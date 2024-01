La sombre prise de conscience s’installe à propos de la guerre en Ukraine alors que Washington se bat pour le financement

CNN

—



Comme le président Joe Biden continue d’exhorter Si les principaux législateurs ont approuvé sa demande d’aide de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, l’administration a pris conscience du fait qu’il s’agissait probablement de la dernière chance pour qu’un nouveau financement militaire américain afflue vers ce pays déchiré par la guerre avant l’élection présidentielle de 2024.

Les législateurs l’ont fait savoir directement à la Maison Blanche, a déclaré un responsable américain à CNN. Et soulignant l’impasse actuelle, les responsables du Pentagone n’ont pas tenu une seule réunion depuis le mois dernier pour décider de ce qu’il fallait envoyer à l’Ukraine des stocks d’armes du ministère de la Défense – parce qu’il il ne reste plus d’argent pour financer les programmes d’aide.

Biden rencontré avec les législateurs de la Chambre et du Sénat à la Maison Blanche mercredi pour définir les enjeux pour l’Ukraine. À un moment donné, le président s’est tourné vers son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et la directrice du renseignement national Avril Haines pour définir les capacités spécifiques dont l’Ukraine serait à court dans les mois à venir, selon un responsable de la Maison Blanche proche de la réunion, qui a refusé. pour entrer plus en détail. Un autre responsable a déclaré à CNN qu’il avait spécifiquement cité les systèmes de défense aérienne et les munitions d’artillerie comme exemples de capacités clés qui pourraient être épuisées sans le soutien américain.

Biden a également averti que du personnel américain était en jeu, affirmant que si la guerre entre l’Ukraine et la Russie débordait sur le territoire de l’OTAN, les États-Unis devraient s’impliquer directement dans le conflit.

Mais le président de la Chambre, Mike Johnson, qui, avec d’autres républicains de la Chambre, a lié le financement supplémentaire de l’Ukraine à un accord plus large sur l’immigration, a déclaré par la suite que continuer à financer l’Ukraine risquait de la transformer pour les États-Unis en un bourbier semblable à celui de leur guerre de deux décennies en Afghanistan.

« Nous ne pouvons pas dépenser des milliards de dollars sans une stratégie claire et j’ai dit une fois de plus au président lors de la réunion d’aujourd’hui, comme je l’ai répété à plusieurs reprises : ‘Monsieur, vous devez articuler quelle est la stratégie.’ Quelle est la fin du jeu ?’ Johnson a déclaré mercredi nuit dans une interview avec Kaitlan Collins de CNN.

Jeudi, à la Maison Blanche, Biden a déclaré aux journalistes qu’il pensait que la réunion s’était bien déroulée et qu’il pensait que « la grande majorité des membres du Congrès soutenaient l’aide » à l’Ukraine.

« La question est de savoir si une petite minorité va ou non bloquer le processus, ce qui serait un désastre », a déclaré Biden.

Samuel Corum/Getty Images Le président de la Chambre, Mike Johnson, fait une déclaration aux côtés des représentants Mike Turner, Mike Rogers et Mike McCaul le 17 janvier, devant la Maison Blanche.

Pendant ce temps, à la Maison Blanche, au siège de l’OTAN et à Kiev, on est parfaitement conscient du fait que si Donald Trump est réélu en novembre, il réduira probablement le soutien à Kiev.

“La principale raison pour laquelle les Républicains ne se prononceront pas en faveur d’un supplément pour l’Ukraine est qu’ils ne veulent pas offenser le candidat Trump et ses partisans”, a déclaré mercredi le représentant démocrate Mike Quigley sur CNN Max. “Il a déjà dit clairement ce qu’il ferait : la guerre serait terminée dès le premier jour, ce qui signifie que Poutine conserverait les frontières qu’il a, sinon plus.”

Peu importe ce qui se passera dans la politique américaine cette année, les responsables du renseignement américain et occidental estiment que la guerre menée par la Russie en Ukraine va probablement durer bien plus longtemps.

Les évaluations varient, mais pratiquement toutes supposent qu’il y aura au moins deux années supplémentaires de combats, selon plusieurs sources proches des renseignements – suffisamment longtemps pour survivre au premier mandat de Biden. En privé, certains responsables américains et occidentaux affirment que les combats pourraient encore durer jusqu’à cinq ans.

Les responsables de l’administration et les législateurs, y compris certains républicains bellicistes, se sont donc empressés d’approuver et de canaliser le financement vers l’Ukraine avant que le temps ne soit potentiellement écoulé, fin 2024.

« Outre le fait qu’il y a un besoin désespéré, beaucoup de personnes à qui j’ai parlé pensent qu’il est important d’obtenir le plus d’aide possible avant janvier 2025 », a déclaré un responsable américain. “Non seulement il est important que les fonds soient affectés, mais qu’ils soient décaissés avant les élections, car tous les fonds de l’exercice 24 qui attendent encore d’être dépensés peuvent être bloqués par Trump.”

