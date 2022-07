La sonde de Channel 4 suscite de nouveaux doutes sur le « modeste passé » de Rishi Sunak

Les preuves découvertes par une enquête ont posé de nouvelles questions sur les antécédents privilégiés de Rishi Sunak alors qu’il se bat pour devenir le prochain Premier ministre pendant une crise du coût de la vie.

Alors qu’il affronte la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss lors de la course à la direction du Parti conservateur dans le but de succéder à Boris Johnson, ses partisans ont insisté sur le fait qu’il avait eu une éducation “modeste”.

Ces dernières semaines, ses alliés ont affirmé qu’il avait remporté une bourse pour l’école privée Winchester College, qui exige actuellement des frais de 46 000 £ par an pour un pensionnaire et de 34 000 £ par an pour un élève de jour.

Mais des recherches rapportées par Channel 4 News jeudi soir ont confirmé que l’ancien chancelier n’avait pas reçu de bourse.

Il a mis au jour une interview rarement vue de 2000 montrant son père disant que lui et sa femme avaient pris un “important engagement financier” pour l’éducation de leur aîné.

Les candidats à la direction conservatrice Liz Truss et Rishi Sunak (AFP via Getty Images)

Son père Yashvir a déclaré dans l’interview: «Je pense que financièrement, c’était un engagement assez énorme pour nous parce que Winchester, les frais de scolarité à Winchester sont le double de ce que vous paieriez si vous alliez à l’école locale de Southampton. Il s’agissait donc d’un engagement financier assez important.

Après que les chercheurs ont approché M. Sunak, il a admis qu’il n’avait pas reçu de bourse.

Cela vient après que l’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré au programme Andrew Marr de LBC: “Il a obtenu une bourse à la Winchester School et il est arrivé à Oxford par ses propres moyens.”

La députée Laura Farris, une autre partisane de M. Sunak, a déclaré à Channel 4 News plus tôt ce mois-ci: “Il a remporté une bourse dans une école privée, oui, il a excellé après cela, il a très bien réussi.”

Winchester College dans le Hampshire, où les parents d’élèves paient jusqu’à 46 000 £ par an (Getty/iStock)

L’enquête a également révélé que M. Sunak, 41 ans, a pu démarrer son portefeuille immobilier de plusieurs millions de livres à l’âge de 21 ans seulement avec un prêt sans intérêt de ses parents pour acheter un appartement d’une chambre de 210 000 £ dans l’arrondissement de Kensington et Chelsea.

Les documents du registre foncier montrent qu’il a effectué l’achat avec un prêt de 105 000 £, soit plus que le prix moyen des maisons en Grande-Bretagne à l’époque.

Il est toujours propriétaire de la propriété, qui est maintenant estimée à plus de 750 000 £.

À partir de 2010, cinq ans avant de devenir député, M. Sunak était associé chez Theleme Partners – une banque d’investissement aux États-Unis qui appartenait finalement à une entreprise des îles Caïmans.

Lui et d’autres partenaires de la banque ont été payés avec des actifs cachés dans des paradis fiscaux, a déclaré Channel 4. Les chercheurs lui ont demandé s’il avait gagné des actifs à l’étranger et, si oui, ce qui leur était arrivé.

Channel 4 a déclaré que M. Sunak n’avait pas nié avoir reçu des actifs dans des paradis fiscaux, mais qu’il avait déclaré que tous les actifs qu’il possédait étaient soumis à l’impôt américain, qui était intégralement payé.

M. Sunak est marié à Akshata Murthy, la fille de NR Narayana Murthy, l’un des entrepreneurs les plus riches d’Inde. Le couple a une valeur nette combinée d’environ 730 millions de livres sterling.

Auparavant, Mme Murthy avait été accusée de s’être «abritée» du paiement de l’impôt au Royaume-Uni après qu’il soit apparu qu’elle détenait un statut non domicilié.

Mais après avoir reçu des réactions négatives sur ses arrangements financiers, elle a accepté en avril de payer l’impôt britannique sur ses revenus mondiaux, y compris les dividendes et les plus-values, affirmant qu’elle ne voulait pas que son statut fiscal « soit une distraction » pour son mari.

Rishi Sunak et Akshata Murthy (PENNSYLVANIE)

Les enregistrements découverts par Channel 4 montrent que, depuis 2009 environ, le couple vivait dans une propriété de luxe en bord de mer à Santa Monica, en Californie, dont le loyer était de 19 500 $ (16 300 £) par mois. Cela n’avait pas été signalé auparavant.

Des documents juridiques américains ont montré que M. Sunak s’était retiré de l’achat d’un penthouse de luxe de 6,8 millions de dollars (5,7 millions de livres sterling) à Santa Monica en 2014 – l’année où il a été sélectionné comme candidat conservateur pour Richmond (Yorks) et l’année précédente. élu au Parlement.

En vertu de la loi californienne, une propriété est considérée comme détenue conjointement par des couples mariés, quelle que soit la personne qui l’achète. Mais Channel 4 News a découvert que M. Sunak avait déposé un acte juridique, appelé renonciation, pour renoncer à ses droits de propriété.

The Independent a contacté l’équipe de campagne de M. Sunak pour commentaires. Dans un communiqué, ils ont déclaré à Channel 4 : « Rishi est le produit de beaucoup de travail acharné, de gentillesse et de sacrifice.

«Son père était un médecin généraliste qui travaillait et sa mère était pharmacienne, et il avait l’habitude d’aider le week-end.

«Ils ont tous les deux travaillé toutes les heures pour s’assurer qu’ils pouvaient donner à leurs enfants la meilleure éducation possible, car ils apprécient cela par-dessus tout.

“Il est dévoué à ce pays en raison de l’opportunité qu’il lui a donnée, ainsi qu’à ses parents et ses grands-parents qui ont déménagé ici pour une vie meilleure.”