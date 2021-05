La sonde chinoise sur Mars touche la planète rouge dans un exploit historique

La sonde chinoise sur Mars a atterri sur la planète rouge tôt samedi pour déployer son rover Zhurong, ont rapporté les médias d’État, un triomphe pour les ambitions spatiales de plus en plus audacieuses de Pékin et un exploit historique pour une nation lors de sa toute première mission martienne. L’atterrisseur transportant Zhurong a terminé la descente perfide à travers l’atmosphère martienne en utilisant un parachute pour naviguer les «sept minutes de terreur» comme on l’appelle, visant une vaste plaine de lave du nord connue sous le nom d’Utopia Planitia.

La mission «a atterri avec succès dans la zone présélectionnée», a déclaré le radiodiffuseur public CCTV, en lançant un programme télévisé spécial dédié à la mission appelé «Nihao Mars».

L’agence de presse officielle Xinhua a cité l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) pour confirmer le touché.

Cela fait de la Chine le premier pays à effectuer une opération d’orbite, d’atterrissage et d’errance lors de sa première mission sur Mars – un exploit inégalé par les deux seuls autres pays à atteindre la planète rouge à ce jour, les États-Unis et la Russie.

La Chine a maintenant envoyé des astronautes dans l’espace, des sondes propulsées sur la Lune et posé un rover sur Mars, le prix le plus prestigieux de la compétition pour la domination de l’espace.

Mission de trois mois

Zhurong, du nom d’un dieu du feu mythique chinois, arrive quelques mois derrière la dernière sonde américaine sur Mars – Persévérance – alors que le spectacle de la puissance technologique entre les deux superpuissances se déroule au-delà des limites de la Terre.

À six roues, alimenté à l’énergie solaire et pesant environ 240 kilogrammes, le rover chinois est en quête de collecter et d’analyser des échantillons de roches de la surface de Mars.

Le lancement de la sonde chinoise Tianwen-1 Mars qui a transporté le rover en juillet dernier a marqué une étape majeure dans le programme spatial chinois.

Le vaisseau spatial est entré sur l’orbite de Mars en février et après un silence prolongé, les médias d’État ont annoncé qu’il avait atteint «l’étape cruciale de l’atterrissage» vendredi.

L’atterrissage devait être un mordant pour la China National Space Administration (CNSA), les médias d’État décrivant le processus d’utilisation d’un parachute, d’une fusée pour ralentir la descente et amortir les jambes comme «la partie la plus difficile de la mission».

Touchdown confirmé! #Zhurong (祝融), le premier Mars Rover créé en Chine, a atterri dans Utopia Planitia sur Mars! La Chine the devient la 2ème nation à faire atterrir un rover avec succès sur Mars (3ème pour un atterrisseur).

Il devrait y passer environ trois mois à prendre des photos et à récolter des données géographiques.

Le processus d’atterrissage compliqué est appelé «sept minutes de terreur» car il se produit plus rapidement que les signaux radio ne peuvent atteindre la Terre depuis Mars, ce qui signifie que les communications sont limitées.

Plusieurs tentatives américaines, russes et européennes d’atterrir des rovers sur Mars ont échoué dans le passé, la plus récente en 2016 avec l’atterrissage en collision du vaisseau spatial russe-européen Schiaparelli.

La dernière arrivée réussie est survenue en février, lorsque l’agence spatiale américaine NASA a débarqué son rover Perseverance, qui explore depuis la planète.

Le rover américain a lancé un petit hélicoptère robotisé sur Mars, le premier vol motorisé jamais réalisé sur une autre planète.

Le pays a parcouru un long chemin dans sa course pour rattraper les États-Unis et la Russie, dont les astronautes et les cosmonautes ont des décennies d’expérience dans l’exploration spatiale.

La Chine a lancé avec succès le premier module de sa nouvelle station spatiale le mois dernier dans l’espoir de l’avoir en équipage d’ici 2022 et d’envoyer éventuellement des humains sur la Lune.

La semaine dernière, un segment de la fusée chinoise Long March 5B s’est désintégré au-dessus de l’océan Indien lors d’un atterrissage incontrôlé sur Terre.

Cela a suscité des critiques de la part des États-Unis et d’autres pays pour une violation de l’étiquette régissant le retour des débris spatiaux sur terre, les responsables affirmant que les restes pouvaient mettre en danger la vie et les biens.