Un collaborateur du Congrès familier avec les discussions a déclaré que les législateurs les plus bellicistes, comme le sénateur républicain Lindsey Graham et le représentant républicain Michael McCaul, faisaient partie de ceux qui ont fait pression l’automne dernier pour que le Congrès approuve un financement suffisant pour maintenir les forces militaires ukrainiennes jusqu’aux élections de 2024. L’administration a finalement demandé 60 milliards de dollars, mais le Congrès n’a pas réussi à parvenir à un accord avant la fin de l’année dernière – faire quoi que ce soit de plus dans une année électorale chargée n’est peut-être plus qu’une chimère, a déclaré l’assistant.

« Nous n’avons plus d’argent », a déclaré un responsable militaire américain en poste en Europe. « L’administration a réussi à faire de la magie [but] nous arrivons à la fin.

Selon une source proche du renseignement occidental : « Fondamentalement, tout dépend de la réélection de Biden, n’est-ce pas ? »

Le soutien continu de l’Occident à l’Ukraine est essentiel, affirment les responsables américains et occidentaux, même si les lignes de bataille sont restées largement statiques au cours des derniers mois suite à l’échec d’une contre-offensive ukrainienne visant à reprendre le territoire conquis par la Russie.

Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images Des soldats ukrainiens se blottissent sous des tirs d’artillerie alors que les soldats de la Garde nationale ukrainienne occupent leurs positions dans la forêt enneigée de Serebryan le 12 janvier 2024 à Kreminna, dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine.

Pourtant, à court terme, les responsables du renseignement américain ne croient pas qu’une baisse du financement américain aura un impact majeur sur le champ de bataille en Ukraine. La Russie a du mal à se regrouper, ce qui fait gagner du temps à l’Ukraine, ont déclaré des personnes proches des évaluations. Mais à plus long terme, un manque d’aide américaine pourrait permettre à Moscou de retrouver son élan en augmentant ses livraisons d’armes et en profitant du soutien de l’Iran et de la Corée du Nord, a déclaré l’une des sources.

Les responsables américains ont également examiné l’impact qu’un retrait du soutien américain pourrait avoir sur d’autres alliés, en particulier le message que cela envoie selon lequel les États-Unis n’ont pas la volonté politique de soutenir leurs alliés et partenaires à long terme. Une autre préoccupation est que l’Europe, qui est déjà au fond du baril de ses approvisionnements en armes et munitions, suit l’exemple des États-Unis et commence à retirer une partie de son aide.

Plus immédiatement, la fin du financement américain en faveur de l’Ukraine pourrait limiter la capacité de l’Ukraine à mener des frappes à longue portée sur la Crimée et la mer Noire occupées par la Russie – frappes qui ont été soutenues par des armes occidentales, notamment des systèmes de missiles tactiques de l’armée fournis par les États-Unis, également connus sous le nom de comme ATACMS.

Si ce pipeline devait se tarir, les responsables américains estiment que l’Ukraine pourrait perdre sa capacité à mener certaines de ses opérations les plus médiatisées, a déclaré à CNN une personne familière avec les évaluations des services de renseignement américains. Les frappes ukrainiennes contre la flotte russe de la mer Noire l’automne dernier, qui ont contraint la Russie à retirer bon nombre de ses navires de Sébastopol en Crimée occupée, ont été considérées comme une utilisation particulièrement efficace des missiles à longue portée fournis par l’Occident.

L’Ukraine devrait consacrer cette année à renforcer sa base industrielle de défense et à reconstruire ses forces en prévision d’encore plus de combats en 2025, a déclaré le responsable américain – une stratégie sur laquelle la Russie devrait également se concentrer.

« C’est pourquoi le soutien continu de l’Occident est si essentiel, car l’année prochaine sera celle où tout sera fait pour décider de la façon dont se déroulera 2025 et peut-être au-delà », a déclaré cette personne.

Une autre tentative de contre-offensive majeure de la part de l’Ukraine, dans le but de diviser les forces russes dans la ville occupée de Melitopol, dans le sud du pays, est probable dans au moins deux ans, a déclaré le responsable militaire américain stationné en Europe, et les responsables américains et occidentaux ne le pensent pas. on s’attend à ce que l’Ukraine ou la Russie réalisent des gains majeurs sur le champ de bataille en 2024.

Les deux camps sont « trop épuisés en termes de troupes et d’équipements pour envisager d’énormes mouvements en 2024 », a déclaré cette personne. Les Ukrainiens ont évoqué 2025 comme « une option plus réalisable en termes de ce qu’ils peuvent générer pour lancer une autre offensive », a déclaré le responsable militaire.

Pourtant, la Russie continue de tenter de forcer l’Ukraine à se soumettre avec d’énormes barrages d’attaques de missiles et de drones ciblant Kiev et d’autres grandes villes du pays, fragilisant ainsi les défenses aériennes ukrainiennes. L’Ukraine a également du mal à recruter de nouvelles troupes, en particulier à la suite d’une épuisante tentative de contre-offensive qui a coûté des milliers de vies.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier…