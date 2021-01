Regarder la vidéo promotionnelle du prince héritier, c’est être plongé dans une forme d’arrogance typiquement saoudienne, mêlant triomphalisme religieux et grandiosité royale. Le film commence par un montage rapide des plus grandes percées scientifiques et techniques du XXe siècle, y compris une image incongrue du roi fondateur de l’Arabie saoudite – comme s’il avait été un innovateur à la Steve Jobs plutôt qu’un désert à dos de chameau. guerrier. Les dates clignotent sur l’écran dans une police vintage alors que nous voyons des images de la première émission de radio commerciale (1920), des premiers téléviseurs couleur (1953), de la première greffe de rein réussie (1954), du premier homme sur la lune (1969), la naissance d’Internet. Après avoir feuilleté les gloires de YouTube et de la réalité virtuelle, l’écran devient blanc et les mots apparaissent, blancs sur fond noir: « Et maintenant? »

Maintenant, les Saoudiens ont annoncé un fantasme qui rend tous leurs efforts antérieurs apprivoisés. Le prince héritier Mohammed ben Salmane, le dirigeant de facto, a sorti un court métrage en janvier décrivant ses projets pour The Line , une écotopie postmoderne à construire sur la côte nord-ouest du royaume. Ce sera une bande urbaine étroite de 106 kilomètres de long sans routes, sans voitures et sans pollution. MBS, comme on l’appelle le prince héritier, prévoit de verser 500 milliards de dollars dans la ligne et les projets connexes, ce qui représente beaucoup d’argent, même selon les normes saoudiennes. Il qualifie la Ligne de «révolution civilisationnelle», habitée par un million de personnes «du monde entier». Pourquoi quelqu’un voudrait-il déménager là-bas et pourquoi une ville devrait avoir la forme d’un brin de capellini?

Pour le reste du monde, l’Arabie saoudite peut ressembler à un royaume quasi médiéval où les femmes luttent encore pour leurs droits fondamentaux, où les clercs barbus dirigent les tribunaux et où les condamnés sont régulièrement décapités à l’épée en public. Mais la monarchie saoudienne – comme ses voisins de Dubaï et d’Abu Dhabi – a longtemps rêvé de sauter dans un avenir de haute technologie. Le dernier roi saoudien a créé des plans pour six nouvelles villes dans le désert, toutes présentées comme des étapes de transformation vers un monde au-delà du pétrole.

Plan sur MBS sur une scène dans sa longue robe blanche. Il prononce un bref discours à la TED, tandis que derrière lui, nous voyons un modèle topographique de ce qui ressemble à une croûte lunaire noircie. Un mince filet de feu vert brillant le traverse et, pendant un moment, je m’attendais presque à ce que Godzilla apparaisse et se batte avec le prince. Le monstre du cinéma japonais, né de la peur et de l’enthousiasme de l’après-Seconde Guerre mondiale pour le pouvoir de la technologie, serait étrangement approprié ici. Mais non: ce faisceau vert est censé représenter la ligne.

Alors que MBS évoque ce nouveau monde courageux, aucun voyage ne prendra plus de 20 minutes! zéro émission de carbone! – vous avez le sentiment que sa chutzpah n’est rien de moins que métaphysique. Il semble croire que la nature elle-même est à sa disposition. Cela ne devrait pas être tout à fait surprenant, car MBS promeut des idées tout aussi farfelues depuis 2017, lorsqu’il a présenté pour la première fois Neom, le développement futuriste plus large dont la ligne fait partie. (Le nom est un portemanteau de mots grecs et arabes pour «nouveau» et «futur».) Le prospectus Neom décrit «un nouveau mode de vie de la naissance à la mort atteignant des mutations génétiques pour augmenter la force humaine et le QI», selon un Article 2019 dans le Wall Street Journal. L’ensemencement des nuages ​​apporterait de la pluie dans le désert. Le projet comprend une planification sérieuse et réaliste sur le dessalement, les énergies alternatives et l’agriculture du désert, m’a dit Ali Shihabi, membre du conseil consultatif de Neom. Mais ces idées ont été éclipsées par des discussions folles sur les trains à très grande vitesse, les servantes robotiques et les plages de sable brillant.

L’orgueil qui sous-tend ces propositions, nourri par des générations d’hommes du oui (y compris des consultants occidentaux bien payés), sera familier à quiconque a passé du temps en Arabie saoudite. Pourtant, vous vous attendiez peut-être à un peu plus de circonspection de la part de MBS, du moins pour le moment. C’est l’homme qui est accusé d’avoir ordonné le meurtre horrible de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien qui a été attiré au consulat saoudien à Istanbul en 2018, puis étranglé et démembré avec une scie à os par une équipe envoyée de Riyad. Khashoggi a osé écrire des articles légèrement critiques dans le Washington Post. Les détails de son meurtre brutal ont choqué le monde et ont fait de MBS un paria. Il a condamné le meurtre et nie tout rôle dans celui-ci. (La CIA ne veut pas du tout.)

L’humilité n’est pas dans les gènes de MBS, pour le meilleur et pour le pire. Il continue de harceler et d’emprisonner ses détracteurs comme si le meurtre de Khashoggi n’avait jamais été révélé. Mais son impertinence lui a permis de sombrer dans l’establishment religieux saoudien, mettant fin à la promotion de longue date du royaume d’une doctrine islamiste empoisonnée. Il assouplit les contraintes rigides de la vie culturelle, ce qui l’a rendu immensément populaire, surtout parmi les jeunes.