La sonde Hope des EAU renvoie sa première image de Mars

La sonde Hope des Emirats Arabes Unis a renvoyé sa première image de Mars, capturant le plus grand volcan du système solaire, l’Olympus Mons.

L’agence spatiale nationale a fait cette annonce dimanche, quelques jours après que le vaisseau spatial est entré avec succès sur l’orbite de la planète rouge.

L’image sera suivie de nombreuses vues similaires de Mars alors que le vaisseau spatial étudie les systèmes météorologiques et climatiques de la planète.

La sonde des EAU a battu la Nasa et la Chine sur la planète rouge.

Une photo fournie le 14 février 2021 par l’Agence spatiale des Émirats arabes unis montrant l’Olympus Mons, le plus haut volcan de Mars, et le Tharsis Montes, trois volcans nommés (de haut en bas) Ascraeus Mons, Pavonis Mons et Arsia Mons

L’image « a capturé le plus grand volcan du système solaire, l’Olympus Mons, émergeant dans la lumière du soleil du matin », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’image a été prise à une altitude de 15300 miles au-dessus de la surface martienne mercredi, un jour après que la sonde est entrée sur l’orbite de Mars.

La photo montre le pôle nord de Mars dans le coin supérieur gauche de l’image. Au centre de l’image, émergeant dans la lumière du soleil tôt le matin, se trouve l’Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire.

Les Tharsis Montes, trois volcans nommés Ascraeus Mons, Pavonis Mons et Arsia Mons, sont également visibles.

Le cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, a partagé l’image en couleur sur Twitter.

«La première image de Mars capturée par la toute première sonde arabe de l’histoire», écrit-il.

La mission est conçue pour révéler les secrets du climat martien, mais les EAU veulent également qu’elle serve d’inspiration aux jeunes de la région.

Nommée Hope, la sonde a lancé le processus complexe d’entrée en orbite martienne juste avant 16h00 GMT – après une course de 500 millions de km depuis la Terre.

L’illustration fournie par le centre spatial Mohammed Bin Rashid représente la sonde Hope Mars des Émirats arabes unis lors de son approche

Hope est devenu le premier des trois vaisseaux spatiaux à arriver sur la planète rouge ce mois-ci après que la Chine et les États-Unis aient également lancé des missions en juillet, profitant d’une période où la Terre et Mars sont les plus proches.

L’entreprise des Émirats arabes unis est également programmée pour marquer le 50e anniversaire de l’unification des sept émirats du pays.

«Hope» sera en orbite autour de la planète rouge pendant au moins une année martienne, soit 687 jours, en utilisant trois instruments scientifiques pour surveiller l’atmosphère martienne.

Il devrait commencer à transmettre plus d’informations à la Terre en septembre 2021, les données étant disponibles pour que les scientifiques du monde entier puissent les étudier.

Les Émirats arabes unis sont devenus la première nation arabe et seulement la cinquième nation à placer un vaisseau spatial en orbite autour de Mars mardi.

La sonde spatiale du pays, appelée Hope, est officiellement entrée en orbite sur Mars vers 16h15 GMT mardi, marquant l’achèvement d’un voyage de 493 millions de km depuis la Terre.

Il est arrivé avant deux autres vaisseaux spatiaux de la NASA et de Chine – bien que contrairement à ces engins, Hope est une sonde orbitrice et n’atterrira pas à la surface de la planète.

Le jour où la sonde UAE Hope a pris cette première image, l’orbiteur chinois Tianwen-1 est arrivé sur Mars.

‘Succès! Le contact avec #HopeProbe a été de nouveau établi. L’insertion de l’orbite de Mars est maintenant terminée », a publié le compte Twitter de Hope Mars Mission.

Hope a entamé le processus complexe d’entrée en orbite martienne mardi juste avant 16h00 GMT – sept mois après son décollage depuis le centre spatial japonais de Tanegashima le 19 juillet de l’année dernière.

Cette manœuvre « la plus critique et la plus complexe » impliquait que Hope allume ses moteurs et se ralentisse suffisamment pour être capturée par la gravité de la planète rouge – connue sous le nom de phase de consommation de carburant et d’insertion en orbite sur Mars (MOI).

En tirant les moteurs de Hope pendant 27 minutes, la consommation de carburant a réduit la vitesse de Hope de plus de 121 000 km / h à environ 18 000 km / h alors qu’il entrait dans l’orbite de capture et disparaissait derrière le côté sombre de Mars.

Le satellite des EAU Mars Hope a été lancé depuis le Japon le 19 juillet et est entré sur l’orbite de Mars le 9 février. Il surveillera la météo sur la planète rouge

Les signaux du vaisseau spatial, confirmant une insertion orbitale réussie, sont arrivés 11 minutes plus tard au centre spatial Mohammed bin Rashid, à Dubaï.

L’espoir est réapparu de l’ombre de la planète et le contact a été rétabli dans les délais après une attente nerveuse, déclenchant des célébrations jubilatoires dans la ville.

