La sonde chinoise de Mars Tianwen-1 capture des photos haute résolution de la planète rouge

Ce n’est pas seulement Peserverence ou l’orbiteur ExoMars de l’ESA, la sonde chinoise Tianwen-1 renvoie également des images de la planète rouge.

L’agence spatiale nationale chinoise a publié jeudi des images haute résolution de Mars capturées par la sonde Tianwen-1 du pays, qui est actuellement en orbite autour de la planète rouge. Ces images comprenaient deux vues panchromatiques et une image couleur, a déclaré l’Administration nationale de l’espace de Chine.

Les images panchromatiques ont été prises par la caméra haute résolution du vaisseau spatial chinois, Tianwen-1 signifiant Questions au ciel, à une distance de 330 à 350 km au-dessus de la surface de Mars.

Sur les images, les reliefs martiens tels que les petits cratères, les crêtes de montagnes et les dunes sont clairement visibles. On estime que le diamètre du plus grand cratère d’impact dans les images est d’environ 620 mètres, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua citant un communiqué de la CNSA.

La Chine a lancé Tianwen-1 le 23 juillet 2020. Le vaisseau spatial, composé d’un orbiteur, d’un atterrisseur et d’un rover, est entré en orbite de stationnement autour de Mars le 24 février.

Il a volé pendant 224 jours et environ 475 millions de km. Actuellement, il est à environ 212 millions de km de la Terre, selon la CNSA.

Il est entré dans son orbite de stationnement prédéfinie au-dessus de Mars le 24 février et volerait sur cette orbite pendant environ trois mois avant de libérer sa capsule d’atterrissage.

Le but ultime de la mission Tianwen 1 est d’atterrir un rover en mai ou juin sur la partie sud de l’Utopia Planitia de Mars – une grande plaine d’Utopia, le plus grand bassin d’impact reconnu du système solaire – pour mener des enquêtes scientifiques, gérées par l’État China Daily signalé.

La sonde actuellement en orbite étudie toujours le site d’atterrissage potentiel sur la plus grande plaine de la planète rouge, connue sous le nom d’Utopia Planitia, rapports Le Global Times.

Pesant environ 240 kilogrammes, le rover, qui n’a pas encore été nommé, possède six roues et quatre panneaux solaires et est capable de se déplacer à 200 mètres par heure sur Mars.

Il transporte six instruments scientifiques, dont une caméra multispectrale, un radar pénétrant dans le sol et un mesureur météorologique, et devrait fonctionner environ trois mois sur la planète.

Des vaisseaux spatiaux des Émirats arabes unis, des États-Unis et de la Chine sont récemment entrés sur l’orbite de Mars. Le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars le 18 février après près de sept mois de voyage depuis la Terre.

Depuis lors, il a renvoyé des images frappantes de son site d’atterrissage, le cratère de Jezero.

L’orbiteur des Émirats arabes unis nommé Hope étudiera l’atmosphère et le climat martiens.

Auparavant, les États-Unis, la Russie, l’UE et l’Inde ont réussi à envoyer des vaisseaux spatiaux sur Mars, considérée comme la mission spatiale la plus complexe. L’Inde est devenue le premier pays asiatique à avoir lancé avec succès sa mission orbitrice sur Mars Mangalyaan qui est entrée sur l’orbite de la planète rouge en 2014.

(Avec des entrées de PTI)