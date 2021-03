Une ÉQUIPE d’experts de l’Organisation mondiale de la santé sondant les origines de Covid-19 abandonne un rapport de haut niveau sur sa récente mission en Chine, disent les rapports.

Aucune raison n’a apparemment été donnée pour justifier la décision d’abandonner le rapport intérimaire, mais cette décision intervient après une série de retards et un revirement dramatique de l’OMS.

Et après avoir été accusé de « blanchiment » en disant qu’il avait découvert que Covid ne provenait probablement pas du marché humide de Wuhan ou d’une fuite d’un laboratoire scientifique d’État.

L’enquête tant annoncée avait été entachée de retards, d’inquiétudes concernant l’accès et de querelles entre Pékin et Washington.

Les tensions se sont intensifiées lorsque les États-Unis ont accusé la Chine de cacher l’étendue de l’épidémie initiale et ont critiqué les conditions de la visite de l’OMS, dans le cadre de laquelle les experts chinois ont mené la première phase de recherche.

L’équipe, qui a passé quatre semaines à rechercher les origines de l’épidémie, s’est limitée aux visites organisées par leurs hôtes et n’a pas pu entrer en contact avec les membres de la communauté, en raison de restrictions sanitaires.

Plus tôt dans la journée, il a été rapporté que l’enquêteur principal de l’équipe avait admis que la théorie des fuites en laboratoire n’était désormais «définitivement PAS hors de propos».

Le Dr Peter Ben Embarek a déclaré qu’ils n’avaient pas obtenu « de faits concrets ou de données détaillées » du laboratoire chinois au centre d’une tempête sur les origines de l’épidémie de coronavirus.

Embarek, un expert des maladies animales et de la sécurité alimentaire, a souligné qu’il était sceptique quant à la théorie selon laquelle le virus aurait émergé de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – mais a admis que c’était toujours une possibilité.

Le WIV est connu pour avoir expérimenté des coronavirus de chauve-souris et créé des souches hybrides infectieuses pour les tests – et est situé à quelques pas de l’endroit où le virus est apparu pour la première fois en décembre 2019.

L’équipe de l’OMS a visité le laboratoire dans le cadre de sa mission – qui était étroitement contrôlée et gérée par la Chine.

Les commentaires d’Embarek sont survenus lors d’un événement virtuel avec Dale Fisher, qui faisait partie de l’équipe qui s’est rendue à Wuhan en février de l’année dernière au début de l’épidémie, selon le Examinateur de Washington.

Embarek a précédemment déclaré que la théorie des fuites en laboratoire ne serait pas recommandée pour les «études futures» et était considérée comme «extrêmement improbable».

Dans un demi-tour étonnant, il a admis que c’était toujours l’une des quatre théories explorées et répété deux fois que ce n’était « pas hors de la table ».

« Je suppose que vous n’avez trouvé aucune recherche sur le SRAS-CoV-2 dans aucun des laboratoires. Il est difficile d’imaginer comment il pourrait fuir s’ils ne l’ont même pas », a déclaré Fisher.

« Exactement, mais bien sûr, comme je l’ai dit, nous n’avons effectué aucun audit sur aucun de ces laboratoires, nous n’avons donc pas vraiment de faits concrets ou de données détaillées sur le travail effectué », a déclaré Embarek.

« Mais d’après ce qui a été présenté à la fois pour et contre ces hypothèses – remarquez, ceux qui prétendent que cela ne peut être dû qu’à un accident de laboratoire ou à une fuite n’ont pas été en mesure de mettre des éléments de preuve sur la table, il est donc très difficile d’agir et planifiez vos réclamations. «

Fisher a demandé: « Avez-vous vraiment confirmé qu’il n’y avait pas de virus SRAS-COV-2 dans aucun des laboratoires, il n’y avait pas de personnel malade – dans quelle mesure avez-vous été impliqué? »

Embarek a répondu: « Nous avons eu des discussions et nous avons visité tous les laboratoires pertinents à Wuhan, nous en avons donc vu quelques-uns, y compris l’Institut de virologie de Wuhan.

« L’accident de laboratoire fait partie de notre hypothèse, nous en avons discuté ouvertement avec nos homologues, ce qui, je pense, est la première fois que cela a été possible. Donc, c’est en soi un bon progrès. »

Le mois dernier, un scientifique de l’OMS qui faisait également partie de l’équipe envoyée à Wuhan a souligné que l’hypothèse de fuite restait sur la table.

Le professeur John Watson est apparu sur BBC One Le spectacle Andrew Marr et il a déclaré que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires pour examiner une fuite potentielle du WIV « plus en détail ».

« C’est une hypothèse qui reste sur la table et qui pourrait certainement faire l’objet de travaux supplémentaires », a déclaré le professeur Watson à Marr.

