La sonde spatiale chinoise Tianwen-1 devrait entrer sur l’orbite de Mars le mois prochain après avoir parcouru plus de 400 m km depuis son lancement le 23 juillet de l’année dernière.

La sonde a volé dans l’espace pendant 163 jours et se trouve actuellement à environ 8,3 m de Mars, selon le Administration spatiale nationale chinoise.

Le vol marque le début de la mission d’exploration planétaire indépendante du pays.

« La sonde vole de plus en plus vite car elle sort de l’influence de la gravité héliocentrique », a expliqué Li Zhencai, le commandant adjoint du projet. « À l’heure actuelle, la vitesse est globalement stable à environ 22 km par seconde par rapport à la Terre. »

Cela signifie que la sonde couvre environ 1,8 km par jour.

Le vaisseau spatial se compose d’un orbiteur, d’un atterrisseur et d’un rover.

Il devrait atterrir sur Mars en mai 2021, environ trois mois après son arrivée sur l’orbite de la planète rouge.

La distance entre Mars et la Terre change périodiquement, de 50 millions de kilomètres à son plus proche et de 400 millions de kilomètres à son plus éloigné.