La sonde de l’explosion de Beyrouth suspendue, redémarrée, à nouveau bloquée

L’explosion massive de Beyrouth a tué 218 personnes, des milliers d’autres ont été blessées.

Un incendie au Le port de Beyrouth a provoqué la détonation de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium.

L’explosion détruit une grande partie du port de Beyrouth.

Lorsqu’une explosion massive a tué plus de 215 personnes dans le port de Beyrouth en 2020, les autorités libanaises ont promis une enquête rapide qui traduirait les coupables en justice en quelques jours.

Mais plus de deux ans plus tard, l’enquête a été bloquée à plusieurs reprises, l’enquêteur principal Tarek Bitar étant accusé cette semaine d’insubordination pour avoir repris l’enquête et inculpé de hauts responsables.

– A quels obstacles la sonde est-elle confrontée ? –

L’explosion meurtrière du 4 août 2020 a été l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire, détruisant une grande partie du port de Beyrouth et des environs et blessant des milliers de personnes.

Les autorités ont déclaré que des tonnes d’engrais à base de nitrate d’ammonium stockés au hasard dans un entrepôt portuaire depuis 2014 avaient pris feu, provoquant l’explosion.

Avec la longue histoire d’assassinats politiques et d’impunité au Liban et malgré l’ampleur des destructions, l’enquête a été bloquée à plusieurs reprises.

Depuis ses débuts, l’enquête a été confrontée à une multitude de défis politiques et juridiques, des responsables de haut niveau qui avaient été inculpés dans l’affaire ont intenté des poursuites contre le juge qui les enquêtait.

En décembre 2020, l’enquêteur principal Fadi Sawan avait accusé l’ancien Premier ministre Hassan Diab – qui avait démissionné à la suite de l’explosion – et trois anciens ministres de négligence.

Mais Sawan a ensuite été retiré de l’affaire après une montée des pressions politiques, et l’enquête a été suspendue.

Son successeur, Tarek Bitar, a également convoqué Diab pour un interrogatoire et a demandé au parlement, sans succès, de lever l’immunité des législateurs qui avaient été ministres.

Le ministère de l’Intérieur a également refusé d’exécuter les mandats d’arrêt émis par Bitar, sapant davantage sa quête de responsabilité.

Le puissant groupe soutenu par l’Iran, le Hezbollah, a également lancé une campagne contre Bitar, l’accusant de parti pris et exigeant son limogeage.

La pression du Hezbollah et de ses alliés a paralysé le gouvernement alors que les ministres boycottaient la réunion du cabinet et s’est répandue dans la rue, avec une manifestation contre Bitar en octobre 2021 qui s’est terminée par des violences meurtrières.

En décembre 2021, Bitar a été contraint de suspendre son enquête après un déluge de poursuites, principalement de la part de politiciens qu’il avait convoqués pour négligence.

– Pourquoi Bitar a-t-il repris le travail ? –

Le juge assiégé Bitar a pris le Liban par surprise lundi et a repris son enquête après une interruption de 13 mois, inculpant huit nouveaux suspects, dont des responsables de la sécurité de haut niveau et le procureur général Ghassan Oueidat.

Bitar a déclaré avoir fondé sa décision sur un examen juridique, une source proche de lui ayant déclaré à l’AFP que le juge “est convaincu qu’il est crucial de tenir les responsables responsables et de terminer sa mission”.

Mais d’autres au Liban pointent du doigt une ingérence étrangère dans l’affaire.

Un haut responsable de la sécurité a déclaré que la justice libanaise avait subi des pressions américaines pour libérer les détenus dans cette affaire, dont le double citoyen libano-américain Ziad al-Ouf.

Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler à la presse, a déclaré qu’un groupe de pression américain faisait pression pour des sanctions contre Bitar, Oueidat et un autre haut juge, s’ils ne se conformaient pas.

La semaine précédant la réouverture du dossier, Bitar avait rencontré pendant des heures deux magistrats français au sujet de son enquête, avait alors indiqué à l’AFP une source judiciaire.

La délégation a suggéré à Bitar de reprendre le travail, arguant que le fait de maintenir des suspects en détention sans procès est une violation des droits de l’homme, a déclaré à l’AFP le responsable de la sécurité.

– Maintenant quoi? –

La décision surprise de Bitar a déclenché une bataille judiciaire avec le procureur général Oueidat, mettant le système judiciaire libanais notoirement politisé à une nouvelle épreuve.

Oueidat a riposté en accusant le juge de “pouvoir usurpateur” et d’insubordination, et a giflé Bitar avec une interdiction de voyager.

Le procureur a également libéré tous les détenus dans l’affaire et leur a interdit de voyager – y compris Ouf, qui est de toute façon parti pour les États-Unis.

Mais un Bitar provocateur a déclaré à l’AFP qu’il ne démissionnerait pas, ajoutant qu’Oueidat “n’a aucune autorité” pour intervenir dans l’affaire.

L’ancien ministre de la Justice Ibrahim Najjar a qualifié la situation de “très grave et sans précédent”.

Si un troisième juge est nommé pour remplacer Bitar, “l’enquête pourrait devoir recommencer à zéro”, a déclaré Najjar à l’AFP.