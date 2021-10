La sonde BepiColombo prend des PHOTOS fascinantes de près de Mercure lors du premier survol de la planète de la mission

Le vaisseau spatial BepiColombo, un projet conjoint de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), a survolé Mercure pendant la nuit, son approche la plus proche étant à seulement 199 km (123 miles) au-dessus de la surface du difficile à atteindre planète. Il a pris une poignée de photos montrant la surface densément cratérisée de la planète, qui ressemble au paysage de la Lune.

Un impeccable, rayonnant, #MercuryflybyAprès un survol sans faute de Mercure, @BepiColombo commence à sentir la chaleur. pic.twitter.com/4di2Jux5nB — Opérations de l’ESA (@esaoperations) 2 octobre 2021

« Le survol était impeccable du point de vue du vaisseau spatial, et c’est incroyable de voir enfin notre planète cible », a déclaré la responsable des opérations de la mission, Elsa Montagnon.

Les images prises par la sonde montrent également des parties de sa propre structure, notamment un propulseur et une flèche. L’engin est en fait deux sondes distinctes – la Mercury Planetary Orbiter et la Mercury Magnetospheric Orbiter – qui sont réunies pour le transfert.

L’ESA a également publié une image annotée de la surface de Mercure, mettant en évidence les caractéristiques photographiées. La région illustrée fait partie de l’hémisphère nord de la planète et comprend Sihtu Planitia, qui a été inondée de laves. « Une zone ronde plus lisse et plus lumineuse que son environnement caractérise les plaines autour du cratère de Calvino, appelées les plaines de Rudaki », la description de l’ESA lit.

Nous avons peut-être été en retard avec la première image, mais nous sommes en avance avec le suivi 😉 Voici quelques autres premières impressions incroyables de notre première #MercuryFlyby – plus des annotations pour guider l’oeil !https://t.co/8RpPeJVBDM#ExplorerPluspic.twitter.com/KkF2wF2vVp – BepiColombo (@BepiColombo) 2 octobre 2021

« C’était très excitant de voir les premières images de Mercure de BepiColombo et de comprendre ce que nous voyions », a déclaré le chef du groupe de travail sur la surface et la composition du mercure de l’ESA, David Rothery, de l’Open University du Royaume-Uni. « Cela m’a rendu encore plus enthousiaste à l’idée d’étudier les données scientifiques de haute qualité que nous devrions obtenir lorsque nous sommes en orbite autour de Mercure, car c’est une planète que nous ne comprenons vraiment pas encore complètement. »

Le BepiColombo devrait atteindre l’orbite de Mercure en 2025, après une série de manœuvres orbitales et de survols répétés. Il a déjà survolé Vénus à deux reprises, la dernière fois en août. Lors d’un survol, aucun propulseur n’est actionné et la gravité entre en jeu à la place. Le vaisseau spatial porte le nom du scientifique italien Giuseppe ‘Bepi’ Colombo, qui a proposé pour la première fois la manœuvre d’assistance gravitationnelle en 1974 – une technique maintenant fréquemment utilisée par les sondes planétaires.

