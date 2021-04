La NASA et ses partenaires planifient une nouvelle mission spatiale appelée «Interstellar Probe». Cela atteindrait l’espace interstellaire, la région profonde au-delà de l’influence du soleil, d’ici 15 ans. La chronologie est beaucoup plus rapide que Voyager 1, un ancien vaisseau spatial lancé par la NASA en 1977, qui a parcouru la distance en 35 ans. le vaisseau spatial proposé prendrait également une image de notre héliosphère, la bulle créée par le soleil qui protège notre système solaire du rayonnement interstellaire. La mission représentera «le premier pas délibéré de l’humanité dans la mer de l’espace entre notre Soleil et d’autres systèmes potentiellement habitables», selon l’énoncé de mission.

«Voyageant bien au-delà de la sphère d’influence du Soleil, une sonde interstellaire serait le geste le plus audacieux dans l’exploration spatiale depuis que les humains ont atterri sur la lune», remarquél’équipe de la mission qui a présenté sa proposition le lundi 26 avril lors de l’assemblée générale annuelle de l’Union européenne des géosciences. L’équipe est dirigée par Elena Provorinova, responsable héliophysique de la mission du laboratoire de physique appliquée (APL) de John Hopkins, Maryland, États-Unis. L’équipe de mission dirigée par APL comprend quelque 500 personnes du monde entier, y compris des scientifiques, des ingénieurs et des passionnés.

La mission nous aiderait à comprendre comment le Soleil rend notre système solaire habitable et où il se trouve dans notre galaxie. De plus, cela nous fournirait également des données qui éclaireraient l’origine et l’évolution des systèmes planétaires, ainsi que la formation des premières galaxies et étoiles. La sonde pourrait être lancée au début des années 2030.

La nécessité de cette mission a alimenté la communauté de l’exploration spatiale pendant des décennies. Le 1er août 2012, l’exploration humaine de l’espace est entrée dans l’histoire en tant que Voyager 1 plongé dans l’espace interstellaire.Voyager 1, qui fait partie du programme Voyager de la NASA, a parcouru environ 38 milliards de kilomètres, soit environ 150 fois la distance du soleil à la Terre. Le programme Voyager visait à explorer «les limites extérieures de la sphère d’influence du Soleil» autre que l’exploration du système solaire au-delà des planètes voisines. La NASA espérait également que Voyager 1, l’objet artificiel le plus éloigné, allait «peut-être au-delà» de l’influence du soleil.