Hope restera dans cette phase pendant environ deux mois, au cours desquels de nouveaux tests de son instrumentation auront lieu, jusqu’à ce qu’il soit prêt à entrer sur l’orbite «scientifique» – lorsque son travail de collecte de données commencera.

En orbite scientifique, il sera dans une position particulièrement élevée – 13 670 milles sur 27 340 milles (22 000 kilomètres sur 44 000 kilomètres) au-dessus de la surface martienne – et fournira des mises à jour régulières sur la météo martienne.

Sur la photo: les gens regardent un tableau grand écran affichant l’arrivée de la sonde Hope en orbite martienne à Burj Plaza – devant le plus haut bâtiment du monde – à Dubaï, aux Émirats arabes unis

Les gens ont célébré l’arrivée de la sonde de l’espoir sur Mars à Burj Plaza, en face du plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa, dans l’émirat du golfe de Dubaï, Émirats arabes unis

Sur la photo: le Burj Khalifa de Dubaï est éclairé en rouge avec un slogan intitulé « Mission accomplie » en arabe le 9 février 2021 alors que la sonde des Émirats arabes unis « Al-Amal » – en arabe pour « Hope » – est entrée avec succès sur l’orbite de Mars, marquant l’histoire comme la première mission interplanétaire du monde arabe

Il surveillera l’atmosphère de Mars, composée à environ 95% de dioxyde de carbone, dans toute la planète, à tout moment de la journée et en toutes saisons.

En orbite scientifique, il effectuera une orbite de la planète toutes les 55 heures.

Alors qu’il sera en contact quotidien avec la Terre pendant la phase d’orbite de capture, dans son orbite scientifique, des contacts auront lieu deux à trois fois par semaine.

Chaque pass durera de six à huit heures, ce qui est le seul moment où l’équipe des Émirats arabes unis devra télécharger des données et envoyer à la sonde toutes les nouvelles mises à jour ou instructions.

INSERTION ORBITALE MARS: UN PROCESSUS COMPLIQUÉ Entrer en orbite martienne n’est pas un processus facile, selon les scientifiques. Les contraintes sur le vaisseau spatial de tous les moteurs qui tirent en même temps sont bien au-delà de celles au lancement La sonde a tiré ses roquettes pour décélérer rapidement pour atteindre l’insertion orbitale sur Mars (MOI). Pendant le MOI, le vaisseau spatial a tourné en position pour une décélération de 27 minutes, et a ralenti de sa vitesse de croisière de 121 000 km / h à 18 000 km / h. Les contraintes sur le vaisseau spatial de tous les moteurs qui tirent en même temps sont bien au-delà de celles au lancement. Cela s’est produit avec un retard radio de 20 minutes par rapport à la Terre – la sonde a donc dû se débrouiller seule.

Omran Sharaf, directeur du projet Emirates Mars Mission (Hope Probe), Mohammed Bin Rashid Space Center, a déclaré: « Le MOI a été la partie la plus critique et la plus dangereuse de notre voyage vers Mars, exposant la sonde Hope à des contraintes et des pressions auxquelles elle n’avait jamais été confrontée auparavant.

«Bien que nous ayons passé six ans à concevoir, tester et tester à nouveau le système, il n’existe aucun moyen de simuler pleinement les impacts de la décélération et de la navigation nécessaires pour atteindre le MOI de manière autonome.

«Avec cette énorme étape franchie, nous nous préparons maintenant à passer sur notre orbite scientifique et à commencer la collecte de données scientifiques.

Également connue sous le nom d’Amal – qui est l’arabe pour l’espoir – c’est la première mission spatiale profonde pour la nation du Golfe, qui a des ambitions à long terme pour une colonie martienne.

Hope fournira la première image à l’échelle de la planète du système météorologique et du climat de Mars tout au long de l’année martienne, a déclaré un porte-parole des EAU.

«Les données collectées pendant cette période seront ouvertes aux scientifiques du monde entier, contribuant à la compréhension partagée par l’humanité de notre deuxième planète la plus proche.

Sarah bint Yousef Al Amiri, présidente de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, a déclaré qu’elle espère que la mission sera en mesure de partager des données d’ici septembre.

«L’un de nos principaux objectifs est de garantir que nous partageons les données dès que nous sommes convaincus, en tant qu’équipe scientifique, que les données sont utilisables par les scientifiques et que les données sont correctes.

« Nous espérons publier les données au plus tard début septembre, et ce seront des données de l’orbite de capture qui ont été capturées autour de Mars, ainsi que depuis le début de notre phase scientifique. »

Elle a ajouté: « Une grande partie de ce que nous espérons découvrir à partir des données de cette mission est nouvelle, et il s’agit d’une mission très complémentaire à d’autres missions.Nous espérons donc vraiment que les missions d’autres autour de Mars utiliseront également nos données.

« Et il y a en fait des discussions avec quelques équipes, qui ont des vaisseaux spatiaux autour de Mars, pour voir comment nous pouvons collaborer davantage et étendre toute notre science afin que les capacités d’analyse utilisent de plus en plus de données. »