Il a révélé que le Parti communiste avait refusé de transmettre les données brutes demandées par la mission.

Le New York Times a également rapporté que les responsables chinois avaient exhorté l’équipe de l’OMS à «adopter le discours du gouvernement sur la source du virus».

Les enquêteurs de l’OMS et leurs homologues chinois ont semblé offrir plus de questions que de réponses lorsqu’ils ont révélé leurs conclusions lors d’une conférence de presse de trois heures en février.

L’événement conjoint a offert de nombreuses explications et théories sur les origines du virus – mais le seul qui semble avoir été écarté était la fuite du laboratoire.

Que savons-nous de l’institution de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories ont tourné autour du laboratoire, qui est dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «Bat Woman». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus a fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié les allégations. Le laboratoire s’est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et y mène des expériences depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon un journal médical Médecine de la nature Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que le travail de l’installation en 2015 est lié à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping affirmant qu’il s’agissait d’une question de «sécurité nationale» pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

D’autres aveux de l’OMS selon lesquels le virus pourrait provenir de l’extérieur de la Chine et son soutien apparent à la théorie du Parti communiste selon laquelle le virus pourrait provenir de « produits surgelés » ont conduit à des allégations selon lesquelles l’enquête était un « blanchiment ».

L’organisation elle-même est déjà confrontée à des questions sur la façon dont elle a géré les premiers jours de la pandémie, étant accusée par les États-Unis d’être « centrée sur la Chine ».

Cela vient après qu’une étude a affirmé qu’une mystérieuse base de données sombre cachée par la Chine pourrait être l’arme fumante qui prouve que le virus a fui du laboratoire de Wuhan.

Cette semaine, The Sun Online a révélé que le cache d’informations étroitement surveillé contiendrait des échantillons non publiés de données sur de nouveaux virus et des étables cachées de collecte de chauves-souris.

La plupart des bases de données du WIV étaient autrefois accessibles en ligne – mais ont depuis été systématiquement mises hors ligne par la Chine.

Et on pense que l’un des fichiers de données – qui était protégé par mot de passe avant d’être supprimé – pourrait contenir des informations sur de nouveaux virus.

Gilles Demaneuf, un analyste de données de DRASTIC, une équipe internationale de scientifiques et de détectives tentant de combler les lacunes sur les origines de Covid, a rédigé un rapport de 25 pages sur les bases de données WIV.

Il a déclaré au Sun Online qu’il considérait cela comme la preuve définitive d’une « tentative délibérée » de dissimulation par la Chine.

« La suppression de l’accès à pratiquement toutes les bases de données virales du WIV – une quinzaine d’entre elles – ne peut être décrite comme autre chose qu’une tentative délibérée d’empêcher une enquête appropriée basée sur des faits et des données concrètes », a-t-il déclaré.

Le WIV a précédemment insisté sur le fait que toutes les données supprimées de leurs archives en ligne l’ont été en raison de la peur des cyberattaques.

Les responsables du renseignement américain continuent de promouvoir la théorie des fuites accidentelles en laboratoire – et un rapport récent de NBC a même cité les bases de données manquantes comme un élément clé du puzzle.

La Chine et le laboratoire ont toujours nié avec fureur toute allégation de fuite possible.

Zeng Guang, un épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a même exhorté l’OMS à enquêter sur un laboratoire américain d’armes biologiques pour avoir prétendument « fui Covid ».

« Les États-Unis ont des laboratoires biologiques partout dans le monde. Pourquoi les États-Unis ont-ils autant de laboratoires? Quel est le but de tout cela? » il a dit Médias chinois.

Il a affirmé que le bogue n’avait pas commencé à Wuhan dans le cadre de la campagne de la Chine pour se demander où la pandémie avait commencé.

Mais le La Maison Blanche a déclaré qu’elle était «profondément préoccupée» sur l’enquête de l’OMS qui a été menée de manière étroitement gérée aux côtés de la Chine.

Les scientifiques qui faisaient partie de l’équipe ont déjà cassé la couverture et ont révélé que la Chine n’avait pas remis toutes les données demandées et qu’il y avait toujours «de la politique dans la salle».

Des documents ont déjà révélé que Pékin minimisait le bug pour «protéger son image» – et il y a eu des allégations répétées selon lesquelles la Chine aurait manipulé ses chiffres de décès et de cas.

Et le mois dernier, de nouveaux documents publiés par les États-Unis ont révélé que des scientifiques de Wuhan étaient tombés malades avec des symptômes de type Covid à la fin de 2019 – des mois avant que la pandémie ne commence à ravager le monde.

Les députés ont également fait pression sur le gouvernement britannique pour qu’il enquête après qu’un haut responsable américain a révélé que la Maison Blanche de Trump considérait une fuite comme l’origine « la plus crédible » du virus.