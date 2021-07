La sonde Juno de la NASA capture une image à couper le souffle de Jupiter et de sa lune glacée « Ganymède »

Le vaisseau spatial Juno de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a survolé la lune incrustée de glace de Jupiter, Ganymède, le 7 juin, qui était plus proche que tout autre vaisseau spatial depuis plus de deux décennies. Maintenant, l’équipe de la mission Juno a rassemblé la vue capturée par le vaisseau spatial et d’autres visuels similaires qui présentent le 34e survol de Jupiter par Juno survolant son atmosphère agitée d’un pôle à l’autre, pour fournir un point de vue de « capitaine de vaisseau » de chaque survol. .

Dans une publication Instagram partagée par NASA Solar System vendredi, les internautes peuvent avoir un aperçu des visuels spectaculaires capturés par Juno de la planète géante. L’animation de la vidéo de quatre minutes a été réalisée par Koji Kuramura, Gerald Eichstädt et Mike Stetson. La musique du musicien grec Vangelis accompagne les vues majestueuses. La vidéo est produite par Scott J. Bolton. Dans sa légende, NASA Solar System a mentionné que pour créer la vidéo, « les images JunoCam réelles ont été projetées sur une sphère numérique. Des cadres synthétiques ont été ajoutés pour fournir des vues d’approche et de départ pour Ganymède et Jupiter.

Dans un communiqué de presse de la NASA, Bolton – qui se trouve également être le chercheur principal de Juno du Southwest Research Institute de San Antonio – a déclaré que l’animation est un moyen pour les gens d’imaginer à quoi ressemble l’exploration du système solaire de première main et ce que ce serait d’être en orbite autour de Jupiter et de passer devant l’une de ses lunes glacées. Il a en outre mentionné que la vidéo arrive à un moment où l’exploration spatiale a connu une croissance et où les gens ont plus d’opportunités d’explorer ce qui se trouve en dehors de la planète Terre.

Cette vidéo, a déclaré Bolton, propulserait l’imagination « des décennies dans le futur, lorsque les humains visiteront les mondes extraterrestres de notre système solaire ». générer le point de vue de la caméra pour cette animation time-lapse. Les images JunoCam ont été projetées orthographiquement sur une sphère numérique pour les deux mondes présentés dans la vidéo et utilisées pour créer l’animation de survol.

