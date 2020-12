L’ambitieuse mission lunaire chinoise Chang’e 5 a atterri avec succès sur la lune mardi, marquant la troisième fois que le pays a placé un vaisseau spatial robotique sur la surface lunaire. Chang’e 5 a été lancé le 23 novembre 2020 à partir du site de lancement chinois Wenchang Spacecraft et s’est envolé dans l’espace au sommet d’une fusée Long 5 March.

La mission lunaire chinoise est une mission complexe car elle se compose de quatre gros vaisseaux spatiaux qui travaillent ensemble pour ramener entre 2 et 4 kilogrammes de débris lunaires sur Terre. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est apparu nécessaire d’envoyer une autre mission lunaire alors que les humains avaient déjà marché sur la lune en 1969.

Voyons voir:

Pourquoi la Chine veut-elle ramener des roches lunaires?

Après les États-Unis et la Russie, la Chine serait le troisième pays à rapporter des pierres de la lune. Cependant, la roche rapportée par les États-Unis et la Russie est beaucoup plus ancienne, environ 3,2 milliards d’années. Le stockage des roches d’où la Chine a atterri son vaisseau spatial permettra aux scientifiques de dater plus précisément la lune.

Selon Jonti Horner, astronome à l’Université du Queensland du Sud, les scientifiques datent actuellement la surface de la lune en fonction du nombre et de la densité des cratères dans la région, et la lune se balance des missions que nous avons déjà. La nouvelle collection de pierres fournira un aperçu du moment où la lune n’était plus active. Cela donnera aux scientifiques une meilleure idée de l’évolution et du potentiel de la vie dans notre système solaire et dans les systèmes extraterrestres.

Comment Chang’e 5 va-t-il ramener les roches sur Terre?

Le Chang’e 5 est un atterrisseur à énergie solaire et ne dispose que de 14 jours de lumière solaire pour fonctionner. Sur ces 14 jours, cinq jours se sont déjà écoulés, donc ça doit être rapide. Au cours des deux prochains jours, l’atterrisseur utilisera un bras robotique pour collecter la saleté de la surface lunaire, forer jusqu’à 2 mètres sous la surface et déplacer les échantillons dans un véhicule ascendant.

Le véhicule de décollage à énergie solaire jaillit alors du haut de l’atterrisseur. Une fois que le véhicule ascendant a atterri et que les roches ont été transférées vers le vaisseau spatial de retour, le véhicule qui décolle est jeté par-dessus bord et le vaisseau spatial commence son voyage de retour.

Que va accomplir la mission en plus des roches?

La mission lunaire chinoise teste également des technologies qui seront nécessaires pour les futures missions sur la Lune et sur Mars. Selon ABC Science, la technologie utilisée dans cette mission pour des fonctions telles que la navigation, l’atterrissage, l’amarrage dans l’espace et le retour sur Terre continuera à aider les missions habitées à l’avenir.

La Chine avait m’a dit qu’il prévoit d’envoyer des humains sur la lune et d’y avoir une base permanente d’ici la fin de la décennie. Le pays prévoit également de travailler sur quelque chose de similaire sur Mars. La Chine a envoyé un vaisseau spatial sur la planète rouge, dans le but d’atterrir en mai prochain. En cas de succès, ce sera le troisième pays à avoir des robots sur Mars. Le pays espère récupérer du matériel sur Mars d’ici 2030.