Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA aura une dernière rencontre rapprochée avec Bennu le 7 avril alors qu’il effectuera un dernier survol pour capturer des images de la surface de l’astéroïde. Tout en effectuant le survol, le vaisseau spatial observera Bennu à une distance d’environ 3,7 km – la plus proche depuis la collecte d’échantillons Touch-and-Go le 20 octobre 2020, a annoncé jeudi la NASA. L’équipe OSIRIS-REx a décidé d’ajouter ce dernier survol après que la surface de Bennu ait été considérablement perturbée par l’événement de prélèvement d’échantillons. Pendant le toucher des roues, la tête d’échantillonnage de l’engin spatial a enfoncé 48,8 centimètres dans la surface de l’astéroïde et a simultanément tiré une charge pressurisée d’azote gazeux. Les propulseurs de l’engin spatial ont également mobilisé une quantité substantielle de matériau de surface pendant le brûlage de recul. Parce que la gravité de Bennu est si faible, ces diverses forces du vaisseau spatial ont eu un effet dramatique sur le site d’échantillonnage – lançant de nombreuses roches de la région et beaucoup de poussière dans le processus.

Ce dernier survol de Bennu fournira à l’équipe de la mission l’occasion d’apprendre comment le contact du vaisseau spatial avec la surface de Bennu a modifié le site d’échantillonnage et la région qui l’entoure. Après le survol de Bennu, il faudra plusieurs jours pour que les données du survol soient reliées à la Terre. Une fois les données en liaison descendante, l’équipe inspectera les images pour comprendre comment OSIRIS-REx a perturbé le matériau de surface de l’astéroïde. À ce stade, l’équipe sera également en mesure d’évaluer les performances des instruments scientifiques.

Le vaisseau spatial restera à proximité de l’astéroïde Bennu jusqu’au 10 mai, date à laquelle la mission entrera dans sa phase de croisière de retour et commencera son voyage de deux ans sur Terre. À l’approche de la Terre, le vaisseau spatial larguera la capsule de retour d’échantillons (SRC) qui contient les roches et la poussière collectées sur Bennu. Le SRC voyagera ensuite dans l’atmosphère terrestre et atterrira sous des parachutes au champ de tir et d’entraînement de l’Utah le 24 septembre 2023.

Une fois récupérée, la capsule sera transportée vers les installations de conservation du Johnson Space Center de l’agence à Houston, où l’échantillon sera prélevé pour être distribué aux laboratoires du monde entier, permettant aux scientifiques d’étudier la formation de notre système solaire et de la Terre en tant que planète habitable, A déclaré la NASA.

La NASA avait annoncé en janvier que le voyage de retour de sa sonde OSIRIS-REx d’échantillonnage d’astéroïdes était retardé de deux mois. Le vaisseau spatial OSIRIS-REx va enfin atterrir sur terre le 24 septembre 2023. Michael Moreau, directeur adjoint du projet OSIRIS-REx au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, a déclaré dans un communiqué que quitter la surface de Bennu en mai leur donnerait un apt. chance lorsque la manœuvre de départ prendra le moins de carburant à bord du vaisseau spatial. Il a également mentionné qu’avec plus de 265 mètres par seconde de changement de vitesse, il s’agira de la plus grande manœuvre propulsive menée par OSIRIS-REx depuis l’approche de Bennu en octobre 2018.

OSIRIS-Rex de la NASA rejoindra les deux autres missions: Hayabusa 2 du Japon qui a apporté des échantillons de l’astéroïde Ryugu et la mission chinoise Chang’e 5 qui apportera des échantillons de la surface lunaire.

La mission japonaise Hayabusa2 est revenue sur terre six ans après son envoi en mission. Le vaisseau spatial a atteint sa position stationnaire au-dessus de l’astéroïde Ryugu en juin 2018 après avoir parcouru 3,2 milliards de km sur une orbite autour du soleil pendant plus de trois ans. Pendant ce temps, la mission chinoise Chang e 5 collectera des échantillons de la lune et testera également les technologies qui seront nécessaires pour les futures missions sur la Lune et sur Mars.

