvelles missions russes sur la Lune, à un moment où l’Inde et la Chine lancent leurs propres sondes et où les États-Unis reviennent aux missions habitées.

La sonde spatiale indienne concurrente, Chandrayaan-3, est entrée sur l’orbite de la Lune plus tôt en août et espère également atterrir au pôle sud.

Seuls la Russie, les États-Unis et la Chine ont déjà réalisé un atterrissage contrôlé sur la Lune.

