BEIJING (AP) – Une sonde lunaire chinoise a décollé de la lune jeudi soir avec une cargaison d’échantillons lunaires lors de la première étape de son retour sur Terre, ont rapporté les médias d’État.

Chang’e 5, le troisième vaisseau spatial chinois à atterrir sur la lune et le premier à repartir, est le dernier d’une série de missions de plus en plus ambitieuses pour le programme spatial de Pékin, qui a également un vaisseau spatial en route vers Mars transportant un robot rover.

Le vaisseau spatial a atterri sur la Lune mardi pour une mission visant à ramener des roches lunaires sur Terre pour la première fois depuis qu’un vaisseau spatial russe l’a fait en 1976.

Son module ascendeur a décollé de la surface lunaire peu après 23 heures, heure de Pékin jeudi (15 h 00 GMT) et devait se connecter avec son véhicule de retour en orbite lunaire et transférer les échantillons vers la capsule.

Le module d’atterrissage de Chang’e 5, qui est resté sur la lune, est équipé à la fois pour prélever des échantillons de la surface et forer 2 mètres (plus de 6 pieds) pour récupérer des matériaux qui pourraient fournir des indices sur l’histoire de la lune, de la Terre d’autres planètes et caractéristiques de l’espace.

Alors que la récupération d’échantillons était sa tâche principale, l’atterrisseur est également équipé pour photographier en profondeur la zone entourant son site d’atterrissage, cartographier les conditions sous la surface avec un radar pénétrant dans le sol et analyser le sol lunaire pour les minéraux et la teneur en eau.

Le module de retour de Chang’e 5 est censé atterrir sur les prairies de la Mongolie intérieure, où le vaisseau spatial chinois Shenzhou avec équipage a fait son retour depuis que la Chine a mis un homme dans l’espace en 2003, devenant ainsi le troisième pays après la Russie et les États Unis.

Chang’e 5 a relancé les discussions sur l’envoi d’un jour par la Chine d’une mission avec équipage sur la Lune et éventuellement la construction d’une base scientifique, bien qu’aucun calendrier n’ait été proposé pour de tels projets.

La Chine a également lancé son premier laboratoire en orbite temporaire en 2011 et un deuxième en 2016. Les plans prévoient une station spatiale permanente après 2022, éventuellement desservie par un avion spatial réutilisable.

Alors que la Chine renforce sa coopération avec l’Agence spatiale européenne et d’autres, les interactions avec la NASA sont gravement limitées par les inquiétudes des États-Unis quant à la nature secrète et aux liens militaires étroits du programme chinois.