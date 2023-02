La sonde MH17 suspendue — RT World News

L’équipe d’enquête internationale dit qu’elle ne peut pas déterminer qui a exploité le missile qui a abattu le Boeing malaisien

Les enquêteurs à l’origine de l’enquête criminelle sur la destruction en juillet 2014 du vol malaisien MH17 au-dessus de l’est de l’Ukraine ont déclaré mercredi qu’ils n’avaient pas été en mesure de trouver des preuves suffisantes pouvant conduire à de nouvelles poursuites et suspendaient donc l’enquête. L’équipe d’enquête conjointe (JIT) a toutefois souligné que l’affaire serait rouverte si de nouvelles informations venaient à être révélées.

“L’enquête a maintenant atteint sa limite. Toutes les pistes ont été épuisées », a déclaré la procureure néerlandaise Digna van Boetzelaer alors que le JIT publiait son dernier rapport sur l’incident tragique.

Selon le JIT, le Boeing malaisien a été abattu par un missile sol-air BUK. Dans son rapport, l’équipe affirme qu’il y a “indices forts” que le système de défense aérienne a été fourni aux rebelles anti-Kiev de la République populaire de Donetsk (RPD) sur ordre personnel du président russe Vladimir Poutine.

Ils admettent cependant qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour répondre aux “la barre haute des preuves complètes et concluantes”, c’est pourquoi l’enquête ne peut porter aucune accusation définitive. L’équipe a également déclaré qu’elle n’a pas été en mesure de confirmer l’identité des officiers russes soupçonnés d’avoir exploité le système BUK prétendument responsable de l’incident tragique.















Le vol de Malaysian Airlines a été abattu alors qu’il survolait l’est de l’Ukraine en juillet 2014. Les 298 personnes à bord ont été tuées. L’incident s’est produit à un moment où les forces gouvernementales ukrainiennes étaient engagées dans des combats acharnés contre les rebelles qui s’opposaient à l’issue d’un coup d’État armé à Kiev.

En novembre dernier, l’enquête du JIT, lancée en 2019, a été utilisée par un tribunal néerlandais pour condamner à perpétuité deux ressortissants russes et un ukrainien qui occupaient des postes de haut rang au sein des forces de la RPD au moment de l’incident. Le tribunal les a accusés d’être responsables de l’abattage de l’avion de ligne civil. Tous trois ont nié les allégations et ont été jugés par contumace. Moscou a qualifié la décision de “Verdict à motivation politique” qui a été distribué sous “une pression sans précédent” et a refusé d’extrader ses citoyens.

La Russie a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans l’abattage du MH17 et a insisté sur le fait que l’Ukraine possédait le même type de système d’armement utilisé pour abattre l’avion de ligne. Moscou a également fustigé l’enquête JIT pour avoir omis d’inclure les preuves fournies par la Russie et de ne pas avoir pris en compte le fait que l’Ukraine n’a pas fourni de données radar brutes depuis le jour de la tragédie. Kiev insiste sur le fait que ces informations ne sont pas disponibles.