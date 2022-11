la somptueuse maison de Ranveer Singh et Deepika Padukone, de la vanité fantaisie aux accessoires luxueux ; découvrez les actifs coûteux du couple puissant [Watch Video]

Les atouts coûteux de Ranveer Singh et Deepika Padukone : Le couple puissant de Bollywood, Ranveer Singh et Deepika Padukone, est à la tête de l’industrie. Tous deux sont au sommet de leur carrière. Ranveer Singh travaille actuellement sur de nombreux projets, comme Rocky Rani Ki Prem Kahani de Dharma Productions. D’autre part, Deepika est prête pour son prochain film avec SRK Pathan. Ils se sont mariés il y a quatre ans. Au cours de l’année, ils ont gagné leur nom dans l’industrie. Ils ont facturé un bon montant pour faire des films. Ils ont tous les deux très bien gagné individuellement. Dans cette vidéo, nous parlons de leurs atouts coûteux et luxueux. Ranveer et Deepika ont récemment investi dans la luxueuse villa de vacances d’Alibaug, située dans la zone côtière. Regardons la vidéo pour voir à quoi d’autre ils ont tous les deux dépensé leur argent. Regarder la vidéo.