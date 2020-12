La sonde chinoise Chang’e-5 qui a atterri sur la lune a transféré les échantillons de roche qu’elle avait collectés de la surface lunaire dimanche vers son orbite, avec un objectif ambitieux de les renvoyer sur Terre pour la première fois en près de 45 ans. . dit l’agence spatiale.

La sonde Chang’e-5, composée d’un orbiteur, d’un atterrisseur, d’un ascender et d’un retourneur, a été lancée le 24 novembre et sa combinaison atterrisseur-ascendeur a atterri au nord du Mons Rumker à Oceanus Procellarum, également connu sous le nom de l’océan des tempêtes, du côté proche de la lune, le 1er décembre.

L’échafaudage de l’engin spatial qui a collecté des échantillons de la lune a convergé avec succès tôt dimanche et associé à la combinaison orbiteur-retour en orbite, a déclaré la China National Space Administration (CNSA).

Ensuite, la personne qui retourne l’orbiteur se séparera de l’ascendeur et attendra le bon moment pour revenir sur Terre, a-t-il déclaré.

Les échantillons collectés sur la Lune ont été transférés en toute sécurité de l’ascendeur à la rentrée à 6h12 (heure locale), a indiqué la CNSA.

Une fois les échantillons collectés et scellés, l’alpiniste Chang’e-5 a décollé de la surface lunaire le 3 décembre.

Nommée d’après la mythique déesse chinoise de la lune, la sonde Chang’e-5 devrait renvoyer environ 2 kilogrammes d’échantillons lunaires sur Terre.

La Chine a adopté une approche technologique complexe, y compris des rencontres sans pilote et un amarrage en orbite autour de la lune, pour ramener plus de monstres et jeter les bases technologiques pour les missions lunaires habitées, a déclaré Pei Zhaoyu, directeur adjoint du programme d’exploration lunaire et spatiale. Centre de la CNSA. .

C’est la première fois qu’un vaisseau spatial chinois effectue un rendez-vous et s’arrête en orbite autour de la Lune.

Chang’e-5 est l’une des missions les plus compliquées et les plus difficiles de l’histoire des voyages spatiaux chinois, ainsi que la première mission de monstre lunaire au monde depuis plus de 40 ans.

Ces échantillons seront désormais placés dans une capsule de retour pour le voyage de retour, qui devrait atterrir en Mongolie intérieure plus tard ce mois-ci.

Si la mission réussit, la Chine ne deviendra que le troisième pays à renvoyer des échantillons de la lune, plus de 50 ans après les missions américaines Apollo. La dernière mission de réentrée réussie de monstres lunaires a été la mission Luna 24 de l’Union soviétique en 1976.

Pékin tente de rivaliser avec ses rivaux » – les États-Unis et la Russie – et a investi des milliards dans son programme spatial dirigé par l’armée.